Ümraniye\'de 15 Temmuz\'un 9\'uncu yılında anma programı düzenlendi

ÜMRANİYE Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında '15 Temmuz Milli İradenin Şahlanış Destanı' temasıyla özel bir anma programı gerçekleştirdi. Programa Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik de katıldı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım yaptığı konuşmada, "Bu millet, tarihin her döneminde vatanı, bayrağı ve inancı uğruna aynı kararlılıkla mücadele etmiştir. 15 Temmuz gecesi de aynen Çanakkale'de olduğu gibi yüreğinden korkuyu söküp attı" ifadelerini kullandı.

Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen program, Mehteran Takımı'nın gösterisiyle başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, meydanda toplanan vatandaşlara 15 Temmuz'u anlatan video gösterimleri sunuldu. Protokol konuşmalarının yapıldığı programda sela ve dualar eşliğinde şehitler anıldı. Akşam namazının ardından 'İhtiyarlar Taburu' adlı sinema filmi vatandaşlarla buluşturuldu. Meydan alanında gün boyu açık kalan '15 Temmuz Milli İradenin Şahlanış Destanı' temalı resim sergisi de vatandaşlara sunuldu.

'BU MİLLET, AYNI DAVANIN BAYRAĞINI ASIRLARDIR TAŞIMAKTADIR'

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı konuşmada şunları vurguladı:

"On beş Temmuz hain darbe girişiminin 9'uncu yıl dönümü. Dokuz sene geçmiş. O karanlık gecede önce vatan diyerek canından geçen önce bayrak diyerek ölümü öldüren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Cesaret timsali gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. İslam'ın hamuruyla yoğrulan aziz milletimiz, tarihte şanlı izler bırakmıştır. Sultan Alparslan'ın ardında Malazgirt'te, Selahaddin Eyyubi'nin ordusunda Kudüs'te, Osman Gazi'nin peşinde Söğüt'te, Yavuz'la Hicaz'da, Fatih'le İstanbul'da ve de Çanakkale'de Gazi Mustafa Kemal'le hep aynı davanın bayrağını birlikte taşıdık. Zaferden zafere koştuk. Değerli kardeşlerim, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Bu asil yürüyüşün azim kaynağı, samimi bir inanç ve sapasağlam bir imandır. Ne Haçlı düşmanları, ne de Bizans oyunları bu milleti tarih sahnesinden silmeye muktedir olamamıştır. Geçmişten beri, imanı yok olmadıkça bu milleti alt edemeyeceklerini anlayanlar; 15 Temmuz'da olduğu gibi fitne, fesat ve ihanetle harekete geçtiler. Sureti haktan göründüler, bizdenmiş gibi yaptılar. Kalpleri şeytanın sofrasına oturmuşken, Müslümanlarla aynı safta namaza durdular. Milletin Allah ve Resulüne duyduğu derin sevgiyi istismar ettiler. ve ihanetleri ortaya çıkınca da sırtlarını düşmana dayayıp milletin silahını millete çevirdiler."

ALLAH'TAN BAŞKA KİMSEDEN KORKMUYORUZ'

Milletin bir bütün olarak hareket ettiğini belirten Yıldırım, "Dinine, devletine, vatanına ve de bayrağına yürekten bağlı nesiller yetiştirdikçe ruhunuz şeytanına satmış, hiçbir hain amacına ulaşamayacaktır inşallah. O gece Kuranı Kerim'i aklına ve kalbine rehber eden milletimiz, korku dua yıkıp geçti. Bütün kalplere kalplerden korkuyu aldı Cenabıhak. Sağ, sol, partili, partisiz, Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Allahuteala'nın Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği gibi o gece ayrılık bölünmeden Allah'ın ipine sımsıkı hep beraber tutunduk. Kıblesi şaşırmış, Haşhaşilerle karşı tek yürek oldu. Cenabı Allah Aynı Çanakkale'de olduğu gibi o gece kadınıyla, erkeğiyle bu milletin yüreğinden korkuyu söküp aldı. Elhamdülillah. Allah'ın yardımı, milletimizin destansı duruşuyla, ihanete geçit vermedik. Bu hainlere karşı liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmadık. Bu millet hiç yalnız bırakmadı. Allah razı olsun sizlerden. Mermi de sıksalar korkmuyoruz. Tank da getirseler korkmuyoruz. Uçak da uçursalar korkmuyoruz. Allah'tan başka hiç kimseden korkmuyoruz. Öleceksek bu bu gece ölelim dedik. ve bu millet dün Fatih'in ardında nasıl yürüdüyse aynı inanç ve aynı imanla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durdu ve yürüdü. Mehmet Akif'in dediği gibi cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur" dedi.

'TÜM ŞEHİTLERİMİZİ BİR KEZ DAHA RAHMETLE YAD EDİYORUM'

Milli ve manevi değerlere dikkat çeken Yıldırım, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Vatan, bayrak ve devlet aidiyeti asla yok sayılamaz. Allah ve Peygamber sevgisinin önüne hiçbir kişi ve hiçbir kadro yerleştirilemez. Unutmayın, Müslüman bir delikten bir kere geçer; iki defa sokulmaz. Kim ki Allah ve Resulü'nden önce kendi kadrolarına biat ediyorsa, kim ki Kur'an ve sünnetten önce kendi kurallarına itibar bekliyorsa, kim ki din eğitimi adı altında devlet, vatan ve bayrak aidiyetini yok sayıyorsa, ihanetin parçası olmuştur. İşte bunlardan, tarihte olduğu gibi 15 Temmuz'da da FETÖ ortaya çıktı. Cenab-ı Allah, bu millete karşı kurulan her türlü hain ve sinsi tuzakları bertaraf eylesin inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükran ve minnetlerimizi sunuyorum."