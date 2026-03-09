Vahap Seçer: "Kadınların Kendini Güvende Hissettiği Bir Mersin İçin Kararlılıkla Çalışmaya Devam Ediyoruz"

(MERSİN) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamda daha güçlü ve eşit biçimde yer aldığı bir kent oluşturmayı temel önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Kadınların kendini güvende hissettiği, eşit fırsatlara erişebildiği bir Mersin için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 Yılı Mart Ayı Olağan Toplantısı 1. Birleşimi, TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer yönetiminde yapıldı.

Gündem Dışı Konuşmalar Bölümü'nde söz alan Seçer, ilk olarak ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğunu belirterek, yurttaşlarla iftar sofrasında buluşmalarının büyük bir mutluluk olduğunu vurguladı. Ramazan ayının huzurunu her ilçede yaşadıklarını belirten Seçer, "Başta Mersinli hemşehrilerimiz ve siz kıymetli meclis üyelerimiz olmak üzere, tüm vatandaşlarımıza 'Hayırlı ramazanlar' diliyorum" ifadelerini kullandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün önemine değinen Seçer, 8 Mart'ın kadınların emeğinin görünür olduğu, eşitlik ve adalet taleplerinin güçlü dile getirildiği bir dayanışma günü olduğunu belirtti. Kadınların mücadelesinin hayatın her alanına üreten ve dönüştüren etkisi olduğunu aktaran Seçer, "Kadınların mücadelesi; daha adil, demokratik ve vicdanlı bir toplumun en güçlü teminatıdır. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamda daha güçlü ve eşit biçimde yer aldığı bir kent oluşturmayı temel önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Kadınların kendini güvende hissettiği, eşit fırsatlara erişebildiği bir Mersin için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünü de kutlayan Seçer, 12 Mart'ın bağımsızlık iradesini, vatan sevgisini ve özgürlük tutkusunu yansıttığını dile getirdi. Seçer, "Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı bu marş, kurtuluş mücadelemizin ruhunu ve milletimizin sarsılmaz kararlılığını gelecek kuşaklara aktaran önemli bir mirastır. İstiklal Marşı'mızın kabulünün yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

MHP'li meclis üyesi Adnan Saz'ın sorusu üzerine, sahillerdeki arıtma tesisleri çalışmalarına ilişkin bilgi veren Seçer, şunları kaydetti:

"Arıtma tesisi çalışmalarına büyük emekler harcıyoruz"

"Yeşilovacık'tan Yenice'ye kadar ihale süreçleri devam ediyor. Mayıs ayında sözleşmeler imzalanıp yer teslimi yapılması planlanıyor. Sistemler artık dolmuş, yüzde 100 kapasiteyle çalışıyor. Yaptığımız çok değerli ve önemli işler. Bunların daha önceden planlanıp yapılmış olması lazımdı. Atakent, Atayurt, Tömük için projesi ve finans bulma süreci ile birlikte yaklaşık 7 yıldır çalışıyoruz. Çok ciddi emekler harcadık. Tarsus'ta da aynı şekilde. Yenice'de arıtma tesisi yoktu, onu da bu paket kapsamında yapıyoruz. Bunların hepsinin ihalesi bitiyor. Mayıs ayına kadar DSİ'nin MESKİ ile yaptığı Pamukluk Projesi protokolü dahil 20 milyar TL'lik proje çalışılıyor olacak."

Su faturalarına ilişkin açıklama

Tarsus Belediyesi Meclisi'nde su faturalarının gündeme geldiğini ve yurttaşa yeterli açıklama yapılmadığını söyleyen Seçer, kullanım olmamasına rağmen gelen su faturasının içerisinde ilçe belediyelerinin evsel katı atık bertaraf ücretini içerdiğini söyledi. Bu bedellerin tamamının MESKİ adına tahsil edilmediğinin altını çizen Seçer, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin İller Bankası'ndan, Mersinlilerin ödediği vergilerden ve öz gelirlerinden gelen temel 3 geliri var. MESKİ'nin de İller Bankası'ndan aldığı bir pay var. MESKİ'nin aylık 10 lira geliri varsa bunun 1 lirası İller Bankası'ndan geliyor, 9 lirası da vatandaşın bize ödediği paralardır. Cari harcamalarımızı, kanalizasyon, arıtma, içme suyu gibi bütün yatırımlarımızı buradan yapıyoruz" dedi.

Göreve geldiği 2019 yılında atık su bedelini yüzde 50'den yüzde 45'e indirdiklerini hatırlatan Seçer, "Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanının yönettiği dönemde yüzde 45'lere indirebildik" diyerek, Tarsus Belediyesi Meclisi'nde konu yeteri kadar tartışılmadığı için açıklama yaptığının altını çizdi.

