Türkiye-Çin 55. yıl resim yarışması ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
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Türkiye-Çin 55. yıl resim yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye-Çin 55. yıl resim yarışması ödülleri sahiplerini buldu
19.06.2026 14:57
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Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin 55. yılında düzenlenen 'Hayalimdeki Çin' resim yarışmasının ödülleri Ankara'da verildi. 98 öğrencinin katıldığı yarışmada dereceye girenler Çin'e kültür gezisi kazandı.

ANKARA, 19 Haziran (Xinhua) -- Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen "Hayalimdeki Çin" başlıklı 10. resim yarışmasının ödülleri Ankara'da düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Gençlerin sanat aracılığıyla Çin kültürünü tanımasını ve iki ülke halkları arasındaki dostluk bağlarının güçlenmesini amaçlayan yarışma, Türkiye'nin farklı bölgelerinden öğrencileri bir araya getirdi.

Çin'in Türkiye Büyükelçiliği'nin desteğiyle düzenlenen ve bu yıl Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 55'inci yıldönümü temasına odaklanan etkinlikte, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ortaöğretim okullarının öğrencileri yarıştı.

Ankara Öğretmenevi'nde düzenlenen ödül törenine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Çin'in Türkiye Büyükelçisi Jiang Xuebin, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Bakan Yardımcısı Ökten törende yaptığı konuşmada, Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin derin bir tarihsel geçmişe ve ortak hafızaya dayandığını belirterek yarışmanın iki ülke arasındaki dostluğu daha da pekiştirdiğini söyledi.

Ökten, kültürel etkileşimin genç kuşaklar aracılığıyla güçlenmesinin gelecekteki işbirliği açısından önem taşıdığını ifade etti.

Çin'in Türkiye Büyükelçisi Jiang Xuebin ise gençlerin iki ülke ilişkilerinin geleceğinde üstleneceği önemli role dikkat çekti.

"Gençler bir ülkenin geleceği olduğu kadar iki ülke arasındaki ilişkilerin de geleceğidir" diyen Jiang, yarışmaya katılan öğrencilerde Türk gençlerinin Çin'e yönelik samimi dostluğunu, öğrenmeye olan ilgisini ve ortak gelişim için işbirliği yapma isteğini gördüğünü belirtti.

Öğrencilere seslenen Jiang, "Bu yarışmayı bir fırsat olarak değerlendirerek Çin'i daha yakından tanımanızı, Çin'e ilgi ve sevgi duymanızı ve kendi gelişiminizi sürdürürken aynı zamanda Çin ile Türkiye arasındaki medeniyetler arası etkileşimin dostluk elçileri olmanızı temenni ediyorum" dedi.

Büyükelçi, gençlerin sahip oldukları enerjiyle Çin-Türkiye dostluğunun gelişmesine katkı sunacağına yürekten inandığını da sözlerine ekledi.

Bu yıl Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden toplam 98 öğrencinin katıldığı yarışmada dereceye giren ilk 15 öğrenci ve onların öğretmenleri, Çin'e düzenlenecek eğitim ve kültür gezisine katılacak.

Yarışmaya Gaziantep'ten katılan ve birincilik kazanan ortaöğretim öğrencisi Fatma Balıkçı, eserinde Türkiye ile Çin arasındaki kültürel bağları ve dostluğu yansıtmaya çalıştığını söyledi.

Balıkçı, "İki ülke arasında yemek ve tarih açısından benzerlikler var. Her iki ülke de çok kadim bir geçmişe sahip olduğu için birbirleriyle büyük benzerlikler taşıyor. Çin Seddi ve onların sembolü olan ejderha çok ilgimi çekti" dedi.

Resminde Çin Seddi ile İstanbul Boğazı üzerindeki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü bir araya getirdiğini belirten Balıkçı, "Bu, Türkiye ile Çin arasındaki dostluğu ve kültürel bağı simgeliyor" diye konuştu.

Çin'i ziyaret etme fırsatı elde ettiği için büyük heyecan duyduğunu dile getiren Balıkçı, "Bu yarışma olmasaydı Çin'i ziyaret etme fırsatı bulamazdım. Bu nedenle çok heyecanlıyım" dedi.

Törende yarışmacı öğrencilerin yarattığı eserler de sergilendi. Çin'in tarihi, kültürel mirası, doğal güzellikleri ve Türkiye ile olan dostluk ilişkilerinin işlendiği resimler katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Yarışmaya katılan öğrenciler, eserlerini hazırlarken Çin hakkında araştırmalar yaptıklarını ve bu süreçte ülkenin tarihi, gelenekleri ve modern gelişimi hakkında yeni bilgiler edindiklerini belirtti.

Yarışmaya Diyarbakır'dan katılan ve ikincilik ödülünü kazanan Edanur Çetin de Çin'e yapacağı geziyi sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

Çin kültürüne uzun süredir ilgi duyduğunu belirten Çetin, "Çin'e gideceğim için heyecanlıyım. Çin dizilerini ve kültürünü zaten yakından takip ediyordum. Bu nedenle böyle bir deneyim yaşayacak olmaktan mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Gezi sırasında Çin'in önemli kültürel mekanlarını ziyaret edeceklerini belirten Çetin, yarışmanın kendisine farklı bir kültürü yakından tanıma fırsatı sunduğunu ifade etti.

Bu yıl onuncusu düzenlenen "Hayalimdeki Çin" başlıklı resim yarışması, gençlerin sanat yoluyla Çin'i ve Çin kültürünü keşfetmesini teşvik ederken, aynı zamanda Türkiye ile Çin arasındaki kültürel etkileşimin güçlendirilmesine katkı sağlıyor.

Yarışma, diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55'inci yıldönümünde iki ülke gençleri arasında karşılıklı anlayış ve dostluğun geliştirilmesine yönelik önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Türkiye-Çin 55. yıl resim yarışması ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

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