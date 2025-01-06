Van'da Yardımlaşma Derneği, 2 Bin Aileye Destek Sağladı - Son Dakika
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Van'da Yardımlaşma Derneği, 2 Bin Aileye Destek Sağladı

Van\'da Yardımlaşma Derneği, 2 Bin Aileye Destek Sağladı

Hayata Bir Dokunuş Yardımlaşma, Dayanışma ve Arama Kurtarma Derneği (HADAK), son bir yılda ihtiyaç sahibi 2 bin aileye ve 6 bin öğrenciye yardım ulaştırdı. Dernek, depremzedelere ve yoksul ailelere destek olmak amacıyla kuruluşundan bu yana çeşitli yardımlarda bulunmaktadır.

06.01.2025 09:47  Güncelleme: 09:54
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VAN'da faaliyet gösteren Hayata Bir Dokunuş Yardımlaşma, Dayanışma ve Arama Kurtarma Derneği (HADAK), başta 6 Şubat 2023 depreminden etkilenen kentler olmak üzere, birçok ilde son bir yılda ihtiyaç sahibi 2 bine yakın aile ile 6 bin öğrenciye ulaşarak destek sağladı. Derneğin başkanı Rıdvan Bade (31), "Bir köy okuluna yardım dağıtmaya gittiğimizde çocukların ayakkabıları yırtıktı. Bir çocuğa hediyesini verirken, iki kız kardeşiyle koşarak gelip bana sarıldı. 'Rıdvan Ağabey ben de büyüdüğümde senin gibi olacağım' demişti. Bu benim için en büyük hediyeydi" diye konuştu.

Vanlı esnaf Rıdvan Bade, daha önce kendi imkanlarıyla çevresindeki yoksul aileleri tespit edip yardımda bulundu. Yoğun talep olunca Bade, bir araya geldiği gönüllü arkadaşlarıyla bir dernek kurmaya karar verdi. 2022 yılının Kasım ayında kurulan derneğe Hayata Bir Dokunuş Yardımlaşma, Dayanışma ve Arama Kurtarma Derneği (HADAK) ismi verildi. Sosyal medyada ihtiyaç sahibi aileler için yardım isteyen derneğin başkanı Rıdvan Bade'ye, yurt dışı ve yurt içinden birçok hayırsever ulaşarak yardımda bulundu. Gelen yardımlar, dernek için kiralanan depoda muhafaza edilip, koli haline getirildi. Dernek gönüllüleri, yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerinin yanı sıra, arama kurtarma çalışmalarına da katıldı. Dernek kuruluşundan bu yana Türkiye'nin birçok ilinde

İhtiyaç sahibi öğrencilere kışlık bot, mont, bere, kırtasiye malzemeleriyle aileleri yardım kolileri dağıttı.

'ELİMİZDEN GELEN TÜM İMKANLARI SEFERBER EDİYORUZ'

HADAK Başkanı Rıdvan Bade, dernek kurulmadan önce gönüllü arkadaşlarıyla birlikte bireysel olarak ihtiyaç sahibi ailelere yardım dağıttıklarını belirterek, "Hayırseverler bu yardımlarınızı sosyal medya hesaplarımızda görünce bize ulaşıp destek oldular. Biz de daha sonra bu faaliyetlerimizi kurduğumuz dernek bünyesinde yürüttük. 6 Şubat 2023 depreminin vurduğu 11 kente giderek elimizden gelen bütün imkanları seferber ettik. Biz döndükten sonra arkadaşlarımızla şöyle bir karar aldık. Hayata Bir Dokunuş Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin yanında arama kurtarma ekibi kurduk. AFAD bünyesinde katıldığımız sağlık eğitimimiz bitti, bundan sonraki süreçte başvurularımızı yaptıktan sonra İçişleri Bakanlığı'nda akredite sürecini bekliyoruz. Akredite süreci bittikten sonra artık Türkiye'nin her yerinde olası bir afet olayında resmi olarak her türlü arama kurtarma faaliyetlerine katılabiliriz. En son Rojin Kabaiş'in arama kurtarma çalışmalarına da katılmıştık. Bunun yanında insani olarak elimizden gelen bütün imkanları seferber ediyoruz" dedi.

'BİR YILDA 2 BİN AİLE VE 6 BİN ÇOCUĞA ULAŞIK'

Gönül dostlarının desteğiyle yardıma muhtaç insanlara ulaştıklarını anlatan Rıdvan Bade, "Derneğimiz bünyesinde 60 kişilik arama kurtarma ve gönüllü ekibimiz bulunuyor. Amacımız 81 ilde yaşayan özel vatandaşlarımız ve öncelikli olarak yetim, öksüz kardeşlerimize ulaşmak. Tabi bunlar da bütün hayırseverlerimizin desteğiyle olacak. Ekibimize dahil olmak isteyen arkadaşlarımız varsa gelebilirler. 2024 yılında 6 bin çocuğa ulaşıp, giyim yardımında bulunduk. Ayrıca 2 bin aileye de gıda kolisi dağıttık. Son olarak da Van'ın Tuşba ilçesinde belirlenen 50 aileye gıda paketleri dağıttık. Bu yardım paketlerini bize ulaştıran Polis memuru Mustafa Şahin ve bizlere yardım gönderen tüm hayırseverlerimize çok teşekkür ediyoruz. Çok zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz. Kar, kış demeden öncelikli olarak kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyoruz. Bazen köylere gittiğimiz zaman araçlarımız yolda kalıyor ve yardım paketlerini sırtımızda kilometrelerce taşıdığımız oluyor. Çok mutluyuz, çünkü aileleri sevindiriyoruz. Umut ediyoruz ki; çocuklarımız büyüdüklerinde devletimize, milletimize hayırlı birer evlat olurlar. Çünkü bir çocuk demek vatan demek, millet demek ve geleceğimiz demektir. O mutluluğu yaşadığımız zaman dünyalar bizim olmuş oluyor. Hatta bir köy okuluna yardım dağıtmaya gittiğimde çocukların ayakkabıları yırtıktı. Bir çocuğa ben hediye verirken, iki kız kardeşiyle koşarak gelip bana sarıldı. 'Rıdvan Ağabey ben de büyüdüğümde senin gibi olacağım' demişti. Bu benim için en büyük hediyeydi. Hakikaten bu duyguyu anlatamam, yaşamak lazım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Van'da Yardımlaşma Derneği, 2 Bin Aileye Destek Sağladı - Son Dakika

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