Üsküdar seçimi için YENİ Parti\'den Üsküdar için suç duyurusu... Özgür Çelik: Soruşturma parti değiştiren bütün meclis üyeleri yönünden derinleştirilsin

Haber: Çağatan AKYOL/Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yenilenen Üsküdar Belediye Başkanvekili seçiminde yaşanan, meclis üyelerinin tehdit ve baskı ile AK Parti adayına oy vermeye zorlandığı iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin de bir açıklama yapan Çelik, soruşturmanın meclis üyesi Ayhan Aydın ile sınırlı kalmamasını, derinleştirilmesini istedi. Çelik, "Parti değiştiren ve oylama sırasında siyasi tercihlerini değiştiren tüm belediye meclis üyelerinin beyanlarının alınması gerekir. Tehdit iddialarının kimler tarafından gerçekleştirildiğinin mutlaka tespit edilmesi gerekir. Para veya menfaat teklif edilip edilmediğinin araştırılması gerekir. Adli süreçlerin siyasi iradeyi etkilemek amacıyla kullanılıp kullanılmadığını, adliyelerin siyasi iradeyi değiştirmek amacıyla alet edilip edilmediğinin mutlaka incelenmesi gerekir" dedi.

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından yenilenen başkanvekilliği seçimini AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin'in kazandığının açıklanmasında sonra belediye önünde yaptığı açıklamada bazı iddiaları sıralamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün akşam, Çelik'in açıklamalarında adı geçen meclis üyesi Ayhan Aydın'ın ifadesine başvurulacağını açıkladı. Aydın bugün ifade verirken, Özgür Çelik'in de ifadesine başvurulacağı duyuruldu. Özgür Çelik, akşam saatlerinde YENİ Parti Bahçelievler İlçe Başkanlığı'nda bir açıklama yaptı. Üsküdar Belediye Başkanvekili seçiminde yaşanan, meclis üyelerinin tehdit ve baskı ile AK Parti adayına oy vermeye zorlandığı iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Sinem Dedetaş'ın tutuklandığı 31 Temmuz'dan sonra yaşananları anlatan Çelik şunları söyledi:

"Hepimizin bildiği gibi 31 Temmuz günü belediye başkanımız Sinem Dedetaş tutuklandı. Sonrasında 5 Ağustos günü Üsküdar'da 1. Belediye Başkanvekilliği seçimi gerçekleşti ve bu seçimin sonrasında Sibel Tan Çetinkaya seçimi kazandı. Haksız ve hukuksuz bir biçimde birinci seçim iptal edildi ve sonrasında 8 Eylül 2026 günü bir seçim daha gerçekleşti ve aslında o seçimin gerçekleşmesinden sonra Üsküdar halkının iradesine bir darbe vuruldu ve bu aşamadan itibaren biz Üsküdar Belediyesi önünde 31 Temmuz'dan 5 Ağustos'tan 8 Eylül'e geçen kadar geçen süre içerisinde yaşananları Türkiye kamuoyuyla bütün açıklığıyla, bütün çıplaklığıyla paylaştık. Orada bir basın açıklamasıyla yaşanan bütün süreci Türkiye'de gözler önüne serdik.

"PARTİ DEĞİŞTİREN TÜM MECLİS ÜYELERİYLE İLGİLİ İDDİALARIN ARAŞTIRILMASI İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Bu açıklamadan sonra bir orada kullanılan ifadelerin küçük bir bölümüyle ilgili bir soruşturma başlatıldığı ve ilgili meclis üyesinin ifadeye çağrıldığı ve bugün içerisinde de bizimle ilgili bir soruşturma açıldığı bilgisi Türkiye kamuoyunun gündemine geldi. Biz de bugün avukatlarımızla birlikte YENİ Parti İstanbul İl Başkanlığı olarak bir suç duyurusunda bulunduk. Bugün açılan soruşturmada ve dün açılan soruşturmada sürecin bütününde sadece Ayhan Aydın'la ilgili kullanılan bir ifadeyle sınırlı bir soruşturma açıldı. Biz bugün hem Ayhan Aydın'la ilgili kullanılan bu ifadelerin genişletilmesi hem de parti değiştiren tüm meclis üyelerinin tamamıyla ilgili iddiaların araştırılması ve bu araştırma sonucunda suç işleyenlerin tespit edilip cezalandırılması için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na avukatlarımızla birlikte YENİ Parti olarak bir suç duyurusunda bulunduk.

