Uluslararası Heyet, Öcalan ile Görüşme Talep Etti

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(ANKARA)- Aralarında siyasetçi, sendikacı ve gazetecilerin de bulunduğu uluslararası bir heyet, İmralı Cezaevi'nde bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşme talebiyle Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Uluslararası heyet adına yapılan açıklamada, "Öcalan'ın serbest bırakılarak, somut barış görüşmelerinin başlaması" talep edildi.

DEM Parti milletvekilleri, aralarında siyasetçi, sendikacı ve gazetecilerin bulunduğu uluslararası bir heyetle birlikte Adalet Bakanlığı'na Öcalan'a yönelik tecridin kaldırılması başvurusunda bulundu. Başvuru sonrası açıklama yapan DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, şunları kaydetti:

"Artık devletin kulak vermesi gerek"

"Başta partimiz ve sivil toplumun girişimleri var. Bu konuda niyetleri var. Gerçekten Türkiye'de onurlu bir barış sağlanacaksa, bu demokratik yol ve yöntemlerle olması gerektiğini her zaman söyledik. Bundan sonra da söylemeye devam edeceğiz. Burada uluslararası bir heyet var ve bu heyetin burada olmasının amacı, İmralı'ya görüş başvurusunda bulunma amacıyla. Öcalan'ın Kürt sorununun çözümündeki muhataplığı üzerinden birçok kurumla görüşmeler yapacaklar. Bugün de Adalet Bakanlığı'na İmralı Cezaevini bu mutlak tecridi Türkiye'ye yaşatmış olduğu sebeplere dikkat çekmek için başvurdular. Kürt sorununun demokratik çözümü için Öcalan'ın barışa olan iradesine artık devletin de kulak vermesi gerekiyor. Sadece sözle değil, el uzatmayla değil somut adımlarla bu kanayan yaranın durdurulabileceğini bir kez daha söylüyoruz."

"Türkiye hükümetiyle iletişim kurmanın önemine inanıyoruz"

Heyette Avrupa Sol Parti Başkanı Walter Baier, İtalya Yeşil Sol İttifakı Milletvekili Francesca Ghirra, Matteo Massa, Portekiz Cumhuriyet Meclisi Üyesi Eduardo Jorge Costa Pinto, Katalonya Milletvekili Eulàlia Reguant Cura, Katalonya CUP Yönetim Kurulu Üyesi Blai Tabarner, Norveç Kızıl Parti Kürt Dayanışma Grubu Yöneticisi Anne Kulseng Berg, İtalya Genel İşçi Konfederasyonu Yöneticisi Caterina Posterino, İtalya İşçi Konfederasyonu Yöneticisi Fracesca Baruffaldi, Gazeteciler Benedetta Rossi, Daniela Galie, Paris Büyükşehir Belediye Meclisi Komünist Grup Başkanı Raphaëlle Primet, Almanya Sol Parti Hesen Eyalet Yöneticisi Jakob Migenda, Almanya Sol Parti Yöneticisi Yusuf Karaçelik yer aldı. Uluslararası heyet adına açıklamayı gazeteci Benedetta Rossi okudu. Rossi, "Özellikle bu dönemde, yapıcı bir diyalog stratejisi geliştirme potansiyelini keşfetmek adına Türkiye hükümetiyle iletişim kurmanın son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Ayrıca, bu süreçte Sayın Abdullah Öcalan'ın sesinin önemini vurgulamak hayati bir öneme sahiptir" dedi. Rossi, şunları kaydetti:

"Diyalogu kolaylaştırmak için Öcalan önemli"

"Abdullah Öcalan'ın katkısının, Türk hükümeti ve Kürt toplulukları arasında diyalog ve anlayışın kolaylaştırılmasında çok önemli olduğuna inanıyoruz. Özellikle 2013-2015 yılları arasında Sayın Öcalan'ın barışçıl bir çözüm için dikkatlice hazırlanmış bir yol haritasıyla ortaya koyduğu çabalar, barış sürecine aktif olarak katılmaya istekli olanlar tarafından olumlu bir şekilde karşılanmıştır. Öcalan'ın İmralı adasında 25 yıldır tutulduğu tecrit koşullarındaki vazgeçilemez haklarının ihlali, ulusal ve uluslararası hukuk düzenlemelerine aykırıdır.

AİHM kararı

18 Mart 2014 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Öcalan'a verilen, şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapis cezasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 3. Maddesi'nin ihlali olduğuna hükmetmiştir. Sözleşmenin bu maddesi, hiç kimsenin işkenceye, insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye ya da cezaya maruz bırakılamayacağını belirtmektedir. Mahkeme ayrıca, Öcalan'a verilen müebbet hapis cezasının, umut hakkını ihlal ettiğine ve fiilen uzatılmış bir ölüm cezasına eşdeğer olduğuna karar vermiştir. 19 Eylül 2014 tarihli kararında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de Türkiye'ye AİHM kararlarına uymasını çağrısında bulunmuştur. Tüm bu eleştirilere ve kararlara rağmen, Abdullah Öcalan'ın yasa dışı tecridi 2021 yılından beri devam etmektedir.

"Somut barış görüşmeleri başlamalı"

Türkiye hükümetine uluslararası hukukun bu önemli kararını hatırlatmak ve adalet duygusu ile demokrasi ve insan haklarının temel ilkelerine bağlılık çağrısında bulunmak için buradayız. Bu nedenle, Öcalan'ın derhal serbest bırakılmasını ve somut barış görüşmelerinin başlamasını güçlü bir şekilde talep ediyoruz. Kürt halkı için adil bir barış anlaşması sağlanana ve Öcalan özgürlüğüne kavuşana kadar bu yöndeki çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."