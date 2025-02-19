Tüketici Sağlık Beyanlarına Cezalar Artıyor

Güncel

6 Nisan 1920

1- Tüketiciyi aldatıcı sağlık beyanına 4 milyon 750 bin liraya kadar ceza

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı yeniden değerleme oranları doğrultusunda, sosyal ağlar, internet siteleri, televizyon kanalları gibi mecralarda tüketiciyi aldatıcı sağlık beyanıyla yapılan ürün tanıtım ve satışlarına yönelik idari para cezalarını artırdı

Bu kapsamda, ulusal televizyon kanalları aracılığıyla yapılan tanıtım ve satışlara 4 milyon 750 bin 319 liraya, internet siteleri, cep telefonu mesajlarıyla yapılan tanıtım ve satışlara 1 milyon 583 bin 462 liraya kadar ceza verilecek

(Duygu Yener/Ankara)

2- Ramazan öncesi et fiyatlarındaki spekülatif hareketlere yakın takip

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan:

"Ramazan ayı öncesinde piyasaya hem kasaplık hem de karkas et tedariki yaptık. Şu anda piyasada bir arz sıkıntısı yok, fiyatların dengesizliği tamamen spekülatif"

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik:

"Piyasadaki spekülasyonları önlemek amacıyla piyasa takip sistemimizle fiyat hareketleri yakından izlenmekte, spekülatif eylemlere karşı ilgili bakanlıklar ve kurumlarla işbirliği içinde gerekli müdahaleler yapılmaktadır"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

3- Rüzgar enerjisi kapasite artışında hedef yıl sonunda 1 gigavata ulaşmak

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı İbrahim Erden:

"Türkiye'nin rüzgar enerjisi potansiyelinin ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirilmesi konusunda çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz"

"Toplam 348 rüzgar santrali, 147 yatırımcı ve 4 bin 570 rüzgar türbini takip edilerek TÜREB istatistik raporları yayınlandı"

(Gülşen Çağatay/Ankara)

4- Yeni DOKAP Eylem Planı ile Doğu Karadeniz'de tarım ve turizmde atılım hedefleniyor

Yeni DOKAP Eylem Planı, cuma günü Giresun'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu üyesi bakanların katılacağı programla kamuoyuna duyurulacak

Bölgede, bal ve arı ürünlerinin üretim, işleme ve paketleme tesisleri, temel petek ve arı yemi üretimi, bal ve arı ürünlerinde verim artışına yönelik ana arı üretim işletmeleri ve uygun alanlarda organik arıcılık desteklenecek

Doğa, kültür, spor, gastronomi, sağlık turizmi, eko-turizm, kırsal turizm ve agro turizm geliştirilecek

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

5- Türkiye 5 yılda Türk cumhuriyetlerine ihracatını ikiye katladı

Bu ülkelere 2020'de 5,4 milyar dolarlık ihracat yapılırken, bu tutar 2024'te 11,1 milyar dolara yükseldi

Türkiye'nin geçen yıl en fazla ihracat gerçekleştirdiği Türk cumhuriyeti 3,3 milyar dolarla Kazakistan oldu

(Mert Davut/Ankara)

6- Devrik Baas rejimi, Osmanlı yadigarı Hicaz Demir Yolu'ndaki Kadem İstasyonu'nu harabeye çevirdi

Osmanlı döneminde inşa edilen Kadem İstasyonu'nu sivil yerleşimleri bombalamak için kullanan rejim güçleri, burada bir asırlık trenlerin değerli parçalarını çaldı

İstasyonda Sultan 2. Abdülhamid Han'a ait ahşap vagon da rejim güçlerince yakılarak kullanılmaz hale getirildi

(Ethem Emre Özcan/Şam) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Zırhlı muharebe aracı ANACONDA'ya Türk silahı

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ağır makineli tüfek ve orta kalibre top sistemlerinin yer aldığı silah kuleleri, IDEX 2025 Fuarı'nda yabancı firmalar tarafından üretilen 15 farklı araç üzerinde sergilenerek dikkatleri üzerine çekti

?İsmini, büyük olmasına rağmen çevik ve ölümcül bir yılan olan anakondadan alan ANACONDA 8x8 zırhlı muharebe aracının aralarında olduğu entegrasyon çözümleriyle yılın ilk yarısında atış testleri gerçekleştirilecek

(Göksel Yıldırım/Abu Dabi) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Savunma KOBİ'leri geliştirdikleri yeteneklerle teknoloji ihraç ediyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde güvenilir alt yüklenici haline gelen Barko Elektronik, T-Kalıp ve MZD, Suudi Arabistan'da yürütülecek araç projelerine ve yerlileştirme çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla mutabakat anlaşmaları imzaladı

OSSA Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yarsan: "Bu imzalar üyelerimizin sahip oldukları kabiliyetlerle yurt dışına rahatlıkla çıkmaya başladıklarını gösteriyor. Emeklerimizin karşılığını alıyoruz"