Dilekçemizin içeriğinde neler var? Üsküdar Belediye Meclisi'nde görev yapan seçilmiş üyelerin siyasi iradelerinin ve bu üyeler aracılığıyla temsil edilen seçmen iradesinin tehdit, baskı, cebir, adli süreçler üzerinden baskı kurulması, para veya sair menfaat vaat ya da hukuka aykırı başka yöntemlerle etkilenip etkilenmediğinin araştırılması, bu suretle suç işlendiğinin tespit edilmesi halinde sorumlular hakkında kamu davası açılmasını talep eden bir dilekçemizle başvurumuzu gerçekleştik. Şimdi neler yaşandığını dilekçemizde bir özet halinde Türkiye kamuoyuyla bir kez daha paylaşıyoruz. Kamuoyuna yansıyan açıklamalarda bazı belediye meclis üyelerinin parti değiştirmeleri ve siyasi tutumlarını değiştirmeleri için çeşitli baskılara maruz kaldığı Üsküdar'da dile getiriliyor ve tespit edilmiş alanlar var.

"MİLLETVEKİLİMİZ, MECLİS ÜYESİ AYDIN'IN TEHDİT EDİLDİĞİNE İLİŞKİN KONUŞMAYA ŞAHİTTİR"

Özellikle Ayhan Aydın, Ahmet Başbaydar, Hüseyin Kazan, Tahsin Usta, Tahsin Epli, Onur Bayav, parti değişikliklerinin hangi koşullarda gerçekleştiğinin ve parti değiştirmemiş olsalar bile oy tercihlerinin neden değiştirildiğine yönelik bir araştırmanın derinlikli bir biçimde yapılması için bu suç duyurusunu gerçekleştiriyoruz. Şimdi Ayhan Aydın kamuoyuna yansıyan bilgilerde bugün savcılık tarafından dün yayınlanan ve bugün kamuoyunun gündemine gelen bilgilerde sanki benim kendisini aramışım gibi bir ifade kamuoyuna servis ediliyor. Birincisi şu Ayhan Aydın milletvekilimiz Suat Özçağdaş'ın da bulunduğu ortamda başka bir meclis üyemizle telefonla konuşurken hoparlör açıldı ve o açık olan hoparlörde Ayhan Aydın tehdit edildiğini, baskı altında olduğunu, engelli eşinin ve çocuklarının olduğunu ve bu nedenle ve bu nedenle teslim olduğunu açık ve net bir biçimde ifade etti. Milletvekilimiz Suat Özçadaş bu duruma şahittir.

"SORUŞTURMA PARTİ DEĞİŞTİREN TÜM MECLİS ÜYELERİ YÖNÜNDEN GENİŞLEMELİ"

Ama sadece bir tane telefon konuşması yok. Başka bir partili arkadaş bana bulunduğumuz ortamda, 'Sayın başkanım Ayhan Aydın sizinle konuşmak istiyor. Bir konuşur musunuz?' dediğinde başka şahitlerin yanında ben kendisiyle telefonla konuşurken yine benzer duyguları, benzer düşünceleri ifade etti ve baskı altında olduğunu, tehdit altında olduğunu ifade etti. Bugün milletvekilimiz Suat Özçağdaş bir televizyon kanalında o yaşanan diyalogları apaçık paylaştı. Soruşturma sadece Ayhan Aydın'la sınırlı kalmamalı dedik ya. Daha genişlemeli. Parti değiştiren tüm meclis üyeleri yönünden, oy tercihini değiştirenler yönünden genişlemeli.

Dilekçemizin içerisinde hangi unsurlar var? Ahmet Başbaydar birinci seçimin üçüncü turuyla dördüncü turu arasında 40 kişinin içerisinde... -Bunun da şahitleri var- 'Benim oğlum İngiltere'de bir terör örgütü üyeliği nedeniyle ceza aldı. 15 yıldır Türkiye'ye gelemiyor. Bana Adalet Bakanlığı söz verdi ve oğlumun gelebilmesi için AK Parti'ye oy verdim. Yine oy vereceğim' demiştir. Dilekçemizin içinde vardır. Bu konunun da mutlak suretle derinlemesine, araştırılması gerekir. Geliyoruz; Onur Bayav isimli meclis üyemize. Onur Bayav bir gün önce yani 8 Eylül tarihinden bir gün önce kendisinin savcılığa davet edildiğine yönelik iddialar var. Patronunun iki gün önce savcılığa çağırıldığına yönelik iddialar var ve bu baskıyla oy tercihini değiştirdiğine yönelik iddialar var. Bu iddiaların da mutlaka araştırılması gerektiği dilekçemizin içerisinde mevcuttur.

"BU MECLİS ÜYELERİNİN HERHANGİ BİRİSİNE PARA ÖDEMESİ YAPILIP YAPILMADIĞI..."

