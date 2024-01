Güncel

Özenç KILIÇ/ UKRAYNA'nın Yeniden İnşası Forumu İstanbul'da düzenlendi. Foruma Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Bugünlerde çok tartışılan, geçmişten beri tartışılan ama bugünlerde daha yoğun, tartışılan bu nakliye koridorları, ulaşım koridorları, ticaret koridorları noktasında da Türkiye orta koridorun en önemli noktasında bulunan ülkedir. " dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise, "Hedefimiz Cumhurbaşkanlarımızın ortaya koyduğu 10 milyar dolarlık ticaret hedefine en kısa sürede ulaşabilmektir. Bu amaçla 2022 yılında 2 ülkenin Türkiye ve Ukrayna'nın imzaladığı serbest ticaret anlaşması büyük bir önem arz etmektedir." şeklinde konuştu.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Topluluklar, Bölgeler ve Altyapı Geliştirme Bakanı Oleksandr Kubrakov konuşmasında forumun, ülkeler arasındaki potansiyeli geliştirmede yardımcı olacağı inancını yineledi. Başbakan Yardımcısı Kubrakov forumun, katılan ülkeler arasında ekonomik işbirliğinin gelişmesine katkı sağlayacağını da belirtti.

Ukrayna'nın Yeniden İnşası Forumu'na, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Topluluklar, Bölgeler ve Altyapı Geliştirme Bakanı Oleksandr Kubrakov, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, Ukrayna kurumlarının ve özel sektörünün temsilcileri, dış temsilciliklerin yetkilileri, Türk müteahhitlik sektörü mensupları ve iş insanları katıldı.

HEYETLER ARASI GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Uraloğlu, forum öncesi Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Topluluklar, Bölgeler Altyapı Geliştirme Bakanı Oleksandr Kubrakov ve beraberindeki heyetle bir görüşme gerçekleştirdi. Heyetler arası görüşmede, Ukrayna'nın inşa süreci, iki ülke arasındaki işbirliği imkanları ve Türk şirketlerinin rol alması planlanan altyapı projeleri ele alındı.

Bakan Uraloğlu görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki yaşanan savaştan dolayı üzüntülerini dile getirerek, "Ukrayna'nın bütünlüğü ve güvenliği bizim için kesinlikle çok önemli, ki Cumhurbaşkanımız o noktada çok net bir irade ortaya koydu. İnşallah kısa sürede orada barış sağlanır. Ukrayna'nın bütünlüğü sağlanır ve mevcut şartlarda da olması gereken en iyi noktada olmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye ve Ukrayna arasındaki kara yolu taşımacılığı noktasında Türkiye'nin üzerine düşen görevi yerine getirdiğini vurgulayarak, "Karayolu taşımacılığında biz orada ne yapmamız gerekiyorsa gerçekten onu yapıyoruz ve tamamen serbestleştirdik ve 2024 sonuna kadar da uzattık." dedi. Uraloğlu tahıl koridoru anlaşmasına da değinerek, "Ukrayna'da sizin de bilginiz dahilinde 12 tane halen mahsur durumda gemi var. Onların bir türlü çıkışını sağlayamadık o konuda da desteğiniz kıymetli olacaktır." ifadesini kullandı. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla acil toplantı çağrısına destek veren ilk 5 ülke arasında yer aldığını hatırlattı.

Kırım bölgesinden Türkiye'ye gelen gemilerden Ukrayna'nın duyduğu rahatsızlığa da değinen Uraloğlu, "Oradan çıkan gemiler otomatik tanıma sistemini kapattıkları için biz tam nereden geldiklerini bilemeyebiliyoruz. Tespitleri yaptığımızda onların geri gönderilmesi, ağır cezalar uygulanması gibi yaptırımları da uyguladığımızı bilmenizi isterim." şeklinde konuştu. Ukrayna Topluluklar, Bölgeler ve Altyapı Geliştirme Bakanı Oleksandr Kubrakov ise Bakan Uraloğlu'na göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, kendisini Ukrayna'ya davet etti.

"TÜRKİYE ORTA KORİDORUN EN ÖNEMLİ NOKTASINDA BULUNAN ÜLKEDİR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuşmasına Ukrayna'da ve Filistin'de devam eden savaşlara değinerek başladı. Bakan Uraloğlu, "Savaşların bazen büyüklüğünü anlatmak için, rahmetini anlatmak için ne kadar insanın öldüğüyle onu ölçmeye çalışırız; ama hepimiz şunu biliyoruz ki masum suçsuz yere ölen, öldürülen her insan kıymetlidir. Dolayısıyla bu büyüklüklerin buradaki acıları yeterince anlatabildiğini düşünmüyorum. İki yıldır Ukrayna, Rusya arasında devam eden savaş, bugün Gazze'de Filistin'de, maalesef devam eden soykırım gerçekten bizleri insan olarak derinden üzmektedir." dedi.

