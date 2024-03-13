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Türkiye'de ilk kez fotoğraflanan 'Ak Tepeli Kuyrukkakan' objektiflere takıldı

HATAY - Arap ülkelerinde sıklıkla görülen ve daha önce ülkemizde görülmesine rağmen fotoğraflanamayan 'Ak Tepeli Kuyrukkakan' Hatay'da bulunan Milleyha sulak alanında objektiflere yakalandı.

Geçtiğimiz yıl kurak geçen yaz ayları sonrası kış aylarında bol yağış alan Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha sulak alanı yeniden canlanmaya başladı. Göçmen kuşların uğrak noktası olan ve yaklaşık 400 kuş türünün gözlemlendiği sulak alanda bir yeni kuş türü olan 'Ak Tepeli Kuyrukkakan' da fotoğraflandı. Daha önce Türkiye'de 3 kez görülen fakat fotoğraflanamayan ak tepeli kuyrukkakan, kuş gözlemcisi Güneş Deniz Yıldırım tarafından fotoğraflandı. Arap ülkelerinde görülen bu türün ülkemiz sınırlarında gözlemlenmesi doğa tutkunlarını heyecanlandırdı.

Türkiye'de nadir olarak görülen kuş ilk kez fotoğraflandı

Kuş Gözlemcisi Güneş Deniz Yıldırım, yeni bir tür gözlemlemenin heyecanını yaşadığını belirterek, "Hatay'da güzel bir sürprizle karşılaştım. Samandağ ilçesinde deniz kıyısında Milleyha sulak alanın isminde bir bölge var. Bu alan oldukça küçük bir alan ancak kuş türü çeşitliliği açısından çok zengin bir bölge, bu alana gittiğimde ak tepeli kuyrukkakan ile karşılaştım. Ak tepeli kuyrukkakan aslında İsrail, Ürdün, Fas, Mısır gibi ülkelerde yaşayan bir çöl türü. Türkiye için ise nadir rastlanan konuk statüsünde daha önce ülkemizde üç kez gözlemlenmiş biz dördüncü kaydını yapmış olduk ve ilk fotoğraflı kaydı oldu. Hatay listesine de yeni bir tür eklemiş olduk. Ak tepeli kuyrukkakan, kuyruk tepesi ve kuyruk sokumu beyaz gövdesi, siyah iri bir kuyrukkakan türü. Benim üç veya dört saat kuşu gözlemleme şansım oldu. Umarım ülkemizde kuş gözlemciliği ve doğa bilinci gelişmesi Milleyha gibi yerlerin korunmasına vesile olur" dedi.

"Hatay'da son 5 yılda çöl ikliminde yaşayan birçok kuş türü gözlemlendi"

Subaşı Kuş ve Kelebek Gözlem Derneği Başkanı Uzm. Dr. Ali Atahan, küresel ısınmayla birlikte çöl ikliminde yaşayan türlerin ülkemizde gözlemlenmeye başladığına dikkat çekerek, "Ak tepeli kuyrukkakan, Kuzey Afrika ile Arap Yarımadası'nda dağılım gösteren, daha çok çöl iklimine sahip coğrafyada yaşamını sürdüren bir kuş türü. Bununla beraber son 5 yılda Hatay'da, çöl ikliminde yaşayan bir çok kuş türü gözlendi. Açıkça görülüyor ki, küresel ısınma ülkemizin güneyinde gün geçtikçe daha da hissediliyor. Çöl iklimi canlılarını artık daha sık görmeye başladık ve önümüzdeki yıllarda artarak devam edecek" dedi.