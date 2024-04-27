Türk Üniversiteleri Tunus\'ta Eğitim Fuarı Düzenledi

Güncel

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) bünyesindeki Maarif Eğitim Ajansı tarafından Tunus'ta Türk Üniversitelerini tanıtmak amacıyla eğitim fuarı düzenlendi.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen fuarda İzmir Ekonomi Üniversitesi, Gelişim Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Bezmi Alem Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, TED Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Lokman Hekim Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, TOBB, Sebahattin Zaim, Kastamonu, Karabük, İstanbul Okan, Bitlis Eren, Atlas, Osmaniye Korkut Ata, Yozgat Bozok, Erzincan Binali Yıldırım, İstinye, İstanbul Ticaret, Selçuk, Fatih Sultan Mehmet Fenerbahçe, Galata, Medipol Üniversitesi ve Hitit Üniversitesi olmak üzere 29 Türk üniversitesi stant açtı.

Fuarın açılış kurdelesini Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ve Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün başta olmak üzere katılımcı 14 üniversitenin rektörlerinin yanı sıra protokol üyeleri kesti.

Tunus Büyükelçisi Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Küresel dünyada tecrübe edinmek ve bilginin peşinde olmak gençlerin çok arzu ettiği bir şey. Türkiye üniversiteler konusunda çok zengin ve uluslararası öğrencilere açık bir mecra. Türkiye'de 300 binden fazla yabancı öğrenci tahsil görüyor. Yabancı öğrenciler başta mühendislik, mimarlıklar ve tıp eğitimi olmak üzere çok değişik alanlarda eğitim alıyor. Tunuslu öğrencilerin de Türkiye'yi yakından takip ettiğini biliyoruz. Bugün 29 üniversiteden temsilciyi Tunus'ta öğrenciler ile buluşturduk. Umut ediyoruz ki kardeşliğimiz gençleri Türkiye'de okutmak suretiyle daha da derinleşir." ifadelerini kullandı.

Tunuslu öğrencilerin hem Türkiye'nin hem Tunus'un geleceğinde işbirliği yapılacak alanlarda en önemli yapı taşını oluşturacaklarını ifade eden Demircan, "Ticarette, sanayide, kültürde, sanatta ve sporda ürütecekleri politikalar üzerinden ilişkiler gelişecek. Ülke olarak buna çok kıymet veriyoruz. Bu tür etkinliklerin çok daha güzel neticelerle iki ülke dostluğuna zemin oluşturacak." diye konuştu.

TMV 52 ülkede 440'ın üzerinde okulda eğitim faaliyetlerini sürdürüyor

TMV'nin dünyada Türkiye adına eğitim faaliyetleri yürüten bir kamu vakfı olduğunu belirten TMV Başkanı Prof. Dr. Akgün, "Eğitim faaliyetleri çerçevesinde 52 ülkede 440'ın üzerinde okulumuzda K 12 düzeyinde yani üniversite öncesi düzeyde ana okulundan lise sona kadar alanlarda kaliteli ve nitelikli eğitim hizmeti veren uluslararası bir eğitim kurumuyuz. Türkiye'nin son yıllarda hükümetin kararlı bir şekilde sürdürmüş olduğu eğitimde uluslararasılaşma ve eğitimde dışa açılma politikalarının esasen uygulayıcısıyız." şeklinde konuştu.

TMV okullarının yurtdışında olmasına rağmen Türk ve yabancı öğrencilerin Türkiye'deki üniversitelerde eğitim görmesi için de çalıştıklarını vurgulayan Akgün, sözlerini şu şekilde devam ettirdi:

"Türkiye'de 330 bin civarında misafir öğrenci mevcut, her yıl yeni öğrenciler de Türkiye'ye geliyor. Bu alanında sürecin doğru yönetimini sağlamak ve sağlıklı bilgilendirme sürecini yürütmek için TMV bünyesinde Maarif Eğitim Ajansı'nı kurduk. Son 5-6 yıldır dünyanın farklı ülkelerinde Türkiye'deki üniversitelerde eğitim imkanlarının tanıtıldığı eğitim fuarları düzenliyoruz. Pandemi sürecinde kısmen aksasa da bugün Tunus'ta Türkiye'den 29 üniversitenin katıldığı fuar 2024 yılı içerisinde düzenlediğimiz 6'ıncı fuar. Bu yıl içerisinde düzenleyeceğimiz fuarlar ile bu sayı on civarına ulaşacak."

Türkiye yabancı öğrenci çekme potansiyeli bakımından dünyadaki ilk 10 ülke arasında

Yurtdışı eğitim fuarlarını Ticaret Bakanlığının desteğiyle sürdürdüklerini vurgulayan Akgün, "Türkiye'nin bu fuarlara ihtiyacı var. Çünkü, Türkiye'deki üniversitelerimizin ciddi şekilde bir öğrenci altyapısı kapasitesi var ve nüfus artık belli bir doyuma da ulaşmış durumda. Bu çerçevede on gün önce YÖK'le de bu çerçevede bir ikili işbirliği anlaşması yaptık. Bundan sonraki dönemde eğitimle ilgili fuarları birlikte ortak koordine etmeyi planlıyoruz. Bu şekilde daha fazla üniversitenin yurt dışı fuarlara katılımı konusunda imkan sağlamayı istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de devlet ve vakıf üniversitelerinin hem mali olarak hem de uluslararası alanda açılma stratejisinin parçası olarak yabancı öğrencilerin Türkiye'de okumalarını hedeflediğini belirten Akgün, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye artık yabancı öğrenci çekme potansiyel bakımından artık dünyadaki ilk on ülke arasında. Eskiden Amerika, İngiltere, Fransa ve Avustralya gibi ülkeler bu konuda öncüydü ama Türkiye de artık önemli bir aktör olmaya başladı. Bunu da sürdürülebilir olması ve altyapısının güçlü şekilde devam ettirilmesi lazım. Maarif Eğitim Ajansı vasıtasıyla bu sürece aracılık etmeye ve diğer üniversitelerle iş birliği halinde dünyadaki gelişmeleri birlikte takip etmeye devam ediyoruz."