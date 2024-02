Güncel

Üniversite yıllarında hobi olarak başladılar, kurdukları dernekle hayat kurtaracaklar

Üniversite yıllarında dağcılık faaliyetleriyle ilgilenen gönüllüler, arama kurtarma derneği kurdu

KASTAMONU - Kastamonu Üniversitesi'nde eğitim gördükleri sırada dağcılık faaliyetleriyle hobi amaçlı ilgilenen gönüllüler, Van ve Elazığ depremlerinde bireysel olarak görev aldıktan sonra son yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma derneği kurarak hayat kurtaracaklar.

Kastamonu Üniversitesi'nde eğitim gördükleri yıllarda hobi amaçlı dağcılık sporlarıyla ilgilenen ve aldıkları görev itibariyle farklı şehirlerde yaşamaya başlayan gönüllüler, birbirinden kopmayarak dağcılık faaliyetlerini sürdürdü. Dağcılık sporlarının yanı sıra arama kurtarma eğitimleri de alan dernek üyeleri, Van ve Elazığ depremlerinde bireysel olarak görev alarak arama kurtarma çalışmasında bulundu. Bunun yanı sıra sık sık arama kurtarma eğitimlerine katılan dernek üyeleri, bağlarını daha da güçlendirerek bu alanda uzmanlaştı. 6 Şubat 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli depremlerde de görev alan dernek üyeleri, bireysel olarak katıldıkları arama kurtarma faaliyetlerinde birçok can kurtardıktan sonra dernek kurarak bu çatı altında birleşme kararı aldı. Çeşitli meslek ve branşlarda 20'den fazla dernek üyesi, bağışçılarında destekleriyle arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan ekipmanlarını da tamamlayarak, Kuzey Arama Kurtarma Derneğini kurdu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğraşan Hatay'da gönüllü olarak görev alan ekip, daha öncesinde de Van ve Elazığ'daki depremlerde arama kurtarma faaliyetlerine katılarak yaşadıkları tecrübeleri ve başarılarını dernek çatısı altında topladı.

Kurumsal yapıya kavuşmak için Kuzey Arama Kurtarma Derneği'ni kuran ekip, AFAD İl Müdürlüğü başta olmak üzere alacakları eğitimlerde bu yıl içerisinde akreditasyon çalışmalarını da tamamlamayı hedefliyor.

Bunun yanı sıra dernek, dağ ve doğa şartlarında meydana gelen kaybolma ve kaza olayları ile deprem ve sel gibi doğal afetlerde tamamen gönüllülük esaslarıyla kazazedelere en kısa sürede ulaşarak, doğru arama kurtarma çalışması yaparak emniyetli ortam şartlarında nakillerini sağlamak ve arama kurtarma konularında toplumu bilgilendirmeyi amaçlıyor.

"Kentsel arama kurtarma eğitimleriyle birlikte derneğimizi akredite yapma çalışmalarımıza başladık"

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Kuzey Arama Kurtarma Derneği Başkan Yardımcısı Murat Yiğit, "Yaklaşık 20 yıldır dağcılık sporuyla ilgileniyorum. Bu süreçte birlikte olduğumuz, tırmandığımız, dalış yaptığımız arkadaşlarla Türkiye'de arama kurtarma ve kentsel arama faaliyetlerine katıldık. Van ve Elazığ'da yaşanan depremlere gittik. Çok fazla yerel arama kurtarma faaliyetlerine katıldık. En son yaşanan Maraş depremiyle birlikte artık bu ekip üyeleriyle birlikte bir dernek çatısı altında toplanmaya karar vererek 2023 yılında Kuzey Arama Kurtarma Derneğini kurduk. Envanterimizde hem arama kurtarmaya yönelik hem dağcılık sporuyla uğraşmamız hasebiyle ekipmanlarımız vardı. Bağışçılarımız destekleriyle edindiğimiz kentsel arama kurtarmaya yönelik ekipmanlarımız bulunuyor. Bu ekipmanlarımızı ve arkadaşlarımızı bir dernek çatısı altında topladık. Bundan sonrasında da Kastamonu AFAD İl Müdürlüğü ile görüştük ve onlardan alacağımız kentsel arama kurtarma eğitimleriyle birlikte derneğimizi akredite yapma çalışmalarımıza başladık. Yaklaşık 20 kişiden oluşan bir ekibimiz var. Bu sayıyı da arttırma niyetindeyiz gönüllülerimizle birlikte. Bu sayının artışıyla birlikte gereken şartları ve eksiklikleri tamamladıktan sonra akreditasyon sürecini başlatacağız. Bunun için AFAD İl Müdürlüğünden eğitimler alacağız. Çalışmalarımız sürüyor, bunları değerlendirme amacıyla ekip üyeleriyle birlikte bir araya geldik" dedi.