(Göksel Yıldırım/Abu Dabi) (Fotoğraflı)

9- DOSYA HABER/ALMANYA'NIN SEÇİMİ - Almanya'da araştırma şirketi uzmanından seçimlerden sonra ülkede istikrarsızlık uyarısı

Kamuoyu araştırma şirketi Forsa'nın kurucusu ve yöneticisi Manfred Güllner:

"Küçük partiler Federal Meclise girerse o zaman bir istikrarsızlık durumu ortaya çıkabilir. Çünkü o zaman CDU/CSU ve SPD arasında bir hükümet kurulması da tehlikeye girebilir"

"Merz liderliğindeki yeni hükümet de hayal kırıklığına yol açarsa bu, AfD'ye yeni bir ivme kazandırır"

(Erbil Başay/Berlin)

10- Uzmanlara göre, Trump'ın yaklaşımı Türkiye'nin Avrupa'nın savunma arayışlarındaki önemini artıracak

Brüksel'deki Avrupa Politika Merkezi'nden kıdemli analist Amanda Paul: "ABD'nin Avrupa'da konuşlu güçlerini çekme tehditleri göz önüne alındığında, Türkiye'nin katkıları kıtanın güvenliği ve istikrarı için giderek daha hayati hale gelecek. AB, Avrupa'nın askeri kapasitesini artırmak için Türkiye ile güvenlik ve savunma işbirliğini güçlendirmeye başlamalıdır"

Brüksel Özgür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Koert Debeuf: "Avrupa ordusundan ya da NATO askeri güçlerinin Avrupa yakasından söz ediyorsak, Türkiye'yi dışarıda bırakmak bence bir hata olur. İnsansız hava araçları ve benzeri şeyler söz konusu olduğunda inovasyon ve savaş teknolojisi açısından Türkiye çok önde"

(Selen Valente/Brüksel)

11- AB ekonomisi zorlu bir dönem yaşıyor

ABD yönetiminin ticaret ve savunma politikaları Avrupa'yı rahatsız ediyor

ABD Başkanı Trump, Avrupa ülkelerinin savunmaya daha fazla harcama yapmasını istiyor

(Ata Ufuk Şeker/Brüksel)

12- 9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi Dismal Adası'ndaki çalışmalarını tamamladı

Sefer ekibi, adada 5 yıl önce kurulan Türkiye'nin sınırları dışındaki ilk sabit Küresel Konumlama Uydu Sistemi istasyonunun bakım ve tutum çalışmalarını gerçekleştirdi

(Şebnem Coşkun/Antarktika)

13- Kar yağışında araba kullanacak sürücülere güvenli sürüş önerileri

Uluslararası Yol Emniyeti Uzmanı Mert İntepe:

"Çok yumuşak gaz ve fren hamleleri yapmalısınız. Bunu direksiyon hamleleriyle de birleştirmelisiniz. Biz buna 'Pamuk ayak olun' diyoruz. Yumuşak basarak hareket etmeliyiz"

"Mümkünse de az şerit değiştirmeliyiz. Rota ve güzergah planı yapmak lazım. Dik rampaların olduğu yerler yerine gerekirse 5 kilometre daha dolaşarak gitmeliyiz"

(Erol Değirmenci/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- WPW sendromundan 3 boyutlu haritalama yöntemiyle kurtuldu

Kalpte ritim bozukluğuna yol açan WPW sendromuyla mücadele eden Bilal Görbil: "Hastalık normal yaşantımı çok etkiliyordu. Nabzım 200'lere kadar çıktığında panik oluyordum. Kafeinli şeylerden hep uzak durmuştum. Artık kahvemi de içiyorum, herhangi bir sıkıntım da kalmadı"

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdulkadir Uslu: "Herkesin hayatında bir kez, hiçbir şikayeti olmasa da elektrokardiyografik değerlendirme yaptırmasında fayda var. Çünkü bazen şikayetler çok ileri dönemlerde ortaya çıkabiliyor"

(Hamdi Dindirek/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- A Milli Basketbol Takımı, 1042. maçına çıkacak

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda yarın İtalya'yı konuk edecek ay-yıldızlı takım, 89 yıllık tarihinde yaptığı 1041 maçın 536'sını kazandı, 504'ünden mağlup ayrıldı, bir müsabakada da berabere kaldı

A Milli Takım, başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki maçlarda 39 galibiyet, 39 mağlubiyet yaşadı

(Ercan Çakar/İstanbul) (Grafikli)

16- Kümede kalmanın ödülü: Viyana tatili

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren başkent ekibi Gallardo, bunu başarırsa takım olarak Avusturya'nın başkenti Viyana'da tatil kazanacak

Gallardo Kulübü Başkan Yardımcısı Ozan Ceyhun: "Çok güzel bir fikir ürettik. Oyuncularımıza dedik ki eğer ligde kalırsanız gelin sizlerle beraber bir Viyana seyahati yapalım"

(Erkan Tiryaki-Türkcan Efe Arığ/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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