Türkiye genelinde 'Aile Yılı Yürüyüşü' düzenlendi - Son Dakika
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Türkiye genelinde 'Aile Yılı Yürüyüşü' düzenlendi

Türkiye genelinde \'Aile Yılı Yürüyüşü\' düzenlendi

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen '15 Mayıs Uluslararası Aile Günü' kapsamında Türkiye genelinde 'Aile Yılı Yürüyüşü' düzenlendi.

15.05.2025 18:52
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen '15 Mayıs Uluslararası Aile Günü' kapsamında Türkiye genelinde 'Aile Yılı Yürüyüşü' düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, '15 Mayıs Uluslararası Aile Günü' ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda 'Ailemiz Geleceğimiz' temasıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde yürüyüşler düzenlendi.

'AİLELER KEYİFLİ ANLAR YAŞADI'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul'da Gülhane Parkı'nda düzenlenen etkinliğe huzurevlerinde kalan sakinler, bakanlık hizmetlerinden yararlanan aileler ile çocuklar katıldı. Ankara'da Kızılcahamam, Sincan ve Etimesgut ilçelerinde düzenlenen yürüyüşlerde mehteran takımı eşliğinde 'En Büyük Ailemizin, Türkiye'mizin 2025 Aile Yılı Kutlu Olsun' pankartı taşındı. İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda başlayan yürüyüşte ise 'Aile en büyük hazinemiz, servetimiz, şükür sebebimiz' pankartı açan katılımcılar bando eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Valilik, bakanlık il yöneticileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşların yer aldığı yürüyüşlerde Aile Yılı ve ailenin öneminin vurgulandığı dövizler taşındı. Konserler, halk oyunları ve jimnastik gösterilerinin düzenlendiği programlarda aileler keyifli anlar yaşadı" denildi.

YURT DIŞINDA DA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI

Ayrıca Bakanlık tarafından hazırlanan 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü kutlama pankartları ve afişleri, 81 ildeki havaalanlarına, tren garlarına, şehirlerarası otobüs garlarına ve şehir meydanlarına asıldı. Öte yandan 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü yurt dışında da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu kapsamda Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde de çeşitli programlar düzenlendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Türkiye genelinde 'Aile Yılı Yürüyüşü' düzenlendi - Son Dakika

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