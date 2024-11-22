Türkiye ve Yunanistan\'dan Denizcilik Alanında İş Birliği Vurgusu

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Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, -ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Hristos Stilyanidis iki ülke arasındaki ulaştırma projeleri ve deniz ticareti hakkında açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Hristos Stilyanidis ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ulaştırma projeleri ve deniz ticareti hakkında konular ele alındı.

'ÇOK GÜZEL BİR İŞ BİRLİĞİMİZ VAR'

Türkiye'yi ziyaretinden dolayı teşekkürlerini sunan Uraloğlu, "Denizcilik konusunda adil ve rekabet edilebilirlik üzerine çok yararlı görüşmeler gerçekleştirdik. ve Özel sektörün gelişimi ve yaygınlaşması noktasında hemfikir olduk. IMO Uluslararası Denizcilik Örgütünde çok güzel bir iş birliğimiz var. Onu mutlaka daha da geliştirmemiz gerektiği noktasında mutabık kaldık. Yine karbonsuzlaştırma ve yeşil enerji konusunda nasıl iş birliği yapabileceğimizi konuştuk. Ticari yatçılık noktasında kendisinin önemli yaklaşımları oldu. O konuyu beraberce bundan sonra konuşmaya devam edeceğiz. Küresel olayların savaşların, denizcilik sektöründeki etkilerinin neler olduğu noktasında görüş alışverişinde bulunduk. Özellikle Ukrayna ve Filistin'de süren savaşın bu anlamdaki sektöre etkilerini yine karşılıklı değerlendirdik. Arayı fazla açmadan Yunanistan'da bu toplantının devamını yapmamız gerektiğini kendileri ifade etti. Biz en kısa zamanda inşallah Yunanistan'a gideceğiz. ve ben bu vesileyle ülkemize ziyaretinden dolayı tekrar çok teşekkür ediyorum" dedi.

'BİRÇOK KONUDA ORTAK HAREKET EDİYORUZ'

Yunan Bakan Christos, İstanbul'da olduğu için mutluluklarını dile getirerek, "ilk defa resmi olarak biz kendisiyle bir araya gelmiş olduk. Ben inanıyorum ki burada bizim yapmış olduğumuz bu toplantı Türkiye ile Yunanistan'ın denizcilik gibi önemli bir alandaki iş birliğinin daha da güncelleştirilmiş ve daha da kuvvetlendirilmiş bir halini temsil ediyor. Yunanistan ve Türkiye sadece iki komşu ülke değil. Aynı zamanda iki partner ülke, iki ortak ülke özellikle de söz konusu denizcilik sektörü olduğunda böylesi iki ülkenin de iş birliği yapması zaten doğanın bir gereği. Ülkelerimiz uluslararası denizcilik örgütü gibi birçok uluslararası kuruluşta zaten geleneksel olarak birbirleriyle ortak hareket eden ülkeler. Özellikle de İMO de içerisinde birçok konuda birlikte hareket edip iş birliği yapıyoruz" dedi.

'İMO İÇERİSİNDEKİ İŞ BİRLİĞİMİZ DEVAM EDECEK'

Bakan Christos "Sayın Bakanım da az önce ifade ettiği gibi biz İMO içerisindeki bu iş birliğimizi devam ettireceğiz ve buradaki iş birliğimizi devam ettireceğiz. Diğer alanlara da örnek teşkil edecek yapıcı bir iş birliği modeli olarak karşımıza çıkıyor. Bugün mevkidaşım Sayın Bakan'a Avrupa Birliği'nin IMO nezdinde özellikle karbonsuzlaştırma konusundaki bazı girişimlerinden bahsettim kendisini bilgilendirdim. Bizler uluslararası kurallar ve sorumluluklarımıza sahip çıkarak, çalışmaya devam edeceğiz. Özellikle de seyir güvenliği özellikle ticaretin akışının devam etmesi, karbonsuzlaştırma ve denizlerde çevrenin korunması gibi konularda birlikte çalışma devam edeceğiz. Tüm bunları yaparken de iki ülkeye özgü coğrafi belirsizliklerin çok yoğun olduğu bir ortamda bunları yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

ÜÇ İŞ BİRLİĞİ

Üç konuda iş birliğine devam edileceğinin altını çizen Bakan Christos, "Birincisi denizcilik sektöründe karşılıklı olarak kazan kazan ilkesi doğrultusunda iş birliği yapmaya devam edeceğiz. İkincisi de yine Türkiye ile Yunan Adaları arasında kısa süreli Schengen vizesi verilmesine yönelik iş birliğiydi. Daha yeni olmasına ve çok kısa bir süre uygulamaya başlaması üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen Türkiye'den Yunan adalarına ziyaret için 100 bin civarında kısa süreli Schengen vizesi verildi. Üçüncüsü ise deniz turizmi yani Cruise turizmi ve yat turizmi gerçekten çok büyük bir yükselişte. Bu alanda da bizim sahil kesimlerimizde Yaşayan halklarımız için çok büyük fırsatlar var" diye konuştu.