UNESCO'da "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliği düzenlendi
UNESCO'da "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliği düzenlendi

31.03.2026 17:30
Fransa'nın başkenti Paris'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) merkezinde "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" vesilesiyle program düzenlendi.

Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilciliğinin ev sahipliğinde Paris'te UNESCO merkezinde düzenlenen etkinliğe, UNESCO nezdindeki farklı yabancı temsilcilik yetkilileri katıldı.

"30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün 4. yılına ilişkin video mesajı gösterildi."

Etkinlikte, Sıfır Atık Hareketi ve gıda israfı hakkında 2 ayrı videonun gösterimi de yapılırken, davetliler "Dünya için bir adım" başlıklı sergiyi ziyaret etti.

Davetliler, ayrıca Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı çevrim içi olarak imzaladı.

"Gıda israfını azaltmak gerçekten kısa sürede ciddi ilerleme kat edebileceğimiz bir alan"

Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, konuşmasında, dünyada her yıl 2 milyar tondan fazla kentsel atık üretildiğini hatırlatarak, bu trendin devam etmesi halinde 2050 yılı itibarıyla atık miktarının 3,8 milyar tona ulaşabileceğini belirtti.

Aybet, "Atık kirliliği insan hayatını tehdit ediyor, ağır ekonomik kayıplara yol açıyor ve ekosistemlerde büyük bir yük oluşturuyor." dedi.

Atıkların iklim değişikliğini olumsuz etkilediğine dikkati çeken Aybet, bu nedenle Sıfır Atık yaklaşımının sürdürülebilir ekonomi için "hiç olmadığı kadar önemli" hale geldiğini kaydetti.

Aybet, 2017'den bu yana Türkiye'nin Sıfır Atık yaklaşımını kararlılıkla uluslararası ajandanın ön sıralarına yerleştirdiğini ve bu konudaki küresel işbirliğini güçlendirdiğini anlattı.

Büyükelçi Aybet, Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan ulusal Sıfır Atık Girişimi'nin 2022'de BM Genel Kurulunda Türkiye'nin ana sunuculuğunda, 105 ülkenin de ortak sunuculuğunda oy birliğiyle kabul edildiğini ve 30 Mart'ın "Uluslararası Sıfır Atık Günü" olarak ilan edilmesine ilişkin karar ile küresel bir hareket haline geldiğini vurguladı.

Bu yılki Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün gıda israfına odaklandığını ve her yıl yaklaşık 1 milyar ton gıdanın israf edildiğini hatırlatan Aybet, "Bu dünya genelinde, yüz milyonlarca insanın daha çok açlık ve gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğu bir zamanda özellikle endişe verici." ifadesini kullandı.

Küresel sera gazı emisyonunun yüzde 8 ila 10'unun gıda atıklarından kaynaklandığını ifade eden Aybet, bu nedenle Türkiye'nin sıfır atık yaklaşımının iklim eyleminin birleşik unsuru olarak değerlendirilmesi gerektiğine inandığını söyledi.

Aybet, "Gıda israfını azaltmak gerçekten kısa sürede ciddi ilerleme kat edebileceğimiz bir alan." diyerek, Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) bu çerçevede "pratik ve erişilebilir çözümlerin desteklenmesi için bir fırsat" niteliğinde olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin küresel Sıfır Atık Girişimi'nin öncülerinden biri olarak, çevre diplomasisinde yapıcı ve sonuç odaklı bir yaklaşımla sorumluluklarını yerine getirmeye hazır olduğunu vurgulayan Aybet, "Dayanışma ve kolektif sorumluluk bilinci ile daha adil, dirençli ve sürdürülebilir bir dünya inşa edebileceğimize inanıyoruz." dedi.

"Sadece bir gezegenimiz var"

UNESCO Genel Konferansı'nın 43. Oturumu Başkanı Büyükelçi Khondker Mohammad Talha da "Dünya 7 milyar insanına yeterli olandan daha fazla üretiyor." ifadesini kullandı.

"Sadece bir gezegenimiz var." diyen Talha, insanlığın bu gezegenin kaynaklarının sonsuzmuş gibi hareket ettiğine işaret etti."

Türkiye'nin Emine Erdoğan'ın girişimiyle atık ve çevresel değişimler konusunda bir paradigma değişikliği hedeflendiğinin altını çizen Talha, "sınırlı kaynaklara sahip bir gezegende sıfır atık yaklaşımının artık bir seçenek olmadığını, bir zorunluluk olduğunu" vurguladı.

Sıfır Atık Girişimi'nin önemine vurgu

UNESCO Yürütme Kurulu Başkanı Nasser Bin Hamad Al Hinzab ise her gün dünya genelinde 1 milyon tondan fazla gıdanın israf edildiğini söyledi.

Al Hinzab, aynı zamanda 700 milyon insanın hala açlıkla karşı karşıya olduğunu belirterek, gıda israfının dünya genelindeki sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 10'unu oluşturduğuna dikkati çekti.

"Gıda israfı bizler için son derece acı verici bir paradoksu hatırlatıyor"

UNESCO Genel Direktör Yardımcısı Lidia Arthur Brito da Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında bu yıl gıda israfına dikkat çekildiğini anımsatarak, "Gıda israfı bizler için son derece acı verici bir paradoksu hatırlatıyor. Yüzbinlerce insan açlık ve gıda güvensizliği ile karşı karşıyayken, diğer yandan son derece ciddi miktarda yenilebilir gıda her gün çiftliklerde, pazarlarda, evlerde ve tedarik zincirleri kapsamında kaybediliyor veya israf ediliyor." şeklinde konuştu.

Brito, gıda israfının ayrıca toplumların tüm sektörlerini etkilediğini dile getirerek, yeryüzündeki kaynakları sürdürülebilir bir şekilde yönetmenin ve çevre normlarının birbiriyle bağlantılı konular olduğunu belirtti.

Tarım sektörünün, yeryüzündeki tatlı su kaynaklarının yaklaşık yüzde 70'ini kullandığına değinen Brito, "Gıda israf edildiğinde, onu üretmek için kullanılan su da israf edilmiş oluyor." dedi.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Sanayi ve Ekonomi Bölümü Direktör Yardımcısı Steven Stone ise sıfır atık konusunda Türkiye'den gördükleri liderliğin önemli olduğunun altını çizdi.

Stone, "2022'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki kararı gördüğümde beni etkileyen şey Genel Kurulun tamamını kapsayan o söylemdi, tüm ülkelerin sıfır atık fikrini desteklemek için bir araya gelmesi. Bir şeyleri ilerleten liderlik tam olarak budur." şeklinde konuştu.

Steven Stone, yalnızca katı atıklar dikkate alındığında bugün atıkların yönetim maliyetinin 250 milyar doları aştığını vurguladı.

Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilciliği nezdindeki Çevre ve Şehircilik Müşaviri Yusuf Demirgül de etkinliğe katılan isimler arasında yer aldı.

Kaynak: AA

