Türkiye'nin İlk Sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'nin İlk Sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ Hayatını Kaybetti

Türkiye\'nin İlk Sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ Hayatını Kaybetti

Mersin'de 110 yaşında yaşamını yitiren Türkiye'nin ilk sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Çığ, 16 kitap yazmış ve Sümeroloji alanında önemli katkılarda bulunmuştur.

19.11.2024 16:32  Güncelleme: 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MERSİN'de 110 yaşında yaşamını yitiren Türkiye'nin ilk sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Mersin'in Mezitli ilçesinde tedavi gördüğü özel hastanede 17 Kasım'da hayatını kaybeden Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın cenazesi, defin için Toroslar ilçesindeki Akbelen Şehir Mezarlığı'na getirildi. Burada düzenlenen törene Çığ'ın yakınlarının yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Muazzez İlmiye Çığ, gözyaşları arasında toprağa verildi.

BURSA'DA DOĞDU

Muazzez İlmiye Çığ, 1'inci Dünya Savaşı'nın patlak vermesinden birkaç hafta önce Bursa'da doğdu. 1919'da beşinci yaş gününü kutladığı sırada, İzmir Yunan ordusu tarafından işgal edilince öğretmen olan babası, ailesinin güvenliğini sağlamak için Çorum'a taşındı ve Muazzez İlmiye Çığ, ilköğrenimini burada tamamladı. Çığ ayrıca Fransızca ve keman dersleri aldı. 1926'da sınavla Bursa Kız Muallim Mektebi'ne girdi ve 1931'de, 17 yaşına geldiğinde ilkokul öğretmeni yetiştiren bu okuldan mezun oldu. Yaklaşık 5 yıl boyunca Eskişehir'de öğretmenlik yaptı. 1936'da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Hititoloji Bölümü'ne girdi.

1972'DE EMEKLİYE AYRILDI

1940'ta diplomasını aldıktan sonra, İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ni oluşturan 3 kurumdan biri olan Antik Şark Eserleri Müzesi'nde 10 yıl sürecek kariyerine, kurumun arşivlerinde tercüme edilmeden ve tasnif edilmeden saklanan binlerce çivi yazılı tablet alanında uzman olarak başladı. Meslektaşları Hatice Kızılyay ve Fritz Rudolf Kraus ile birlikte, müzenin deposunda bulunan Sümer, Akad ve Hitit dillerinde yazılan binlerce tableti temizledi, ardından sınıflandırıp, numaralandırdı. Çığ, 74 bin tabletten oluşan çivi yazılı belgeler arşivini oluşturdu ve 3 bin tabletin kopyasını çıkarıp, katalog halinde yayımladı. 1972'de emekliye ayrıldı. Emeklilikten sonra bir süre yurt dışında yaşayan Çığ, 1988'de Philadelphia'daki Asuroloji Kongresi'ne katıldı.

16 KİTAP YAZDI

Prof. Samuel Noah Kramer'in 'History Begins at Sumer' adlı kitabını Türkçeye çevirdi ve kitap 1990'da 'Tarih Sümer'de Başlar' adıyla Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlandı. Kitabın çok ilgi görmesi ile 1993'te çocuklara yönelik 'Zaman Tüneliyle Sümerlere Yolculuk' da dahil Sümer ve Hitit kültürlerini tanıtan 13 kitap yazdı. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi'nden, 'İlk Çivi Yazısı ve Sümeroloji Uzmanı' ünvanıyla fahri doktora aldı. Muazzez İlmiye Çığ'ın özel arşivi, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı'nda bulunuyor. Toplam 16 kitap yazan Çığ, hayatı boyunca çok sayıda ödüle de layık görüldü.

Kaynak: DHA

Muazzez İlmiye Çığ, Kültür Sanat, Edebiyat, Türkiye, Kültür, Eğitim, Güncel, Mersin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin İlk Sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:47 Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı
17:39 Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı
16:00 Selahattin Demirtaş’tan Bahçeli’ye ’’Öcalan’’ mesajı: İlk önce beni serbest bırakın Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye ''Öcalan'' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın
15:13 Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün Fırat Sarı’nın hemşiresinden ilk itiraf geldi Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi
04:16 Kadıköy Belediyesi işçilerinin grev kararı bir dakika sürdü Kadıköy Belediyesi işçilerinin grev kararı bir dakika sürdü
03:02 Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Hizbullah’a karşı operasyonlarımız sürecek Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Hizbullah'a karşı operasyonlarımız sürecek
01:38 G20 Zirvesi’nde samimi görüntüler G20 Zirvesi'nde samimi görüntüler
23:49 İşte Ağıralioğlu’nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir İşte Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir
23:36 Hizbullah’tan Tel Aviv’e füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var Hizbullah'tan Tel Aviv'e füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var
23:22 Emirgan Sahili’nde yarı çıplak vatandaş şoku Emirgan Sahili'nde yarı çıplak vatandaş şoku
23:19 Fenerbahçe’nin Cristian Medina transferi yattı Fenerbahçe'nin Cristian Medina transferi yattı
23:15 14 ve 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası cinayetle bitti 14 ve 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası cinayetle bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 18:06:25. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin İlk Sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.