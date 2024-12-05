Türkiye'de Kış Lastiği Uygulaması Başladı - Son Dakika
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Türkiye'de Kış Lastiği Uygulaması Başladı

Türkiye\'de Kış Lastiği Uygulaması Başladı

Kış mevsiminin gelmesiyle Türkiye genelinde kış lastiği zorunluluğu yürürlüğe girdi. Antalya'nın yüksek kesimlerinde ticari araçlar için denetimler sıklaştı. Kış lastiği bulundurmayan araçlar 4.069 lira ceza ile trafikten men ediliyor.

05.12.2024 09:58  Güncelleme: 10:01
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TÜRKİYE genelinde kış lastiği uygulamasına geçildi. Kent merkezinde kar yağışının görülmediği turizm kenti Antalya'nın ise yüksek kesimlerinde kış lastiği zorunluluğu ticari araçlar için yürürlüğe girdi. Antalya'nın çevre illerle olan sınır yollarında ve kar yağışı görülen bölgelerinde de denetimler sıklaştı.

Kış mevsiminin gelmesiyle Türkiye'nin büyük bölümünde kar yağışı etkisini gösterdi. Kış lastiği uygulaması da her yıl olduğu gibi 1 Aralık'ta başladı. Kara yollarında can ve mal güvenliği, kazaların önlenmesi için kış lastiği kullanımının zorunlu tutulduğu uygulama, kent merkezinde kar yağışının olmadığı Antalya'yı da kapsıyor. Antalya'nın İç Anadolu'daki illere komşu ilçelerinin bağlantı ve ana yolları başta olmak üzere Kaş, Elmalı, Korkuteli, İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Alanya ve Konyaaltı Saklıkent bölgelerinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik jandarması kış lastiği zorunluluğu kapsamında denetimlere başladı. Kar yağışının görüldüğü bölgelerde ticari araçlar için kış lastiği kullanımı zorunlu tutulurken, hususi araçlar için ise zincir bulundurma şartı uygulanıyor.

KIŞ LASTİĞİ YOKSA 4 BİN 69 LİRA CEZA

Otobüs, TIR, kamyon, kamyonet, minibüs başta olmak üzere ticari tüm araçlar Antalya- Konya kara yolundaki uygulama noktasında durdurularak lastik kontrolü yapılıyor. Kış lastiği olan araçlarda ayrıca lastik diş derinliği de inceleniyor. Araçlarda kış lastiği olmaması durumunda 4 bin 69 lira ceza uygulanarak araç trafikten menediliyor. Kış lastiği bulunan ancak lastik diş derinliği 4,5 milimetreden düşük olan araçlara da yaklaşık 1000 lira ceza yazılarak yine araç trafikten menediliyor.

Kayseri'den Antalya'ya gelen TIR şoförü Hüseyin Uzun, kent girişinde trafik jandarması ekipleri tarafından durdurularak hem belgeleri incelendi hem de lastikleri kontrol edildi. Aracında bir sorun bulunmayan Uzun, "Yolda herhangi bir sorun yaşamadım. Sadece gizli buzlanma vardı. Kar yoktu. Kış lastiğimizi yine de taktık. Bir sorun yaşamak istemiyoruz" diye konuştu.

Bir başka TIR şoförü Mustafa Korkut da her kış mevsiminde lastiklerini mutlaka kış lastiğiyle değiştirdiğini ve güvenli şekilde aracını kullanabildiğini söyledi.

Kaynak: DHA

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