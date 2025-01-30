Türkiye Hava Sahasında Uçuş Rekoru

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6 Nisan 1920

1- Türkiye hava sahasından her 14 saniyede bir uçak geçti

Türkiye hava sahasında geçen yıl 521 bin 724'ü transit üst geçiş olmak üzere 2 milyon 290 bin 581 uçuş gerçekleşti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Türk sivil havacılığının küresel ölçekte yükselen yıldız olmasına, yolcu memnuniyeti odaklı hizmetlerin kalite çıtasını yükseltmeye, insana ve çevreye duyarlı projelerle gerekli donanımları temin ve tesis etmeye bu yıl da devam edeceğiz"

(Arife Yıldız Ünal-Erhan Cihan Ünal/Ankara)

2- 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - AA'nın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı kapsamında hazırladığı haberlerden başlıklar:

Nöbette yakalandığı depremlerde eşi ve 2 kızını kaybeden baba kurtulduğuna sevinemiyor

(Muzaffer Çağlıyaner/Osmaniye) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Malatyalı gassallar 6 Şubat'taki en zorlu mesailerini anlattı

(Yeter Erdine/Malatya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Diyarbakır'da depremlerde yıkılan 4 binaya ilişkin yargılanan 11 sanık ceza aldı

(Aziz Aslan/Diyarbakır)

Enkazdan ailesini kurtaran emniyet müdürü, "trafikte canlar ölmesin" diye görev yapıyor

(Süleyman Elçin/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Depremzede esnaf 25 metrekarelik atölyesinde atıkları ekonomiye kazandırmayı sürdürüyor

(Ali Kemal Zerenli/Hatay) (Fotoğraflı-Görüntülü)

?????3- İstanbul'da 2024'te hava kirliliği değeri en çok ozon ve azot dioksitte arttı

İTÜ bünyesinde yapılan araştırmaya göre megakentte hava kirliliği değerleri, 2024'te bir önceki yıla göre partiküler madde, ince partikül madde, karbonmonoksit ve kükürt dioksitte azalış, azot dioksit ve ozonda ise artış gösterdi

İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros:

"Yaptığımız çalışmada havadaki bazı değerlerin iyileşirken bazı değerlerin kötüye gittiğini görüyoruz. Atmosfere saldığımız kirletici miktarları, emisyon değerleri ve meteorolojik şartlara göre buradaki değerler etkili olabiliyor"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, 2024'te 297 bin dosyayı karara bağladı

Bölge Adliye Mahkemesi, geçen yıl hukuk ve ceza dairelerine gelen 622 bin 747 dosyadan 297 bin 61'ini karara bağlarken 2025 yılına devreden dosya sayısı 325 bin 686 oldu

Dairelere bu yılbaşından itibaren 23 bin 368 yeni dosya geldi, bunlardan 13 bin 535'i yaklaşık bir ayda karara bağlandı

(Büşra Alakoyun/İstanbul)

5- Ramazan ayı sonuna kadar Ankara'da kırmızı et fiyatları sabitlendi

Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği Başkanı Ramazan Gülhan:

"Şu anda Et ve Süt Kurumundan temin edilen dana kuşbaşının kilogramını 399 liradan veriyoruz, dana kıymayı 379 liraya satıyoruz"

"Bu fiyatlar, Türkiye'de satılan ESK dışındaki etlerin 100-150 lira altı"

(Mustafa Çalkaya/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- DOSYA HABER/İSRAİL'İN GAZZE'YE SOYKIRIM SALDIRISI - Filistin asıllı doktor Sitte'ye göre İsrail'in sağlık sistemini yıkması soykırımın ön hazırlığıydı:

"Modern savaş tarihinde sağlık sisteminin sistematik bir şekilde yok edilmesinin savaşan orduların doktrininin merkezinde yer aldığı hiçbir savaş bilmiyorum"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Türkiye ile Mısır 15 milyar dolarlık ticaret hedefi için yeni işbirliklerine odaklandı

İki ülke ilişkilerinin 100'üncü yılının kutlandığı bu yıl birbiri ardına etkinlikler planlanırken otomotiv sektöründen bir heyet, gelecek hafta Kahire'de temaslarda bulunmaya hazırlanıyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Mısır İş Konseyi Başkanı Mustafa Denizer:

