Van Gölü'nde Çocukların Saçları Sararıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van Gölü'nde Çocukların Saçları Sararıyor

Van Gölü\'nde Çocukların Saçları Sararıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Gölü, yaz aylarında çocukların uğrak yeri; göl suyu ve güneş saçlarını sarartıyor.

Türkiye'nin en büyük gölü Van Gölü, yaz aylarında kıyısındaki yerleşim yerlerinde yaşayan çocukların uğrak noktası oluyor. Denizden 1700 metre yükseklikte bulunan, 3 bin 713 kilometrekare yüzölçümüne ve yer yer 451 metre derinliğe ulaşan Van Gölü, doğal güzellikleri ve koylarının yanı sıra sodalı suyuyla da dikkat çekiyor. Havaların ısınması ve okulların tatil olması ile birlikte Van Gölü kıyısındaki mahallelerde yaşayan çocuklar, günlerinin büyük bölümünü göle girerek geçiriyor. Gölün sodalı suyunda uzun süre kalan çocukların saçları, bir süre sonra sararmaya başlıyor. Uzmanlar, saçlardaki renk değişiminde göl suyundaki sodanın yanı sıra güneş ışınlarının da etkili olduğunu söylüyor.

Van Gölü'nde Çocukların Saçları Sararıyor

'SAÇLARIMIN SARI HALİNİ SEVİYORUM'

Tuşba ilçesine bağlı Yaylıyaka Mahallesi'nde yaşayan çocuklardan Miran Çikla, "Biz her gün göle giriyoruz. Saçlarımız sarı oluyor. Saçlarımın sarı halini seviyorum" dedi. Aynı mahallede yaşayan Furkan Çikla ise "Burada göle giren çocukların saçları sodanın etkisiyle sarı oluyor. Sarı saç yakışıyor ve daha güzel oluyor. Kış aylarında saçlarımız tekrar siyah oluyor. Öğretmenler bizi gördüklerinde 'Saçınızı boyatmışsınız', 'Saçlarınızı boyatmayın' diyorlar. Biz de onlara bu durumu anlatıyoruz" diye konuştu.

Van Gölü'nde Çocukların Saçları Sararıyor

YAZIN BAŞKA, KIŞIN BAŞKA

Yaylıyaka Mahallesi'nde yaşayan ve geçimini balıkçılıkla sağlayan Ahmet Çikla da çocukların yaz aylarında sürekli göle girdiğini söyledi. Çikla, "Çocukların sürekli Van Gölü'ne girmeleriyle beraber saçları sararıyor. Bu sararma onların da bizim de hoşumuza gidiyor. Çocukların büyük çoğunluğu saçlarının sararmasından mutlu. Yazın bir çocuğu gördüğünüz zaman kışın tanıyamıyorsunuz. Saçları simsiyah oluyor. Yaz aylarında göle girdikleri için saçları ve imajları tamamen değişiyor. Tabii saçların eski haline dönmesi hemen olmuyor. Birkaç ay içerisinde ve saçları tıraş oldukça eski renklerine dönüyor. Bizim de çocukluğumuz bu Van Gölü kıyısındaki mahallede geçti. Biz de çocukluğumuzda Van Gölü'ne girdiğimiz zaman saçlarımız böyle sararıyordu" dedi.

'TATLI SUYLA YIKAYANLARIN SAÇLARI DEĞİŞMİYOR'

