TUNCELİ SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|80
|Toplam Seçmen
|:
|24.625
|Açılan Sandık
|:
|80
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|17.608
|Geçerli Oy
|:
|16.812
|Katılım Oranı
|:
|% 71,50
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|CEVDET KONAK
|% 40,21
|6.761
|CHP
|ALİ MUSTAFA ÇELİK
|% 33,33
|5.604
|AK PARTİ
|ERKAN EROĞLU
|% 13,34
|2.242
|BAĞIMSIZ
|HÜSEYİN AYGÜN
|% 7,63
|1.283
|ZAFER PARTİSİ
|KENAN AHMET TAYŞUN
|% 0,92
|154
|İYİ PARTİ
|ESER KÖSE
|% 0,67
|113
|BTP
|METİN GEYİK
|% 0,64
|108
|YENİDEN REFAH
|ERDAL SAYLAN
|% 0,64
|107
|BAĞIMSIZ
|AYDIN POLAT
|% 0,61
|102
|TKP
|ÖZCAN SARISALTIK
|% 0,53
|89
|BAĞIMSIZ
|TANER YILDIZ
|% 0,48
|81
|DEVA PARTİSİ
|VEYSEL GÜLER
|% 0,37
|62
|HÜDA PAR
|MUHAMMED ATA YÜKSEL
|% 0,2
|33
|DSP
|MEHMET ÖNDER İŞTUTAN
|% 0,1
|17
|SAADET
|MUHAMMED NEDİM SADAK
|% 0,08
|13
|HAK-PAR
|MESUT KAPLAN
|% 0,07
|12
|YTP
|HAMDİ ÇAKAR
|% 0,06
|11
|AP
|HIDIR AÇIKBAŞ
|% 0,05
|9
|VATAN PARTİSİ
|NİHAL GÜNDOĞAN
|% 0,05
|8
|MİLLET
|MEHMET PINAR
|% 0,02
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,95
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM ENES SOMYÜREK
|% 50,3
|1.098
|CHP
|NEVZAT ALTAN
|% 37,29
|814
|MHP
|HASAN HAYRİ KANDU
|% 10,22
|223
|YENİDEN REFAH
|KADİR KILIÇ
|% 1,42
|31
|DEVA PARTİSİ
|RECEP YILDIRIM
|% 0,5
|11
|SAADET
|ABDULMACİT TAŞDELEN
|% 0,18
|4
|BTP
|ALİ HAYDAR KUŞBAY
|% 0,09
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,07
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|SOL PARTİ
|AYDIN KAYA
|% 23,51
|478
|CHP
|SEYFİ GEYİK
|% 22,08
|449
|TİP
|ATTİLA BULUT
|% 20,76
|422
|AK PARTİ
|ALİ HAYDAR TUNÇEL
|% 19,97
|406
|BAĞIMSIZ
|HAKKI BALIK
|% 11,56
|235
|BTP
|FATIMA BEKTAŞ
|% 0,59
|12
|MHP
|ERHAN GÜLER
|% 0,49
|10
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA POLAT
|% 0,44
|9
|İYİ PARTİ
|CEMGİL CEVAHİR
|% 0,25
|5
|DEVA PARTİSİ
|DOĞAN CAN YILDIRIM
|% 0,2
|4
|SAADET
|MUHAMMET ÇELİK
|% 0,15
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 75,21
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÜMİT TAYHAVA
|% 52,15
|401
|EMEP
|RIZA CANGÖZ
|% 36,41
|280
|AK PARTİ
|MURAT BECERİKLİ
|% 8,45
|65
|YENİDEN REFAH
|ORHAN ERTÜRK
|% 1,04
|8
|MHP
|NİYAZİ KORKMAZ
|% 0,91
|7
|BTP
|AHMET BERAT ÖZER
|% 0,52
|4
|İYİ PARTİ
|ÖZLEM AYGÜL
|% 0,39
|3
|SAADET
|FURKAN DURSUN TAŞ
|% 0,13
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 76,81
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİ EMRAH TEKİN
|% 53,59
|508
|BAĞIMSIZ
|CAFER KIRMIZIÇİÇEK
|% 23,21
|220
|AK PARTİ
|SERDAR PARLAK
|% 16,14
|153
|DEM PARTİ
|ŞÜKRÜ DÜZTAŞ
|% 3,48
|33
|BTP
|FATMA TÜTER ÖZTÜRK
|% 1,69
|16
|MHP
|CANER TURMUŞ
|% 1,27
|12
|YENİDEN REFAH
|İRFAN KAYMAK
|% 0,21
|2
|DEVA PARTİSİ
|CAN AKIN
|% 0,21
|2
|İYİ PARTİ
|MURAT YIKILMAZ
|% 0,1
|1
|SAADET
|ABDURRAHMAN BOYRAZ
|% 0,1
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 73,14
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSTAFA SARIGÜL
|% 33,64
|685
|EMEP
|HÜSEYİN TEKİNOĞLU
|% 30,55
|622
|AK PARTİ
|GÜLLÜ PEZEK
|% 29,08
|592
|DSP
|JALE GÜNDÜZKANAT
|% 2,06
|42
|BÜYÜK BİRLİK
|EROL ÇALIŞKAN
|% 1,52
|31
|İYİ PARTİ
|FATİH KARAYOL
|% 0,74
|15
|YENİDEN REFAH
|SERCAN PEHLİVAN
|% 0,74
