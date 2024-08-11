Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan Hayatını Kaybetti

Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan Hayatını Kaybetti

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan, Ankara'da 77 yaşında hayatını kaybetti. Doğan'ın vefatı TYB sosyal medya hesabından duyuruldu. Doğan, Türk edebiyatına ve kültürüne önemli katkılarda bulunan bir yazardı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Doğan, Türkiye Yazarlar Birliği'nin kuruluş çalışmalarını yürüttü ve birçok esere imza attı.

11.08.2024 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan, Ankara'da 77 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Yazarlar Birliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mehmet Doğan'ın vefatına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Bir süredir tedavisi devam eden Şeref Başkanımız Mehmet Doğan göçünü topladı, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Cenaze namazı 12 Ağustos 2024 Pazartesi günü ikindi namazını müteakip Hacı Bayramı Veli Camii'nde kılınacaktır. Ülkemizin başı sağolsun."

Mehmet Doğan'ın hayatı

Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan

Ankara'nın Kalecik ilçesinde 1947 yılında dünyaya gelen Doğan, Ankara Gazi Lisesinin ardından bugün Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak bilinen SBF Basın ve Yayın Yüksek Okulu'nda radyo-televizyon uzmanlık bölümünü başarıyla tamamladı.

Mezun olduktan sonra 1972-1974 yıllarında Türk Tarih Kurumu Yeni Türkiye Araştırma Merkezi'nde dokümantalist olarak çalışan Doğan, askerlik görevinin ardından Dergah Yayınları'nda yayın yönetmeni olarak görev aldı.

Doğan, 1977 ve 1978'de Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda (TRT) Genel Müdür danışmanlığı yaptı ve tekrar Dergah yayınlarında çalışmaya başladı.

Yayıncılığa ara vererek Ankara'ya dönen ve "Büyük Türkçe Sözlük"ü hazırlamaya başlayan Doğan, Türkiye Yazarlar Birliğinin kuruluş çalışmalarını yürüttü ve Birlik Yayınları'nı kurdu.

Kültür Bakanlığı Sinema Dairesinde sözleşmeli film yapımcısı ve senaryo yazarı olarak çalışan, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yazarlık dersleri veren ve Birlik Medya A.Ş'nin genel müdürlüğünü yapan Doğan, 1996'da 2005'e kadar sürdüreceği Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliğine seçildi.

Gazete ve dergilerde günlük ve haftalık yazılar yazdı

Evli ve 3 çocuk babası olan Doğan, 1980'li yıllardan itibaren "Yeni Devir", "Zaman", "Yörünge", "Vakit", "Akit", "Vahdet", "Karar" ve "Gerçek Hayat"ın da arasında bulunduğu pek çok gazete ve dergide yayınlanan günlük ve haftalık yazılar kaleme aldı.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi'nin yayınını planlayan ve ilk ciltlerinin yayınını yöneten Doğan, bu ansiklopediye muhtelif maddeler yazdı ve Türk Aile Ansiklopedisi'nin üç ciltlik yayınını yönetti.

Mehmet Doğan, siyasi ve sosyal tarih, fikir ve basın tarihi, dil gibi alanlarla ilgili çalışmalarının yanı sıra Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi ve Türk Aile Ansiklopedisi'ne katkılar sağladı. Televizyon metinleri ve senaryolar yazdı, çeşitli televizyon programlarının ve filmlerin yapımında görev aldı.

Mehmed Akif Fikir ve Sanat Vakfı, Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'nın kurucuları arasında yer alan Doğan, 1978-1996 arasında TYB genel başkanlığını ve TYB tarafından yayımlanan "Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı"nın yayın yönetmenliğini üstlendi.

Yazarlık alanının tanımlanması, yazarların mesleki bir kuruluş altında toplanması, büyük yazarların anılması ve yaşayan yazarların tanıtılması yönünde faaliyetlerde bulunan Doğan, Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı'yla ilgili pek çok çalışmaya da imza attı.

Şiir şölenlerinin yapılmasına öncülük etti

Türkiye'de 1992'de başlatılan ve Türk Dünyası ile münasebetlerin yeniden kurulması sürecinde, kültürel ve edebi ilişkilerin gelişmesinde önemli yeri olan "Türkçenin Uluslararası Şiir Şölenleri" düzenlenmesine, Çorum, Konya, Erzurum, Dursunbey, Suçıktı gibi il ve ilçe merkezlerinde şiir şölenlerinin yapılmasına ve 2000'li yıllardan itibaren Türkiye'de yazarlık öğretimi konusunda ilk adımların atılmasına öncülük etti.

