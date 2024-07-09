Türksat 6A'nın fırlatma operasyonu hava koşulları nedeniyle ertelendi
Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın fırlatma operasyonu, hava koşulları nedeniyle Türkiye saatiyle 01.00'a ertelendi. Uydu, Türkiye'nin haberleşme altyapısını güçlendirecek ve daha hızlı internet erişimi sağlayacak.
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9.07.2024 00:46:55. #1.11#
SON DAKİKA: Türksat 6A'nın fırlatma operasyonu hava koşulları nedeniyle ertelendi - Son Dakika
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