Hem doğumhanede hem de afetlerde aldığı görev ile hayat kurtaracak

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğumhanede ebe olarak görev yapan Pınar Menteş ise, "10 yıldır ebelik yapıyorum. Malatyalıyım. En son yaşadığımız Kahramanmaraş depreminde ailemde depremzedeydi. Bir hayli sıkıntılar yaşadık. Eşimde Kastamonu Üniversitesi'nde dağcılık spor kulübünde olduğu için arama kurtarma faaliyetlerine de daha öncesinde gönüllü olarak katılmıştı. Elazığ'da ya da Van depremlerinde görev almıştı. En son Hatay'da yaşanan depremde de eşimi destekleyerek bölgeye arama kurtarma faaliyetlerine katılması için gitmesini istedim. Ailem depremzedeydi, göçük altında kalmadılar ama etkilendiler. Bizlerde diğer insanlara yardım etmeleri açısından yola çıktı. Ben o gün nöbetçiydim, kızım vardı, onu da yanıma aldım. Kızımla birlikte nöbet tuttuk, eşimde deprem bölgesine gitti. Bu kulübü de daha sonrasında arkadaşlarımız üniversite yıllarından bir araya gelen arkadaşlarımız insanlara yardım etme amaçlı Maraş depreminden sonra kuruldu. Gönüllülük esasına dayalı, herkes elinden geleni yapıyor, bu depremde de yapmaya gayret etti. Bizler kulübü kurarken insanlara yardım etmek amacıyla kurduk. Bazen doğumhanede işler yolunda gitmeyebiliyor. Acil durumlar olabiliyor. Bende seri kanlılıkla bu işi yapabilirim diye düşündüm, doğumhanede de bazen hiç ummadığınız şekilde farklı durumlar yaşanabiliyor. Arama kurtarma konusunda da elimden geleni yapabilirim diye düşündüğüm için bu kulübe üye olmak istedim. Eşim ile birlikte inşallah faydalı olabileceğimizi düşünüyorum. Tabii depremler olmasın ama en azından bizler kulüp olarak her açıdan hazır olalım, bize gerek duyulduğunda da her an görev alalım" diye konuştu.

"Arkadaşlarımın birçoğu üniversite yıllarından olan arkadaşlarımız"

Makine Mühendisi olarak çalıştığını söyleyen dernek üyesi Çağdaş Eren Utaş ise, "2007 yılından itibaren dağcılık sporlarıyla uğraşmaktayım. Zaten kulüpteki diğer arkadaşlarla da bu vesile ile tanıştık. Uzun yıllardır birlikte dağcılık aktiviteleri gerçekleştiriyoruz. Birçok faaliyetlerde bulunduk. Bu zaman dilimi içerisinde Türkiye bir deprem ülkesi olduğu için bazı depremler meydana geldi. Bu sebepten ötürü ilk başlarda bizler, kendimiz bireysel olarak gittik. Elimizden geldiğince insanlara yardım etmeye gayret ettik. Zaman içerisinde fark ettik ki bizler belli başlı ölçülerde müdahalede bulunabiliyoruz ama daha aktif ve sorumluluk alarak daha fazla işler yapmak istedik. Bu sebepten ötürü ortak karar alarak dernek kurduk. Bende bu dernek içerisinde arama kurtarmacı olarak üzerime düşen görevi yerine getirmeye çalışıyorum. Ben, İzmir'de yaşıyorum. En son Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde olay yerine İzmir'den giderek arkadaşlarıma katıldım. Arkadaşlarımın birçoğu üniversite yıllarından olan arkadaşlarımız. Belli başlı dağcılık federasyonunun vermiş olduğu eğitimler olsun, AFAD ya da yerel eğitimler olsun bu eğitimleri almış insanlardan oluşuyor. Bundan dolayı belli bir yetkinliğe sahibiz. Benim uzmanlık alanım ağır kaldırma operasyonu ve benzeri işler. Bu sebepten ötürü gitmiş olduğumuz depremlerde ya da afetlerde vinçlerle alakalı bende orada kendi tecrübelerimi arama kurtarma kısımlarında ortaya koymaya çalıştım" şeklinde konuştu.

Kastamonu Üniversitesi Veteriner Hekimlik Fakültesi Öğretim Üyesi Beste Demirci de, "Bizler, Kuzey Arama Kurtarma Derneği olarak yeni bir oluşum içerisindeyiz. Genelimiz dağcılık sporuyla ilgilenen ekiplerden oluşuyor. Farklı meslek guruplarından arkadaşlarımız derneğimizde bulunuyor. Arkadaşlarımız daha önce yaşanan depremlerde görev aldılar. Kuruluş amacımız derneğimize üye olan insanları eğiterek muhtemel bir afet durumunda daha güçlü bir şekilde bu arama kurtarma faaliyetlerine katılmayı arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.