Doğan, 1978'de "Türkiye Milli Kültür Vakfı teşvik ödülü", 1982'de "Yazarlar Birliği Dil ödülü", 1995'te "Özbekistan Yazarlar Birliği Milletlerarası Kaşgarlı Mahmud Mükafatı", 2004'te "7. Balkanlar Türk Kültürüne Hizmet Ödülü" ve 2012'de "Karaman Dil Ödülü"nü aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "2017 Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Edebiyat Ödülü" takdim edilen Doğan, 2021'de ise "Mehmet Akif İnan Kültür Sanat ve Edebiyat Ödülü"ne layık görüldü.

Çok sayıda kitap, sözlük ve belgesele imza attı

Doğan ayrıca 1981'den bugüne kadar "Büyük Türkçe Sözlük", "Okullar İçin Büyük Türkçe Sözlük", "İlk Sözlük", "Temel Büyük Türkçe Sözlük", "Büyük Türkçe Sözlük" adlı sözlükleri hazırladı.

Çok sayıda eserin yayına hazırlanmasına katkı sunan Doğan, 1977'den itibaren "Sanat Sözlüğü", "Ulucami", "Şairler Meydanı", "Kaybolan Şehirler", "Nureddin Topçu", "Mehmed Akif", "Yaşayan Geçmiş" ve 3 bölümlük "Mimar Sinan" belgeseli gibi film metni ve senaryolara da imza attı.

Kaynak: AA

Ankara Üniversitesi, Sosyal Medya, Mehmet Doğan, Edebiyat, Türkiye, ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:53 İktidar kulislerinde gündem Soylu’nun dokunulmazlığı: Bir fezleke gelirse başvuru değerlendirilebilir İktidar kulislerinde gündem Soylu'nun dokunulmazlığı: Bir fezleke gelirse başvuru değerlendirilebilir
11:22 Amerikan istihbaratının kalbinde “Türk“ alarmı FBI apar topar harekete geçti Amerikan istihbaratının kalbinde "Türk" alarmı! FBI apar topar harekete geçti
11:00 Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum’da görüntülendi Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da görüntülendi! Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli
09:48 Davutoğlu AK Parti’ye geri mi dönüyor Gelecek Partili vekilden gündem yaratacak çıkış Davutoğlu AK Parti'ye geri mi dönüyor? Gelecek Partili vekilden gündem yaratacak çıkış
09:27 Kassam Tugayları video yayımladı Yahya Sinvar’ın suikast listesinde ilk sırada bakın hangi isim var Kassam Tugayları video yayımladı! Yahya Sinvar'ın suikast listesinde ilk sırada bakın hangi isim var
12:01 Yolun sonu altın olsun Milli tekvandocumuz çeyrek finalde Yolun sonu altın olsun! Milli tekvandocumuz çeyrek finalde
11:55 Avukat Lerzenur Asan Elik, çocuk istismarı ve bilinmeyen çocuk hakları hakkında konuştu Avukat Lerzenur Asan Elik, çocuk istismarı ve bilinmeyen çocuk hakları hakkında konuştu
11:51 Yeni takımı belli gibi Zaha Galatasaray’dan ayrılıyor Yeni takımı belli gibi! Zaha Galatasaray'dan ayrılıyor
11:49 Adele, Münih’teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı Adele, Münih'teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı
11:25 İki fotoğraf da Türkiye’den Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor İki fotoğraf da Türkiye'den! Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor
11:08 Eski devlet başkanı, karısını hastanelik etti Eski devlet başkanı, karısını hastanelik etti
10:56 Türkiye, Olimpiyatlar’da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor Türkiye, Olimpiyatlar'da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor
10:39 Ankara’da kaza yapan otobüsten kıl payı kurtulan yolcu: Kimisi şans der, ben anne duası diyorum Ankara'da kaza yapan otobüsten kıl payı kurtulan yolcu: Kimisi şans der, ben anne duası diyorum
10:34 Nike, Türkiye’deki internet alışverişlerini durdurdu Nike, Türkiye'deki internet alışverişlerini durdurdu
10:12 Küstahlıkta sınır tanımıyor İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan’a saldırdı Küstahlıkta sınır tanımıyor! İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan'a saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2024 13:10:07. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement