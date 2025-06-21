Türkiye-UNRWA Anlaşması İmzalanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türkiye-UNRWA Anlaşması İmzalanacak

21.06.2025 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Fidan, UNRWA için Türkiye'de temsilcilik kurulmasına yönelik anlaşma imzalayacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin, İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 51. Oturumu marjında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile UNRWA Arasında UNRWA Ankara Temsilciliğinin Kurulmasına İlişkin Anlaşma"yı imzalaması öngörülüyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ve Genel Komiser Lazzarini'nin, 21-22 Haziran'da İstanbul'da düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu marjında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile UNRWA Arasında UNRWA Ankara Temsilciliğinin Kurulmasına İlişkin Anlaşma"yı imzalaması öngörülüyor.

Söz konusu anlaşmayla Türkiye'de bir UNRWA Temsilciliği açılmasının zemini hazırlanacak.

Türkiye'nin UNRWA'ya yaklaşımı ve desteği

Türkiye, UNRWA'ya ilkeli desteği çerçevesinde Filistinli mültecilerin eğitim ve sağlık başta olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanmasında UNRWA'nın yadsınamaz rolü olduğuna atıfla UNRWA'ya gönüllü maddi katkı sağlamakta, ikili düzeyde ve çok taraflı platformlarda Ajans'a destek çağrısında bulunuyor.

Bu kapsamda Türkiye, İsrail Parlamentosu'nun, UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesi amacıyla 28 Ekim 2024'te kabul ettiği kararın uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini farklı vesilelerle belirterek, Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözüme ulaşılana kadar UNRWA'ya siyasi, mali ve hukuki destek verilmesinin uluslararası toplumun ahlaki sorumluluğu olduğunu vurguluyor.

Bu anlayışla Türkiye, UNRWA'nın da aralarında bulunduğu BM ajanslarına ilişkin İsrail'in yükümlülüklerine dair Uluslararası Adalet Divanı'ndan (UAD) görüş talep edilmesi hakkındaki BM Genel Kurul kararına eş sunucu oldu ve UAD'ye yazılı ve sözlü beyanda bulundu.

Türkiye ayrıca, UNRWA'nın Finansmanı Çalışma Grubu'nun (WGFU) başkanlığını yürütmektedir ve son yıllarda UNRWA'ya en fazla maddi katkı sağlayan ülkeler arasında bulunmaktadır.

Türkiye, Ajans'a 2023 yılında 10 milyon dolar gönüllü katkı sağlarken 7 Ekim 2023'ü izleyen süreçte, BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisinin (OCHA) Acil Yardım Çağrısı kapsamında, Ajans'a 2023 yılı Kasım ayında 1 milyon dolar ilave gönüllü katkıda bulundu.

2024'te 10 milyon dolar gönüllü katkıyla birlikte yıl içinde ek 2 milyon dolar Ajans'a aktarılırken ilaveten AFAD tarafından 3 milyon dolar nakdi yardım yapıldı. 2025'te ise 10 milyon dolar gönüllü katkı sunuldu.

UNRWA'nın tarihçesi, rolü ve yapısı

UNRWA, 8 Aralık 1949 tarih ve 302 (IV) sayılı BM Genel Kurulu kararıyla kuruldu ve 1 Mayıs 1950 itibarıyla faaliyetlerine başladı. Filistin mültecilerinin haklarının korunması ile eğitim, sağlık, sosyal yardım, mikro finans, barınma ve ilk yardım alanlarında faaliyet gösteren Ajans'ın görev yönergesi üç yıllık sürelerle BM Genel Kurulu'nda yenilenmekte.

30 bine yakın personelle BM'nin en büyük ajanslarından biri olan UNRWA'nın ana merkezleri Amman ve Gazze'dedir. Doğu Kudüs dahil Batı Şeria, Gazze Şeridi, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de UNRWA'nın saha ofisleri bulunmakta. Filistin, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de yaklaşık 5,9 milyon Filistin mültecisi UNRWA'nın görev alanına giriyor.

UNRWA'nın program bütçesinin yaklaşık yüzde 95'i gönüllü kaynaklardan sağlanıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Dış Politika, Hakan Fidan, Orta Doğu, Filistin, İstanbul, Politika, Türkiye, ankara, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-UNRWA Anlaşması İmzalanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
Saatlerce süren maç İşte çıkan sonuç Saatlerce süren maç! İşte çıkan sonuç
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
İstanbul’da suç örgütüne büyük darbe 20 kişi tutuklandı İstanbul'da suç örgütüne büyük darbe! 20 kişi tutuklandı
Sakarya Nehri ağzında tekne karaya oturdu Sakarya Nehri ağzında tekne karaya oturdu
Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2’si ağır 12 yaralı Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2'si ağır 12 yaralı
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi İşte son 1 haftanın faturası Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi! İşte son 1 haftanın faturası
Nihal Candan’ın ölüm haberi Bahar’ı yıktı Hastane bahçesinde sinir krizi Nihal Candan'ın ölüm haberi Bahar'ı yıktı! Hastane bahçesinde sinir krizi
300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi 300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi
Uçak havalandı geliyor Süper Lig devine bir dünya yıldızı daha Uçak havalandı geliyor! Süper Lig devine bir dünya yıldızı daha
250’den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde 250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

21:25
Trump: İran Cumhurbaşkanı ile görüşmek için Türkiye’ye gelebilirim
Trump: İran Cumhurbaşkanı ile görüşmek için Türkiye'ye gelebilirim
21:17
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
18:30
ABD’nin bombardıman uçakları havalandı İran’a müdahale mi geliyor
ABD'nin bombardıman uçakları havalandı! İran'a müdahale mi geliyor?
16:46
İran’dan İsrail ajanlarına ’yarına kadar teslim olun’ çağrısı
İran'dan İsrail ajanlarına 'yarına kadar teslim olun' çağrısı
16:26
Putin: İran’ın nükleer silah arayışında olmadığını İsrail’e defalarca söyledik
Putin: İran'ın nükleer silah arayışında olmadığını İsrail'e defalarca söyledik
11:02
Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü Öldüresiye dövdüler
Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü! Öldüresiye dövdüler
10:44
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor Nedeni ortaya çıktı
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor! Nedeni ortaya çıktı
10:41
Jeff Bezos düğünü için Venedik’i kapattı Organizasyon tüm şehri felç etti
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti
10:17
Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı
Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı
09:44
Gelin ve damat birbirine girdi, düğünde ortalık savaş alanına döndü
Gelin ve damat birbirine girdi, düğünde ortalık savaş alanına döndü
09:28
Oyundan alınan Orkun Kökçü öfkeden deliye döndü
Oyundan alınan Orkun Kökçü öfkeden deliye döndü
09:16
İstanbul’da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
09:15
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi Kan duvarı kırmızıya boyadı
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Kan duvarı kırmızıya boyadı
09:03
Çağatay Ulusoy’a ikinci vatandaşlık Bulgaristan’dan
Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan
08:58
250’den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2025 05:00:49. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye-UNRWA Anlaşması İmzalanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.