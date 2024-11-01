Türkiye-Senegal İş Forumu\'nda Ticaret Hedefi

Güncel

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'nin katılımıyla gerçekleşen Türkiye-Senegal İş Forumu'nda konuştu. Yılmaz, 2023 yılı itibarıyla ikili ticaret hacmimiz yarım milyar dolara ulaşmış durumda. Dün iki Cumhurbaşkanı bir araya geldiler ve ilk etapta 1 milyar dolarlık bir hedef kondu. Müteahhitlik alanında 1,8 milyar dolara ulaşan 37 projede müteahhitlerimiz görev aldılar dedi.

'Türkiye-Senegal İş Forumu' Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla Levent'te düzenlendi. Programa ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Senegal Ulusal İşverenler Konseyi (CNP) Başkanı Baidy Agne, Senegal Yatırım Ajansı (APIX) Başkanı Bakary Bathily ile Türk ve Senegalli iş insanları katıldı.

'BÜYÜKELÇİLİK SAYIMIZ BUGÜN 44'E YÜKSELMİŞTİR'

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye, Afrika kıtasının her alanda gelişmesine ve ilerlemesine kardeşlik temelinde katkıda bulunmaya devam etmektedir. Kıtada 60'ın üzerinde noktaya uçan Türk Hava Yollarımız; TİKA'mız, Maarif Vakfımız ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlarımız eliyle kardeş kıtayla daima gönül gönüleyiz. Kıtayla ilişkilerimizin güçlendirilmesini teminen 2002 yılında 12 adet olan Büyükelçilik sayımız bugün 44'e yükselmiştir. Afrika Ülkeleriyle Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi ile daha da artan temaslar, hem kıta ülkeleri ile olan güçlü siyasi ve dostluk bağlarında hem de ekonomi, ticaret ve yatırım ilişkilerinde kendisini göstermektedir. Afrika ülkeleri ile ticari ilişkilerimiz, sömürgeci bir tutumdan uzak şekilde, karşılıklı anlayış ve kazan-kazan ilkeleri temelinde gelişmektedir. Senegal Batı Afrika'da sıkı ilişkilerimizin olduğu ve Afrika Kıtasının istikrarına katkıda bulunan ülkelerin başında gelmektedir. Senagal Cumhurbaşkanı Sayın Diomay Fay ve heyetinin dün Sayın Cumhurbaşkanımız'ı ziyaretleri, ikili ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacak önemli bir merhale olmuştur dedi.

'2024 SONU İTİBARİYLE MİLLİ GELİRİMİZİN 1,3 TRİLYON DOLARI AŞMASINI BEKLİYORUZ'

Yılmaz, Ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde rekabetçi bir ekonomi inşa ederek, Cumhuriyet'in 100. yılına üretim, istihdam, ihracat ve milli gelirde rekorlar kırarak ulaşmıştır. Bu dönemde Türkiye yıllık ortalama yüzde 5,4 büyümüştür. 2024 sonu itibariyle milli gelirimizin 1,3 trilyon doları, kişi başı gelirimizin ise 15 bin doları aşmasını bekliyoruz. Bu yılsonu itibariyle ihracatımızın 264 milyar dolar olmasını, turizm gelirimizin ise 60 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz. 'Senegal 2050 Ulusal Dönüşüm Programı' ile uyumlu şekilde, tarım ve gıda sanayi, petrol ve doğal gaz üretimi, madencilik, imalat sanayi ve yüksek katma değerli hizmet sektöründeki deneyimlerimizi, teknoloji transferi dahil olmak üzere, Senegal ile paylaşmaya hazır olduğumuzu vurgulamak isterim ifadelerini kullandı.

'İKİLİ TİCARET HACMİMİZ YARIM MİLYAR DOLARA ULAŞMIŞ DURUMDA'

Yılmaz, iki ülkenin ortak geliştirdiği projelere değinerek, Senegal ile ticari ilişkilerimiz ivme kazanarak gelişmekte ve bu büyümenin bir sonucu olarak, 2023 yılı itibarıyla ikili ticaret hacmimiz yarım milyar dolara ulaşmış durumda. Dün iki cumhurbaşkanı bir araya geldiler ve ilk etapta 1 milyar dolarlık bir hedef kondu. Müteahhitlik alanında 1,8 milyar dolara ulaşan 37 projede müteahhitlerimiz görev aldılar. Bunlar arasında 'Yap-İşlet-Devret' modeliyle tamamlanan Dakar Havalimanı, Dakar Arena, Dakar Expo Merkezi, Hal ve Tır Parkı, Dakar Abdoulaye Wade Stadı gibi önemli projeler bulunuyor. Bu vesileyle, iki ülke arasında imzalanmış ancak halen yürürlüğe girmemiş olan Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi (ÇVÖ) Anlaşması onay sürecinin bir an önce tamamlanarak yürürlüğe girmesi yönündeki temennimizi de dile getirmek istiyorum diye konuştu.

'ANLAŞMALAR İLİŞKİLERİMİZE HER ALANDA İVME KATACAKTIR'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, imzalanan anlaşmalardan söz ederek, Sayın Cumhurbaşkanımız dün Sayın Cumhurbaşkanı Fay ile yaptıkları ortak basın toplantısında ifade ettiler iki ülke arasında yatırım ve ticaret başta olmak üzere güvenlik, savunma sanayii, terörle mücadele, enerji, tarım, şehircilik, kültür ve yükseköğretim alanlarında önemli işbirliği imkanlarının olduğuna inanıyoruz. Ankara'da imzalanan ve aralarında 'Türkiye Cumhuriyeti ile Senegal Cumhuriyeti arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmasına ilişkin Mutabakat Protokolü'nün da yer aldığı anlaşmalar ilişkilerimize her alanda ivme katacaktır diye konuştu.

'YAŞASIN TÜRKİYE-SENEGAL İŞ BİRLİĞİ VE DOSTLUĞU'

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ise, Türkiye ve Senegal arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasından beri, Türkiye'nin Senegal'de elçilik açmasından beri, her daim kuvvetli bir işbirliği çerçevesi oldu. Senegal'in Batı Afrika'da coğrafi konumu çok önemli. 2050 yılında Batı Afrika'nın nüfusu, 300 milyondan muhtemelen 1 milyara ulaşacak. Senegal bu pazara ulaşmak için bir kapı görevi görüyor. Değerli Senegalli ve Türk yatırımcılar, sizleri ortak iş birliğine davet ediyorum. Sizler iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmede çok önemli bir rol oynuyorsunuz. Yaşasın Türkiye-Senegal iş birliği ve dostluğu dedi.

'DAKAR SANAYİ VE TİCARET ODASI İLE ANLAŞMAMIZ VARDI'

DEİK Başkanı Nail Olpak ise, 2015 yılında kurulan Türkiye-Senegal İş Konseyimiz de, dostluğu uzun yıllara dayanan Türkiye ve Senegal arasındaki ekonomik ilişkileri daha ileri seviyelere taşımak için çalışıyor. Karşı kanadımız olarak Dakar Sanayi ve Ticaret Odası ile anlaşmamız vardı. Bugün de, Senegal Yatırım Ajansı, Senegal Yatırımcılar Derneği, Senegal-Türkiye İş Birliğini Güçlendirenler Derneği ile DEİK olarak anlaşmalar imzalayacağız ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, DEİK ile Senegal Yatırım Ajansı (APIX), Senegal Yatırımcılar Derneği (CIS) ve Senegal-Türkiye İş Birliğini Güçlendirenler Derneği (CA-SN-TR) arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı. Program, aile fotoğrafı çekimi ile son buldu.