Bunun yanı sıra Tahsin Usta, Tahsin Epli isimli belediye meclis üyelerinin neden oy tercihlerini değiştirdiği, kendilerine nasıl bir menfaat sağlandığı konusunda durumun açığa çıkartılması için soruşturmanın derinleştirilmesine yönelik dilekçemizin içerisinde ifadeler var. Şimdi biz yaptığımız suç duyurusunda şu durumların özellikle altını çiziyoruz; bu meclis üyelerinin herhangi birisine para ödemesi yapılıp yapılmadığı, herhangi bir maddi menfaat sağlanıp sağlanmadığı, iş, görev, ihale ya da başka bir şeyle ilgili kendilerine bir avantaj teklif edilip edilmediği, bahsi geçen meclis üyelerinin bu süreçte hangi siyasi parti temsilcileriyle hangi kamu görevlileriyle görüşüklerinin HTS ve baz kayıtlarının, ilgili alanlardaki kamera kayıtlarının incelenmesi ile ilgili taleplerimizi dilekçemizde iletmiş durumdayız. Herhangi bir adli veya idari işlemin kaldırılması, kolaylaştırılması karşılığında siyasi destek istenip istenmediğinin mutlak suretle araştırılması gerektiğini dilekçemizde ifade ediyoruz. ve Üsküdar'da belediye meclisini yöneten Meclis Başkan Vekilinin hangi amaçla İstanbul Anadolu Adliyesi'ne seçimden önce davet edildiğinin mutlak suretle araştırılması gerektiğini açık ve net olarak ifade ediyoruz"

Bu soruşturmanın sadece Ayhan Aydın'ın savcı tarafından tehdit edildiği iddiasıyla sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Özgür Çelik, açıklamasını şöyle tamamladı:

"İsmi geçen tüm meclis üyeleri yönünden bu soruşturma mutlak suretle derinleştirilmelidir. Bu kapsamda Ayhan Aydın'ın ayrıntılı beyanın alınmasının yanı sıra parti değiştiren ve oylama sırasında siyasi tercihlerini değiştiren tüm belediye meclis üyelerinin beyanlarının alınması gerekir. Parti değiştiren ve siyasi tercihini değiştiren tüm belediye meclis üyelerinin beyanlarının alınması gerekir. Parti değiştiren üyelerin karar süreçlerinin mutlak suretle araştırılması gerekir. Tehdit iddialarının kimler tarafından gerçekleştirildiğinin mutlaka tespit edilmesi gerekir. Para veya menfaat teklif edilip edilmediğinin araştırılması gerekir. Adli süreçlerin siyasi iradeyi etkilemek amacıyla kullanılıp kullanılmadığını, adliyelerin siyasi iradeyi değiştirmek amacıyla alet edilip edilmediğinin mutlaka incelenmesi gerekir. Gerekli yasal koşullar oluşması halinde mali hareketlerinin de parti değiştiren, tercih değiştiren meclis üyelerinin mali hareketlerinin de mutlaka incelenmesi gerekir"

"ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NE DAVET EDİLDİK"

Çelik, ifade verme sürecine ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"Bugün itibariyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurumuzu gerçekleştirdik. Türkiye kamuoyunun merak ettiği bir şey var; ifade süreci ile ilgili insanlar soruyorlar: 'Sizin hakkınızda da bir soruşturma başlatılmış. İfadeye gidecek misiniz' diye. Az önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bizimle bir temasa geçildi ve İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne ifadeye davet edildik. Saati konusunda, günü konusunda Emniyet Müdürlüğü ile konuşuyoruz. Avukatlarımızla birlikte belirlenen saatte Çağlayan Adliyesi'ne giderek sürece yönelik, gerekli adımları izleyeceğiz. Ancak şunun da son olarak bilinmesini isterim; burada dilekçemizde yaptığımız başvuruların tamamının hepsinin şahitleri vardır. O şahitlerin de ifade süreçlerine dahil edilmesine yönelik gerekli başvurularımızı yapacağız.

Tüm bu bilgileri Türkiye kamuoyunun takdirlerine sunuyorum. ve son olarak şunu söylüyorum. Üsküdar'da 103 yıllık Cumhuriyet tarihinde hiç yaşanmamış bir şey yaşanmıştır. Devletin kurumları yargı, kolluk, bürokrasi, bir siyasi parti, bir meclis başkan vekilliği seçimini kazansın diye seferber edilmiştir ve 8 Eylül'ü Türkiye Cumhuriyet tarihine, Türkiye demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmiş bir gündür"