"Mısır, Türkiye'ye pozitif ayrımcılık yapsa bugün dış ticarette 15 milyar dolarlara ulaşmak çok kolay"

Türk-Mısır İş Konseyi Eş Başkanı Adel El-Lamei:

"Türk sanayisinin rekabetçi fiyat avantajları, Mısır piyasasında büyük rol oynuyor, önümüzdeki dönemde liderlerin rehberliği ve vizyonuyla bu hedefe ulaşılması beklenmektedir"

(Mert Davut-Amer Fouad Solyman/Ankara/Kahire)

8- Anılarda yaşayan göç hikayesi: Türkiye- Yunanistan nüfus mübadelesi

102 yıl önce atalarının zorunlu göçle ayrıldığı toprakları unutmayan mübadil çocukları, Yunanistan'dan getirdikleri bir avuç toprağı babalarının mezarına serperek geçmişleriyle bağlarını koruyor ve anılarına sahip çıkıyor

Mübadil çocuğu Nursen Temizel:

"Babam burada oynamış, babaannem burada yaşamış ama şu anda hiçbir şey yok orada, o dut ağacından başka. Sonra oturdum, dedim ki: 'Ben Türkiye'ye ne götürebilirim?' Bir avuç toprak, iki buğday başağı aldım elime.... Ancak onu bulabildim. O şekilde döndüm geldim Tuzla'ya, babamın kabrine toprağı bıraktık"

(Gökçe Karaköse/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Yabancıya konut satışında son 7 yılın en düşük rakamı görüldü

Yabancıların aldığı konut sayısında 2024'te 23 bin 781 adetle son 7 yılın en düşük rakamı görülürken en çok konut alan ülke vatandaşları 4 bin 867 ile Ruslar oldu

Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe:

"Türkiye ekonomisinde yaşanacak rahatlama ve tüm konut satışlarında görülecek artışla birlikte yılın ikinci yarısında yabancıların ilgisinin tekrar canlanacağını düşünüyoruz. Hızlı bir artış öngörmesek de geçen yılın üzerinde kapatırız, 30 bin adetleri de bulabiliriz"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

10- Türkiye'nin Afrika ülkelerine ihracatı geçen yıl 20 milyar dolara yaklaştı

Bu dönemde en fazla dış satım 3 milyar 522,7 milyon dolarla Mısır'a yapıldı

Bölge ülkelerine ihracatta ilk sırayı 3,1 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü aldı

(Mücahit Enes Sevinç/İstanbul)

11- Etebo için Gençlerbirliği'nin yeri ayrı

Galatasaray'a transferiyle Türkiye macerasına başlayan kırmızı-siyahlı ekibin Nijeryalı futbolcusu Peter Etebo:

"Bir sene süren bir sakatlık geçirdim. Bu kadar uzun süreli sakatlıktan sonra bir oyuncunun futbola dönmesi gerçekten kolay değil. Şunu kesinlikle söyleyebilirim: Yaptığım her antrenmanda, oynadığım her maçta kendimi çok daha iyi hissediyorum, geliştiğimi hissediyorum"

"Gençlerbirliği'nin her zaman kalbimde ayrı bir yeri olacak. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Yaşadığım sakatlık, çok ağır bir sakatlıktı. Kulübün bu riski alması kolay değil. Gençlerbirliği bu riski benim için aldı"

"Bence tüm futbol kamuoyu, Gençlerbirliği'ni Süper Lig'de görmeyi özlemiştir. Biz de bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz"

(Halil İbrahim Avşar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Trabzonspor, 259 günlük deplasman galibiyeti hasretini Kayseri'de sonlandırmak istiyor

Trendyol Süper Lig'de 19 maçta 25 puan toplayan bordo-mavililer, dış sahada bu sezon hiç kazanamazken 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet hasreti yaşıyor

Karadeniz ekibi, bu sezon dış sahadaki 9 maçta 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alarak 4 puan elde edebildi

(Selçuk Kılıç/Trabzon)

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