Konuyla ilgili MESKİ Genel Müdürü Ali Rıza Özdemir'in yaptığı teknik bilgilendirmenin ardından Seçer de açıklama yaparak, "Kirleten öder" prensibiyle evsel katı atık bedeli ücretinin belirleme hakkının ilçe belediyelerine verildiğinden ve hesaplamaları da onların yaptığından söz ederek, bunların tahsilatının tüm Türkiye genelinde büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerinde olduğunu belirtti. Seçer, şunları söyledi:

"Yetki Büyükşehir'de olsa belediyelerin evsel atık vergisinin 1 TL'sini dahi tahsil etmeyiz"

"Parayı biz topluyoruz ve ilçe belediyelerinin hesabına aktarıyoruz. Bu paranın bizle herhangi bir alakası yok. Hesaplama şeklini belirleyen ilçe belediyeleridir. Bizim buna karışma ve denetleme yetkimiz yok. İletişim kuruyoruz, hesaplama yöntemlerinde çok düşük ya da çok yüksek bir durum görürsek uygun bir dille uyarıyoruz ve yeniden hesaplanması gerektiğini söylüyoruz. Kimi bu uyarıyı dikkate alıyor, kimi almıyor. Sonuçta ilçe belediyelerinin belirleyip önümüze koyduğu evsel atık bedellerini biz vatandaştan tahsil etmek zorundayız. Yetki Büyükşehir'de olsa ilçe belediyelerine aktarılan evsel atık vergisinin 1 TL'sini dahi tahsil etmeyiz. Faturadaki bütün detaylar incelenmediği için sanki toplam bedel MESKİ'ye ödenmiş gibi kuruma eleştiriler geliyor."

"Bu bedel, ilçe belediyeleri açısından önemli bir gelir kalemi"

Seçer, evsel katı atık bertaraf bedeli ücretinin 31 Aralık 2021 sonrasında ilçe belediyeleri tarafından belirlendiğini ve bu durumun yasal zorunluluktan kaynaklandığını belirterek, "Uzun süredir bu yasa var ve her yılsonunda tekrar uzatılıyor. Türkiye'de önemli sayıda Büyükşehir Belediyesi bu uygulamaya geçmiş durumda. Hatta uygulamayanlar da son dönemlerde ilçe belediyelerinin baskısı ve parti genel merkezlerinin bu konudaki telkinleriyle uygulamaya yöneliyor. Çünkü bu bedel, ilçe belediyeleri açısından önemli bir gelir kalemi. Bu nedenle bundan vazgeçemiyorlar" dedi.

Daha önceki uygulamalara da değinen Seçer, "Bazı belediyeler mevzuata uygun olmayan şekilde bu uygulamayı yapabiliyordu. Bazı belediyelerin astronomik rakamlar aldığı oluyordu. Biz yönetime geldiğimizde Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında davalar vardı. Transfer bedelinin Büyükşehir'e mi yoksa ilçe belediyesine mi ait olduğu gibi tartışmalar yaşanıyordu. Bu tartışmaların ortadan kalkması için farklı hesaplama yöntemleri geliştirdik. İlçe belediyelerinin bu parayı doğrudan toplamasının doğru olmaması nedeniyle uygulamayı ortadan kaldırmak amacıyla yasanın emrettiği hükümleri uygulamaya aldık, meclise getirdik, mecliste alınan kararla şu anda yürürlükte" diye konuştu.

"Komplikasyonlarını MESKİ yaşıyor, MESKİ karalanıyor"

Ancak zaman içinde bu uygulamanın bazı sonuçlarının MESKİ üzerinde tartışma yarattığını dile getiren Seçer, "Ama gördük ki belli bir süre sonra bunun komplikasyonlarını MESKİ yaşıyor, MESKİ karalanıyor. Bu durum da istismar edilerek su fiyatlarının yüksek olduğu eleştirisi getiriliyor. Açık konuşalım; seçimlerde bile su bedellerinin yüksekliği gündeme getirildi ama bu konu bu şekilde hiçbir ortamda tartışılmadı" dedi.

"İlçe belediyelerinin meclislerinde karar almasını istiyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Tunçaz'ın su faturalarına eklenen bedellere ilişkin önerilerini belirtmesi üzerine yasal mevzuatları hatırlatan Seçer, su faturası örnekleri üzerinden detaylı açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili geçmişte yaşanan tartışmaları, yasanın emrettiği hükümlerine yerine getiren yöntemler geliştirerek sona erdirdiklerini aktaran Seçer, "Sıfır tüketimle 215 TL ödetilen faturanın 210 TL'si ilçe belediyesine gidiyor. İki belediyemiz 'Sıfır su tüketimi varsa biz fatura tahakkuk etmeyeceğiz' kararı almış. Yani evsel atık bedeli almayacaklar. 2 belediye dışında diğer belediyelerin de meclis kararını almasını istiyoruz. Vatandaş 'Su kullanmadım, fatura ödedim' diyor. MESKİ'yi bu durumdan kurtarmak için ilçe belediye meclislerinin karar alması lazım. İlçe belediyelerinin toplam maliyetinde bir kayıp yok. Bu durumu MESKİ'nin yarattığı algısı var. MESKİ'yi de kendi belediyelerinizi de bu algıdan kurtarmanız lazım" ifadelerini kullandı.

Tunçaz'ın su faturalarına yansıyan bedellerin kaldırılmasına yönelik önerisinin de yasa gereği Büyükşehir Belediye Meclisi kararına bağlı olamayacağını belirten Seçer, farklı hesaplama yöntemlerinin oluşturulabileceğini dile getirdi. Seçer, MESKİ faturalarında kullanım bedellerinin ayrı ayrı detaylı bir şekilde yazdığını ifade ederek, "Faturalar iki bölümden oluşuyor. Vatandaşların hangi kuruma ne kadar hizmet bedeli ödediğini bilmesi açısından faturalarını detaylı incelemesi gerekiyor" dedi.

Meclis, tüm maddelerin oylanmasının ardından sona erdi.