Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde Gazzeli ve Mısırlı ailelerle Kurban Bayramı kutlandı

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde düzenlenen Kurban Bayramı yardımlaşma ve dayanışma faaliyetine 400 Gazzeli ve 150 Mısırlı katıldı.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, Filistin Büyükelçiliği, Mısırlı Awlady Derneği ve İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) işbirliğinde Filistinli ve Mısırlı ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı.

Büyükelçilik konutunda düzenlenen etkinliğe, Gazzeli ve Mısırlı ailelerin yanı sıra Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Türkiye Cumhuriyeti Kahire Büyükelçiliği mensupları, Yunus Emre Enstitüsü, Türk Hava Yolları ve AJet temsilcileri ile Mısırlı basın mensupları katıldı.

Bu kapsamda İHH'nın Mısır'da kestirdiği kurbanlardan hazırlattığı 10'ar kiloluk kurban paketleri ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi. Nakdi yardımın da yapıldığı programda davetlilere kavurma ve pilav ikram edildi.

Büyükelçi Salih Mutlu Şen, programda yaptığı konuşmada, bu bayramın da İslam alemi için Gazze'deki vahim durum nedeniyle maalesef buruk geçtiğini ifade ederek dualarının Filistin topraklarının özgürlük ve bağımsızlığa, Filistin halkının da hak ettiği şekilde onurlu ve güvenli bir yaşama kavuşması olduğunu ifade etti.

"Mağdur ve mazlum kardeş Filistin halkı için bütün İslam alemi ve tüm insanlık için barış, güvenlik ve refah niyaz ediyoruz." ifadelerini kullanan Şen, bu faaliyetle Gazze halkının en azından bir kısmına ulaşma ve hayatlarına dokunma imkanı bulduklarını söyledi.

Bundan sonra da Mısır'da yaşayan Filistinliler ile en kısa zamanda Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine de AFAD, Türk Kızılay ve Türk sivil toplum kuruluşlarıyla beraber yardım faaliyetleri gerçekleştirmek istediklerini aktaran Büyükelçi Şen, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hamiyetperver Türk milleti, İslam dünyasının ve bütün dünyanın her köşesinde mağdur ve mazlum kim varsa yardım etmeyi bir vazife bilmektedir, bu faaliyet de bu vazifenin yerine getirilmesinden ibarettir."

Büyükelçi Şen, 7 Ekim'den itibaren Gazze'de yaşanan zulmün neden olduğu mağduriyet karşısında AFAD ve Kızılay başta olmak üzere Türk resmi yardım kuruluşlarının ve sivil toplumunun seferber olduğunu ve Mısır'a gelerek buradaki mağdur kardeşlerine yardım etmek için büyük çaba harcadığını, Filistin Büyükelçiliğinin de Türk STK'ların Filistin halkına yardıma yönelik bu hassasiyetini ve ilgisini her zaman takdir ettiğini dile getirdi.

Türk STK'lar Filistin'e yardımda öne çıkıyor

Filistin Büyükelçisinin, en çok destek veren STK'lar arasında Türkiye'nin öne çıktığını, Türk sivil kuruluşlarının ciddiyet ve idealizminin takdir edildiğini belirttiğini aktaran Şen, bugünkü faaliyetin de Filistin Büyükelçiliğiyle işbirliği içinde düzenlendiği ve katılımcı ailelerin büyükelçilik tarafından belirlendiğini ifade etti.

Türkiye ve Mısır arasında 1000 yıllık kardeşlik ve akrabalık bağları bulunduğuna da dikkati çeken Büyükelçi Şen, Mısır halkını Türk halkının kardeşi olarak gördüklerini, bu faaliyetle Mısır halkından da bazı ihtiyaç sahibi aileleri Mısırlı Awlady Derneği ile işbirliği halinde ağırladıklarını söyledi.

Şen, Gazze'deki vahşete Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Mısır Halkının en yüksek duyarlılığı gösterdiğini ve ateşkesin sağlanarak insani yardımların ulaştırılması maksadıyla en ön safta diplomatik, siyasi mücadele ettiğini vurguladı.

Yakın tarihte Filistin davası yolunda büyük bedeller ödeyen Mısır'ın Gazze'ye geçiş kapılarının açılması için çabalarken, kapıları kapatan tarafın İsrail olduğunu aktaran Şen, İsrail'in amacının halkı açlığa mahkum ederek, Gazze'yi boşaltmak olduğunun bilinmesi gerektiğini, Mısır'ın bu oyuna karşı durduğunu ve Türkiye'nin de bu duruşu desteklediğini ifade etti.

Filistin halkının tıpkı diğer halklar gibi özgürlük, güvenlik ve onurlu bir hayatı hak ettiğini dile getiren Büyükelçi Şen, Türkiye'nin ve İslam aleminin bölgede ve dünyada, herkes için barış, istikrar, güvenlik ve refahı hedeflediğini kaydetti.

Şen ayrıca Mısır'daki Türk şirketleri, Türk STK'ları ve Mısırlı STK'larla yakın bir işbirliği tesis ettiklerini dile getirdi.

Büyükelçilik olarak bundan sonra da Türk sivil toplum kuruluşlarıyla ve Türk şirketleriyle yakından çalışmak suretiyle sosyal, kültürel ve hayır faaliyetlerine devam edeceklerini aktaran Büyükelçi Şen, gelecek bayramda özgürlük ve güvenlik içinde bir Filistin görme dileğinde bulunarak davetlilerin kurban bayramlarını tebrik etti.