Bakan Uraloğlu, "Bugünlerde çok tartışılan, geçmişten beri tartışılan ama bugünlerde daha yoğun, tartışılan bu nakliye koridorları, ulaşım koridorları, ticaret koridorları noktasında da Türkiye orta koridorun en önemli noktasında bulunan ülkedir. Şöyle haritaya baktığımızda son zamanlarda çok gündeme gelen özellikle Süveyş Kanalı'ndaki sıkıntılar, Ümit Burnu'na dönen taşımacılık, şöyle bir bakacak olursak eğer burada biz bugün düşündüğümüz kalkınma yolunu hayata geçirmiş olsaydık ki ondan size bahsedeceğim, Pekin'den çıkan bir yük Londra'ya sadece 26 günde ulaşabilecekti. Süveyş Kanalı'ndan 35 günde ulaşabiliyor, ama yaşanan sıkıntılardan dolayı bu Ümit Burnu'na ağırlıklı olarak dönmüş durumda ve yaklaşık 45 günde bu nakliye, bu ticaret gerçekleşebiliyor. Onun için biz uzun zamandır birinci derecede Irak'la, sonra diğer bölge ülkeleriyle yürüttüğümüz kalkınma yolunu bin 200 kilometrelik Irak'ın havalimanından başlayıp Ovaköy'den Türkiye'ye giren ve Türkiye'yi demir yoluyla kat eden ve aynı zamanda da üç deniz, Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'deki limanlara bağlayan kalkınma yolunu hayata geçirmeyi planlıyoruz." dedi.

"HEDEFİMİZ 10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİNE EN KISA ZAMANDA ULAŞABİLMEKTİR"

Türkiye-Ukrayna arasındaki ticari ilişkilere dair konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2022 Temmuz ayında imzalanan Karadeniz tahıl koridoru girişimine büyük önem verdik ve o anlaşmanın imzalanmasını Birleşmiş Milletler (BM) ile beraber sağlamıştık. O anlaşma sayesinde de Ukrayna'nın yaklaşık 10 milyon ton tahılı birçok ülkelere ihraç edilme şansı buldu ve böylece hem dünyada gıda fiyatlarının artması engellendi hem de açıklıktan sıkıntı çeken birçok ülkeye de gıda arzı, tedariki sağlanmış oldu." ifadelerini kullandı.

Savaş sırasında da iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin devam ettiğini belirten Bolat, "Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticaret savaş ortamında dahi hız kesmeden devam etti. 2023 yılında çok arz miktarda bir gerileme olsa da 7.5 milyar dolara yakın ikili ticaretimiz sözkonusu ve bu dengeli bir ticaret. Hedefimiz Cumhurbaşkanlarımızın ortaya koyduğu 10 milyar dolarlık ticaret hedefine en kısa sürede ulaşabilmektir. Bu amaçla 2022 yılında 2 ülkenin Türkiye ve Ukrayna'nın imzaladığı serbest ticaret anlaşması büyük bir önem arz etmektedir. Bu konuda ikili resmi görüşmelerimizde de sayın Kubrakov ile yol haritası belirledik. İnşallah önümüzdeki aylarda her iki ülkenin resmi onay prosedürleri tamamlandıktan sonra Türkiye-Ukrayna serbest ticaret anlaşması yürürlüğe girecektir." dedi.

"UKRAYNA'NIN YENİDEN İNŞAASINDA HER TÜRLÜ KOLAYLIĞI GÖSTERMEYE HAZIRIZ"

Ukrayna'nın yeniden inşasında her türlü desteği vereceklerini ifade eden Bolat, "Dünyanın 135 ülkesinde savaş ve doğal felaketler dahil her türlü zor şartlarda yaklaşık 12 bin 71 projeyi başarıyla tamamlamış Türkiye müteahhitlik sektörü bu doğrultuda bütün tecrübe altyapı, know-how bilgi birikimi ve ilgili işgücü yeteneğini Ukrayna'nın yeniden inşasında tedarik etmeye, temin etmeye hazırdır. Biz de hükümet olarak bu konuda Ukrayna ile işbirliğimizi artırarak müteahhitlerimizin Ukrayna'nın yeniden ayağa kalkması ve yeniden inşa faaliyetlerini tamamlanması konusunda onlara her türlü kolaylığı göstermeye hazırız." şeklinde konuştu.