Hakan Fidan, Arap Ligi Toplantısına Katılacak - Son Dakika
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Hakan Fidan, Arap Ligi Toplantısına Katılacak

Hakan Fidan, Arap Ligi Toplantısına Katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 10 Eylül 2023'te Kahire'de düzenlenecek Arap Ligi 162. Olağan Dışişleri Bakanları Konseyi'ne katılacak. Türkiye, 2011'den sonra ilk kez bu toplantıya davet edildi. Fidan, açılışta Türkiye-AL ilişkilerini ve Gazze dahil bölgesel meseleleri ele alacak. Bakanlık yetkilileri, bu daveti, Körfez ülkeleriyle normalleşme sürecinin bir parçası olarak değerlendiriyor.

09.09.2024 11:45
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 10 Eylül'de Kahire'de düzenlenecek "Arap Devletleri Ligi (AL) 162. Olağan Dışişleri Bakanları Konseyi" toplantısına katılacak. Türkiye'nin 13 yıl sonra ilk kez katılacağı toplantının açılış oturumunda, Bakan Fidan Türkiye- AL ilişkilerinin yanı sıra başta Gazze olmak üzere bölgesel meseleleri değerlendirecek.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden yapılan açıklamaya göre; Türkiye, 2011'den sonra ilk kez AL'den gelen davet üzerine 10 Eylül Salı günü Kahire'de düzenlenecek "AL 162. Olağan Dışişleri Bakanları Konseyi" toplantısına katılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, açılış oturumunda, Türkiye- AL ilişkilerinin yanı sıra başta Gazze olmak üzere bölgesel meseleleri ele alacak.

Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle normalleşme süreci

Bakanlık yetkilileri, Arap Ligi'nden gelen daveti, "Körfez ülkeleriyle gerçekleşen normalleşme süreçlerinin geldiği bir aşama" olarak değerlendirirken, "AL Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) toplantılarında, 2018 yılından başlayarak ülkemizin Arap ülkelerinin içişlerine karıştığı iddiasıyla bazı aleyhte kararlar kabul edilmiş, ancak farklı seviyelerde gerçekleştirilen girişimler ve zaman içinde Mısır başta olmak üzere Arap ülkeleriyle gelişen ilişkiler neticesinde mezkür kararlarda kullanılan dilin giderek yumuşatıldığı görülmüştür" ifadelerini kullandı.

Bakanlık yetkilileri, Türkiye-AL ilişkilerine yönelik şu ifadeleri kaydetti:

"Arap Ligi'nin gündeminde bulunan Filistin başta olmak üzere birçok başlık Türkiye'nin dış politika gündeminde öncelikli konular arasında yer almaktadır. Türkiye'nin Arap ülkeleriyle son yıllarda gelişen ve çeşitlenen ilişkileri, hem bölgedeki mevcut sorunlara çözüm arayışları hem de karşılıklı yarar temelinde geleceğe yönelik somut iş birlikleri bağlamında yeni fırsatlar sunmaktadır.

Bu çerçevede, Arap Ligi'yle kurumsal ilişkilerin geliştirilmesi ve eş güdümün artırılması gündemdedir. Sayın Bakanımızın Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına davet edilmesi de üye ülkelerle gelişen ikili ilişkilerin yanı sıra, ülkemizin bölgedeki rolüne duyulan ilginin yansımasıdır."

Türkiye'nin Arap Ligi'yle ilişkileri

Arap Ligi ile koordinasyon Kahire Büyükelçiliği'nin görev alanında olduğu bilinirken, Türkiye'nin AL ile ilişkileri ilk kez 2003'ten itibaren gelişmeye başlamış, 2004 yılında "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arap Ligi Genel Sekreterliği Arasında Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

Öte yandan, Türkiye-AL ilişkilerinin çerçevesi 2007'de "Türk-Arap İşbirliği Forumu (TAF) Çerçeve Anlaşması"yla belirlenmişti. Dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Arap Ligi Genel Sekreteri (ALGS) Amre Moussa'nın daveti üzerine AL DBK'nın 3–4 Mart 2007 tarihlerinde Kahire'de gerçekleştirilen toplantısına katılarak açılış oturumunda konuşma yapmıştı.

2010'da Ankara'da Arap Devletler Ligi Temsilciliği, büyükelçi düzeyinde bir diplomatın başkanlığında faaliyete geçmiş, dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 3 Mart 2010 tarihinde Kahire'de gerçekleştirilen 133. Olağan DBK toplantısına katılarak Konsey'e hitaben konuşma yapmıştı.

Türkiye, en son 13 Eylül 2011'de AL DBK toplantısında yer almış; dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahire'de gerçekleştirilen AL DBK toplantısı açılış oturumunda konuşma yapmıştı.

Hakan Fidan, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği Mısır ziyareti sırasında, ALGS Aboul Gheit ile yeniden bir araya gelmiş, ayrıca Ankara'da bulunan AL üyesi ülkelerin Büyükelçilerine bir çalışma yemeği vermişti.

Kaynak: ANKA

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