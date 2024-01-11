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TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi - Son Dakika
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TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi

TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan St. Nikolas isimli gemi ile iletişim Umman açıklarında kesildi. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonlarından yapılan açıklamada, askeri tarzda siyah üniformalar ve siyah maskeler giyen 4-5 silahlı "yetkisiz" kişinin bir petrol tankerine çıkarma yaptığı bilgisi geçildi.

11.01.2024 - 16:40,  Güncelleme: 17:47
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Türkiye Petrol Rafinerileri (Tüpraş), Irak'tan alınan 140 bin ton ham petrolü taşıyan St. Nikolas isimli gemi ile iletişimin kesildiğini açıkladı.

TÜPRAŞ, GEMİYLE İLETİŞİMİN KESİLDİĞİNİ DUYURDU

Tüpraş'tan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Yunan armatör firması Empire Navigation'a ait Marshall Adaları bayraklı St. Nikolas isimli gemi ile olan iletişim Umman açıklarında 11 Ocak 2024 saat 06:30 dolaylarında kesilmiştir.

GEMİ, IRAK'TAN SATIN ALINAN 140 BİN TON PETROLÜ TAŞIYOR

Söz konusu gemi, Irak devlet petrol şirketi SOMO'dan satın aldığımız ve Basra Limanı'ndan rafinerimize ulaştırılmak üzere yola çıkan yaklaşık 140 bin ton ham petrol taşımaktadır.

GEMİDE TÜRK MÜRETTEBAT BULUNMUYOR

Tüm rafineri operasyonlarımız planlandığı şekilde devam etmekte olup, olayın rafineri operasyonlarımıza bir etkisi bulunmamaktadır. Gemide Türk mürettebat bulunmamakta olup, konunun takibi ulusal ve uluslararası yetkililerle iş birliği halinde sürmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız"

Tüpraş'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi

4-5 SİLAHLI VE MASKELİ KİŞİ TARAFINDAN PETROL TANKERİNE ÇIKARMA YAPILDI

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonlarından (UKMTO) yapılan açıklamaya göre, Umman Körfezi'nde bir petrol tankeri askeri üniformalı ve silahlı kişiler tarafından ele geçirildi. Umman'ın Sohar kenti kıyısının yaklaşık 50 deniz mili açıklarında meydana gelen olay sırasında askeri tarzda siyah üniformalar ve siyah maskeler giyen 4-5 silahlı "yetkisiz" kişi tarafından bir petrol tankerine çıkarma yapıldı. Söz konusu petrol tankeriyle irtibatın kesildiği ve İran kıyılarına yönlendirildiği aktarıldı.

Tüpraş'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi

TANKERE DAHA ÖNCE EL KOYULMUŞ VE İSMİ "ST NİCOLAS" OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞ

Öte yandan tanker izleme şirketi "TankerTrackers"ın X sosyal medya platformundan konuyla ilgili yapılan açıklamada, İran'a doğru yönlendirilen tankerin daha önce ABD tarafından İran petrolü taşıdığı için el konulan ve daha sonra adı "St Nikolas" olarak değiştirilen "Suez Rajan" petrol tankeri olduğu belirtildi.

İranlı yetkililerden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

ABD, İRAN'A AİT PETROL TANKERİNE EL KOYUP TAŞIDIĞI PETROLÜ SATMIŞTI

İran'a ait yaklaşık 1 milyon varil petrol taşıyan Marshall Adaları bandıralı "Suez Rajan" tankerine nisan sonlarında Afrika'nın güneyindeki sularda ABD donanması tarafından el konulmuştu. ABD, Teksas kıyılarına çektiği tankerin taşıdığı İran'a ait petrolü daha sonra satmıştı.

ABD yönetimi, İran'a tek taraflı uyguladığı yaptırımları gerekçe göstererek Tahran'ın uluslararası petrol ticaretini yasa dışı kabul ediyor ve bu kapsamda İran petrolünü taşıyan gemilere müdahale ediyor.

TÜPRAŞ\'ın Irak\'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi - Son Dakika
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