Türkiye, Akdeniz\'deki Rakiplerini Geride Bırakarak 100 Milyar Dolar Turizm Geliri Hedefliyor

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AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, dünyada en fazla ziyaretçi alan bölgenin Akdeniz olduğunu belirterek, Türkiye'nin yakın zamanda Akdeniz'deki rakipleri Fransa, İspanya, İtalya'nın da hedefi olan 100 milyar dolar turizm gelirine ulaşacağına inandıklarını söyledi.

AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Türkiye'nin turizmde gelecek hedefleri ve rakipleriyle durumunu değerlendirdi. Kavaloğlu, Türkiye'nin Avrupa'daki rakiplerinin Fransa, İspanya, İtalya ve Yunanistan olduğunu, AB'den ciddi destek alan Hırvatistan ve Arnavutluk'un gelişmekte olan iki yeni rakip olduğunu aktardı. 2023 yılında en iyi performansı gösteren bölgenin Akdeniz ülkeleri olduğunu belirten Kavaloğlu, Türkiye'nin 2023 yılında Fransa, İspanya, ABD ve İtalya'nın ardından dünyada beşinci, Avrupa'da ise en çok turist ağırlayan dördüncü ülke olduğunu kaydetti.

2028'DE 90 MİLYON TURİST, 100 MİLYAR DOLAR GELİR

Turizmde dünyanın en çok turist ağırlayan 5 ülkesinden 4'ünün bulunduğu Akdeniz'de Fransa, İspanya ve İtalya gibi Türkiye'nin de hedefinin yakın zamanda 100 milyar dolar turizm geliri olduğuna dikkati çeken Kavaloğlu, "Bu tablo bile ülkemizin turizmde ne kadar başarılı olduğunun göstergesi. Türkiye'nin 2028 yılında hedefi 90 milyon turist, 100 milyar dolar gelir. Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un liderliğinde bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz, turizm sektörü olarak başarabiliriz" dedi.

DÜNYANIN TURİZM MERKEZİ AKDENİZ

Dünyada en çok turist ağırlayan ve gelir elde eden kıtanın Avrupa olduğunu belirten Kaan Kavaloğlu, "Kıtalar arası turizmin azaldığı dönemde Avrupa, pandemi öncesi dönemin ciddi anlamda üzerine çıktı. Avrupa 2023 yılında 660 milyar dolar gelirle pandemi öncesi seviyeleri yüzde 7 aştı. Dünyada en fazla ziyaretçi alan bölge ise Akdeniz bölgesi. Fransa, İspanya, İtalya, Türkiye, Yunanistan. Bu tablo bile ülkemizin turizmde ne kadar başarılı olduğunun göstergesi" diye konuştu.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN DESTİNASYON FRANSA

Türkiye'nin turizmdeki rakip ülkeleri hakkında bilgiler veren AKTOB Başkanı Kavaloğlu, dünyanın en çok tercih edilen destinasyonunun Fransa olduğunu belirterek, "Seyahat ve turizmin toplam katkısı GSYH'nin yüzde 9,7'sini temsil etmekte ve ülkedeki 2,9 milyon işi (istihdamın yüzde 10,9'u) desteklemektedir. 2023 yılında 100 milyon yabancı turist ağırladılar. Bu yılda 101 milyona ulaşmaları bekleniyor. Turizm geliri 68,6 milyar dolar ve 30 yıldır böyle bir gelir elde ediyorlar. Bizse bu gelir kalemine daha yeni ulaşıyoruz. Fransa'daki refah seviyesine çok büyük katkısı var" dedi.

İSPANYA'YA EN ÇOK İNGİLİZLER GİDİYOR

İkinci sıradaki İspanya'nın, 2024 yılı ilk yarısında 42 milyondan fazla turist ağırladığını anlatan Kavaloğlu, "Her bir ziyaretçi, haziran ayında ortalama 1329 avro harcadı. İspanya'ya Birleşik Krallık'tan 17,3 milyon kişi gidiyor. Yaklaşık 11,8 milyon turistle Fransa ve 10,8 milyonun üzerinde ziyaretçiyle Almanya takip etmektedir. Hollanda ve İtalya, her biri yaklaşık 4,9 milyon ziyaretçi göndererek ilk beşi tamamlıyor. Uluslararası turistler 2021 yılında İspanya'da ortalama 7,3 gün kaldı. Bu ortalama, geceleme yapan uluslararası ziyaretçiler için biraz artarak 7,5 güne yükseldi. İspanyolların da hedefi bizim gibi 100 milyar dolara ulaşmak" diye konuştu.

İTALYA'DA İÇ TURİZMİN EKİSİ BÜYÜK

İtalya'nın hala pandemi öncesi rakamlara ulaşamadığına dikkati çeken Kavaloğlu, "İtalya'da turizm geliri 55,9 milyar dolar, ziyaretçi sayısı 57,2 milyon. İtalya'da ortalama konaklama süresi 3-4 gün ve yerli turist çok önemli bir kaynak oluşturuyor. Yaklaşık 220 milyon geceleme gerçekleştirmişler. Turizm harcamalarının da yüzde 56,4'ünü bunlar oluşturmuş. Dolayısıyla İtalya'nın kendi içerisinde çok ciddi geliri var" dedi.

'ABD'DEN ÇOK CİDDİ BİR PAZAR PAYI ALACAĞIZ'

AKTOB Başkanı Kavaloğlu, Türkiye'de, Akdeniz'deki bir diğer rakip Yunanistan'ın çok ötesinde turizm hareketi olduğuna işaret etti. Yunanistan'ın güzel bir ülke olduğunu belirten Kavaloğlu, şunları söyledi: "Bizler kimin nereye, ne şekilde tatile gideceğine karar veremeyiz. Kendi pazarlarımız, faaliyetlerimiz ve kendi ülkemizin güzelliklerini anlatmakla mükellefiz. Ama elmayla elmayı, armutla armudu kıyaslamak lazım. Yunanistan'a gidenler aldıkları otellerin fotoğraflarını paylaşsın, bizim otellerimizle kıyaslama şansımız olur. Yunanistan da hala pandemi öncesi döneme dönmeye çalışıyor. Yunanistan'ı ziyaret eden turistlerin çoğunluğu, Birleşik Krallık'tan ve ABD'den artış var. ABD'den bize gelecek turist sayısının artırılması için sayın bakanımız önderliğinde çok ciddi bir çalışma yapıyoruz. ABD'den çok ciddi bir pazar payı alacağız."