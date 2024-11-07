Türkiye, ABD ile F-16 Tedarik Sürecinin Olumlu Olduğunu Açıkladı - Son Dakika
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Türkiye, ABD ile F-16 Tedarik Sürecinin Olumlu Olduğunu Açıkladı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, ABD seçimlerinin ardından Türkiye’ye 40 adet yeni F-16 ile 79 adet modernizasyon kiti tedariki konusunda sorun yaşanıp yaşanmayacağıyla ilgili, “F-16 konusunda sözleşmeler imzalanmış, süreç olumlu şekilde devam etmektedir. Türkiye-ABD ilişkileri zaman zaman ortaya çıkan sorunlara rağmen ortak değerlere ve çıkarlara dayanmaktadır. Ülkelerimiz, 75 yılı geride bırakan dünyanın en başat güvenlik örgütü NATO’nun önemli iki üyesidir. Türkiye-ABD ilişkilerinin, ABD seçim sonuçlarından bağımsız olarak stratejik müttefiklik temelinde ilerlemeyi sürdüreceğine inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

07.11.2024 12:43
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Haber: Melis Yıldırım

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, ABD seçimlerinin ardından Türkiye'ye 40 adet yeni F-16 ile 79 adet modernizasyon kiti tedariki konusunda sorun yaşanıp yaşanmayacağıyla ilgili, "F-16 konusunda sözleşmeler imzalanmış, süreç olumlu şekilde devam etmektedir. Türkiye-ABD ilişkileri zaman zaman ortaya çıkan sorunlara rağmen ortak değerlere ve çıkarlara dayanmaktadır. Ülkelerimiz, 75 yılı geride bırakan dünyanın en başat güvenlik örgütü NATO'nun önemli iki üyesidir. Türkiye-ABD ilişkilerinin, ABD seçim sonuçlarından bağımsız olarak stratejik müttefiklik temelinde ilerlemeyi sürdüreceğine inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı.

Sözlerine, vefatının 86'ncı yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak başlayan Aktürk, terörle mücadeleye ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; kaynağında, sürekli ve kapsamlı olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarıyla; son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 457 olmuştur" bilgilerini paylaştı. Aktürk, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlere ait mağara ve sığınaklarda çok sayıda silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı düzeneği, yaşam malzemesi ve örgütsel dokümanın ele geçirildiğini belirterek, "Ayrıca son bir hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Cizre ve Iğdır'daki hudut karakollarımıza teslim olmuştur" dedi.

"Son bir haftada 188 şahıs yakalandı"

Aktürk, 5 Kasım'da eğitim esnasında meydana gelen kaza sonucunda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan deniz teğmen Mustafa Kemal Öz'e başsağlığı diledi.

Tuğamiral Aktürk, sınır güvenliğine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 188 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 4'ü terör örgütü mensubudur. Bin 288 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 461'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 86 bin 312 olmuştur."

Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü ile 9 Kasım Devlet Bayrak Günü'nü kutlayan Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in programına dair, "30-31 Ekim tarihlerinde Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren sayın Bakanımız; 1 Kasım'da Tarım ve Orman Bakanımız ile bir araya gelmiş, 5- 6 Kasım'da Türkiye- Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi 6'ncı Toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi vesilesiyle Kırgızistan'a ziyaret gerçekleştiren sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmiştir" diye konuştu.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki heyetin 4-9 Kasım tarihlerinde ABD'ye ziyarette bulunduğunu paylaşan Aktürk, Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın dün İstanbul'da yapıldığını belirtti.

"Ülkemiz barışın tesisi için tüm girişimlere destek vermeyi sürdürecek"

İsrail'in uluslararası ve insancıl hukuku çiğneyerek çocuklar ve sivilleri öldürdüğünü ve bölgenin felakete sürüklendiğini kaydeden Aktürk, "İsrail'in; Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da artan saldırılarının ve toplu katliamlarının durdurulması için akılcı ve sağduyulu bir tutum benimsenmesi, ateşkes görüşmelerinin artık ciddiyetle ele alınması ve bölge halkının lehine olacak şekilde bir an önce sonuçlandırılması gerekmektedir. Ülkemiz, bölgemizde daha fazla şiddet ve hukuk ihlali yaşanmaması ve barışın yeniden tesisi için uluslararası hukuk çerçevesinde tüm girişimlere destek vermeyi sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Mehteran Birlik Komutanlığı'nın KKTC'nin 41'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 13-16 Kasım tarihlerinde KKTC'de konser vereceğini kaydeden Aktürk, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın kuruluşunun 39'uncu yıl dönümünü de kutladı.

"Sözlere değil icraata bakılmalı"

MSB kaynakları, ABD seçimleri sonrasında ABD askerlerinin Irak ve Suriye'den çekilip çekilmeyeceğine dair soru üzerine, "Bölgemizdeki savunma ve güvenlikle ilgili her türlü gelişmeyi yakından takip etmekte, ona göre de tedbir almaktayız. ABD daha önce de Suriye'den çekilme kararı almıştı ama fiiliyatta bu gerçekleşmedi. Sözlere değil icraata bakılmalı. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz; PKK/YPG/SDG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin durdurulması ve terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir" değerlendirmesinde bulundu.

"Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı olumlu bir havada gerçekleşti"

Yunanistan ile yapılan Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı ile ilgili Bakanlık kaynakları, "Türk ve Yunan heyetleri arasında Güven Arttırıcı Önlemler Toplantısı'nda; her iki taraf, 2024 yılı için belirlenen faaliyetlerin icrası ve 2025 yılı için mutabık kalınan faaliyetlerin hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya varmıştır. Söz konusu toplantı olumlu bir havada gerçekleşmiştir. Bir sonraki toplantı Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecektir" bilgilerini paylaştı.

"KKTC'nin güvenliğine tehdit oluşturabilecek her türlü gelişmeyi takip ediyoruz"

MSB kaynakları, Fransa'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne Leclerc tankları ile Mistral füzelerini vereceğine dair haberlerle ilgili şunları söyledi:

"Kıbrıs Adası'nda dengeleri bozabilecek ve KKTC'nin güvenliğine tehdit oluşturabilecek her türlü gelişmeyi yakından takip etmekteyiz. Daha önce de GKRY'ye bu tür yardım sözleri verilmişti. Türkiye geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da garanti ve ittifak anlaşmaları çerçevesinde Kıbrıs Türkleri'nin güvenliği, huzuru ve refahı için elinden geleni yapmaya, KKTC'nin hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli askeri ve siyasi tedbirleri her ne pahasına olursa olsun almaya devam edecektir."

Bakanlık kaynakları, ABD seçimleri sonrasında F-16 tedariki konusunda sorun yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"F-16 konusunda sözleşmeler imzalanmış, süreç olumlu şekilde devam etmektedir. Türkiye-ABD ilişkileri zaman zaman ortaya çıkan sorunlara rağmen ortak değerlere ve çıkarlara dayanmaktadır. Ülkelerimiz, 75 yılı geride bırakan dünyanın en başat güvenlik örgütü NATO'nun önemli iki üyesidir. Türkiye-ABD ilişkilerinin, ABD seçim sonuçlarından bağımsız olarak stratejik müttefiklik temelinde ilerlemeyi sürdüreceğine inanıyoruz."

Kaynak: ANKA

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