Van'da UMKE Tatbikatı: Tren Kazası Senaryosu Uygulandı - Son Dakika
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Van'da UMKE Tatbikatı: Tren Kazası Senaryosu Uygulandı

Van\'da UMKE Tatbikatı: Tren Kazası Senaryosu Uygulandı

Van'da, 4 ilin Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) katılımıyla düzenlenen tren kazası tatbikatı, gerçeği aratmayan bir senaryo ile gerçekleştirildi. 120 personelin yer aldığı tatbikatta, trenle minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralılara ilk müdahale yapıldı.

06.12.2024 11:05  Güncelleme: 11:14
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VAN'da, 4 ilin Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) katılımıyla düzenlenen tren kazası tatbikatı gerçeği aratmadı.

Van Sağlık Müdürlüğü tarafından Erciş ve Muradiye ilçelerinde 3 gün süren, 2'nci Bölge UMKE Tatbikat eğitimlerine Van, Bitlis, Hakkari, Ağrı'dan UMKE ekipleri katıldı. Toplamda 120 personelin katıldığı tatbikat Muradiye ilçesinde gerçekleştirildi. Tatbikatta, senaryo gereği trenle minibüsün çarpışmasıyla gerçekleşen trafik kazası ihbarını alan ekipler olay yerine geldi. Trenle minibüste bulunan 12 yaralı, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Tatbikata ilişkin açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Mehmet Tatlı, 2'nci Bölge UMKE tatbikatını gerçekleştirdiklerini söyledi. Tatlı, "4-6 Aralık tarihleri arasında Van, Bitlis, Ağrı, Hakkari UMKE Ekipleri olarak büyük çaplı bir UMKE kış tatbikatı gerçekleştirdik. 80 sağlık çalışanı, UMKE gönüllümüz, AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve Kızılay ile birlikte büyük bir koordinasyon halinde toplamda 120 kişiyle bu tatbikatı gerçekleştirdik. Tatbikatımızda afet senaryoları üzerinde hem UMKE ekiplerinin kendi aralarında koordinasyonu artırmak aynı zamanda ortak paydaş kurumlarla birlikte kurumlar arası koordinasyonu artırarak afetlere karşı daha hazırlıklı olma yolunda adımlar atmaktayız. Bunun yanı sıra ülkemizde gördüğümüz en sık afetler olan deprem tatbikatını gerçekleştirdik. Bugün de tren kazası senaryosunu aynı zamanda büyük bir kaza senaryosunu gerçekleştiriyoruz. Tatbikata katılan tüm ekiplere teşekkür ediyorum" dedi.

Haber: Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Van'da UMKE Tatbikatı: Tren Kazası Senaryosu Uygulandı - Son Dakika

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