|15
|MHP
|KAMİL ARSLAN
|% 0,74
|15
|SAADET
|ENES BURAK POYRAZ
|% 0,44
|9
|BTP
|MEHMET ALP PAK
|% 0,34
|7
|DEVA PARTİSİ
|YASEMİN GÜNAYDIN
|% 0,15
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,09
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RECAİ VURAL
|% 37,64
|1.515
|EMEP
|KENAN ÇETİN
|% 31,21
|1.256
|CHP
|İSMAİL ASLAN
|% 24,97
|1.005
|MHP
|İRFAN SAĞLIYAN
|% 5,12
|206
|DEVA PARTİSİ
|BİRSEN AKIN
|% 0,52
|21
|YENİDEN REFAH
|FETHİ AHMET POLAT
|% 0,3
|12
|BTP
|MEHTAP GEYİK
|% 0,17
|7
|SAADET
|MEHMET FATİH YALÇIN
|% 0,07
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 71,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MÜSLÜM TOSUN
|% 57,08
|492
|AK PARTİ
|ÇAĞNUR KILIÇOĞLU
|% 28,31
|244
|BAĞIMSIZ
|NURETİN ÖZGÜREL
|% 9,98
|86
|BTP
|YUSUF AYDIN
|% 1,62
|14
|MHP
|ASİM KOÇOĞLU
|% 1,39
|12
|SAADET
|FURKAN BATUHAN ECEVİT
|% 0,81
|7
|YENİDEN REFAH
|TURGUT YILDIRIM
|% 0,46
|4
|İYİ PARTİ
|İNAN ÇEKER
|% 0,35
|3
Son Dakika › Güncel › TUNCELİ SON - Son Dakika
Osmaniye'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden İbrahim Çenet 'Genel başkanımız üçüncü nesil Çenet olarak, yeni Türkiye Yüzyılına damga vuracak işler yapacaksın demişti, şimdi inanın o heyecanı yaşıyorum' dedi.
Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, 15 ilçenin tamamını adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini belirtti. Öntürk, hizmetlerini adaletten şaşmadan gerçekleştireceklerini ve milletin hizmetkarı olduklarını vurguladı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçimin sonucunu bekleyeceklerini ve peşini bırakmayacaklarını söyledi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceklerini belirtti. Savaş, oy pusulalarının taşınması süreciyle ilgili iddialarda bulunarak, itirazlarını yapacaklarını ve Hatay halkının hakkını alacaklarını ifade etti. Ayrıca, geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını ve sandıkların belirsizlik içinde olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, seçimlerde başarı elde ettiklerini ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası Saraçhane'de vatandaşlarla buluşarak konuşma yaptı. İmamoğlu, İstanbul'un çeşitliliğine ve insanlarına teşekkür etti.
Osmaniye'de yapılan Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet kazandı. Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu kalabalığa hitap ederek seçim zaferini kutladı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucunda apartman sakinleri binayı tahliye etti ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, 90 yaşındaki Hakkı Zeki Koçeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında dumandan etkilenen diğer aile üyeleri ise hastanelere kaldırıldı.
Burdur'da yapılan yerel seçimlerde 4 ilçede belediye başkanları değişti. Merkezde Ali Orkun Ercengiz güven tazeledi, Bucak ilçesinde Hülya Gümüş Burdur'un ilk kadın belediye başkanı oldu. Çavdır ilçesinde Ali Okan Yücel, Altınyayla ilçesinde Selen Kınalı, Tefenni, Gölhisar, Ağlasun ve Karamanlı ilçelerinde ise mevcut başkanlar devam etti.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçim sonuçlarını takip edeceklerini söyledi.
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