Gevaş ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi'nde yaşayan işletmeci Ercan Güven, "Bu çocuklar yaz aylarında okullar kapanır kapanmaz yüzmeye geliyorlar. Gölden çıkınca saçlarını tatlı suyla yıkayanların saçlarında değişiklik olmuyor. Diğerlerinin saçları ise bir ayda sararıyor" diye konuştu. Dereağzı Mahallesi'nde yaşayan Sefa Avşar ise "Van Gölü'ne girdiğim için saçım sararıyor. Saçımın sararmasını çok seviyorum. Yaz tatilinde arkadaşlarımızla birlikte gelip, Van Gölü'ne giriyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Van Gölü, Güncel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Gölü'nde Çocukların Saçları Sararıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilçenin kaderini değiştiren ürün Altından daha kolay satılıyor Bir ilçenin kaderini değiştiren ürün! Altından daha kolay satılıyor
Prens Harry ve Meghan İngiltere’ye Geri Dönüyor Prens Harry ve Meghan İngiltere'ye Geri Dönüyor
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm 4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm
Bir süredir haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu Bir süredir haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
15 yaşında katil oldu 20 günlük üvey babasını yatak odasında öldürdü 15 yaşında katil oldu! 20 günlük üvey babasını yatak odasında öldürdü
Alacak-verecek kavgası can aldı Sözlü tartışma yerini silahlara bıraktı: 2 ölü Alacak-verecek kavgası can aldı! Sözlü tartışma yerini silahlara bıraktı: 2 ölü
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha kapıda Aziz Yıldırım “Kulüp bul“ dedi Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda! Aziz Yıldırım "Kulüp bul" dedi
İletişim Başkanı Duran’dan Netanyahu’nun küstah açıklamalarına sert tepki: Oyuna gelmeyiz İletişim Başkanı Duran'dan Netanyahu'nun küstah açıklamalarına sert tepki: Oyuna gelmeyiz
Victor Osimhen kırmızı ışıkta geçti İşte cezası Victor Osimhen kırmızı ışıkta geçti! İşte cezası
İsmail Kartal ve Dirk Kuyt’ın yıllık geliri ortaya çıktı İsmail Kartal ve Dirk Kuyt'ın yıllık geliri ortaya çıktı
“Soylu’nun yeğeniyim, sizi yaşatmam” diyerek tehditler savurdu Süleyman Soylu küplere bindi “Soylu’nun yeğeniyim, sizi yaşatmam” diyerek tehditler savurdu! Süleyman Soylu küplere bindi
Batrakov daha sahaya adım atmadan Galatasaray tarihine geçti Batrakov daha sahaya adım atmadan Galatasaray tarihine geçti

11:27
Acun Ilıcalı’nın hayali yarın gerçek oluyor
Acun Ilıcalı'nın hayali yarın gerçek oluyor
11:06
Hilmi Tuna Kuriş’in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin’e tahsisli çıktı
Hilmi Tuna Kuriş'in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı
11:05
Ronaldinho’nun verdiği kararı duyanlar “Yeter artık“ diyor
Ronaldinho'nun verdiği kararı duyanlar "Yeter artık" diyor
10:46
Sıkı durun geliyor Galatasaray Batrakov’un ardından bir bomba daha patlattı
Sıkı durun geliyor! Galatasaray Batrakov'un ardından bir bomba daha patlattı
10:43
Ünlü markanın sucuklarında at ve eşek eti tespit edildi
Ünlü markanın sucuklarında at ve eşek eti tespit edildi
10:41
Dursun Özbek en sonunda patladı: Bıktım
Dursun Özbek en sonunda patladı: Bıktım
10:34
Alihan Kuriş’in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı
Alihan Kuriş'in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı
10:31
Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık kapıda Talisca için anlaşma iddiası
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kapıda! Talisca için anlaşma iddiası
10:26
Binası bile olmayan üniversite tercih rekoru kırdı Nedeni de hayli ilginç
Binası bile olmayan üniversite tercih rekoru kırdı! Nedeni de hayli ilginç
10:00
61 yıllık Türk devi iflas etti
61 yıllık Türk devi iflas etti
09:42
Fenerbahçe’de olay görüntü: Kulüp çiftliğe dönmüş
Fenerbahçe'de olay görüntü: Kulüp çiftliğe dönmüş
07:53
Gram altında 4 ay sonra bir ilk 7 bin lira barajını aştı
Gram altında 4 ay sonra bir ilk! 7 bin lira barajını aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2026 11:32:46. #.0.2#
SON DAKİKA: Van Gölü'nde Çocukların Saçları Sararıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.