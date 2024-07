Sokak Hayvanlarına İlişkin Kanun Tasarısına Tepkiler Sürüyor

Güncel

Haber: Edda SÖNMEZ/ Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL)- Yaşam hakkı savunucularının 'katliam yasası' olarak nitelendirdiği TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edilen sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifine tepkiler sürüyor. İstanbul Şişli'de ANKA Haber Ajansı'na konuşan vatandaşlar "Emekliyi, garibanı öldürdüler şimdi sıra hayvanlara mı geldi? Saçma sapan bir yasa. Onun yerine çocuklara bakmalılar. Şu an çocuk tacizleri var, kadının ölümleri var. Daha büyük problemleriniz varken gündemin buraya çekilmesi çok saçma" diye tepki gösterdi.

Hayvanseverler tarafından 'katliam yasası' olarak nitelendirilen sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifine tepkiler artarak devam ediyor. Yaşam hakkı savunucuları sorunun daha makul bir yöntemle çözüme kavuşturulmasını ya da teklifin geri çekilmesini istiyor. İstanbul Şişli'de de ANKA Haber Ajansı'na konuşan vatandaşlar tepkilerini dile getirdi. Vatandaşların "Tartışma yaratan yasa teklifi sizce çözüm olur mu?" sorusuna verdiği yanıtlar şöyle:

"Garibanı öldürdüler şimdi sıra hayvanlara geldi"

Garibanı öldürdüler şimdi sıra hayvanlara geldi. Belediyeler çalışsın ondan sonra. Bir de şu var hiç bir köpek siz ona dokunmadığınız süre tehlike arz etmez. Yani gösteriyorlar öyle. Ama diğer videolar var. Hayvanlara taş atılıyor küçük çocuklar taş atıyor, oynayan köpekler rahatsız ediliyor onlara da baksınlar. Belediye görevini yapsaydı bu duruma gelmezdi.

"Bu iktidar göreve geldiğinde biz sessiz yığınların sesi olacağız demişlerdi hatırlar mısınız? Uzun yıllar bunun propaganda yaptılar"

Kesinlikle değil. Hatta daha büyük sorunlar doğuracağını düşünüyorum. Çünkü yani kendi adıma şunu söyleyeyim. Sokaktan bir hayvanın zorla alındığını görsem sanırım buna izin vermem. Yani birçok insanında böyle davranacağını düşünüyorum. Tabiatıyla insanların arasındaki ilişkileri bozacak. Belki bu yasayı destekleyen komşularım var. Bilmiyorum onlarla aramız bozulacak. Umarım Meclis'ten geçmez. Gerçekten çok talihsiz bir yasa olur eğer geçerse. Açık ara tanıdığım bütün hayvansever arkadaşlarım, dostlarım ya sokakta besleme yapıyor ya da sahipleniyor zaten. Yani birçok insanın gönüllü olarak çok fazla hayvan sahiplendiğini gördüm. Yani hayvanseverlerin hayvanlarla problemi yok zaten. Yani böyle bir dünya yok. Bu insanlar hayvanları savunuyorlar ve hayvan sahiplenmiyorlar gibi bir durum yok. Yani kimse insanların da zarar görmesini istemez. Ama dünya sadece bize aitmiş gibi davranmak çok doğru bir şey değil. Beni en çok üzen şeylerden biri de şu bu iktidar göreve geldiğinde biz sessiz yığınların sesi olacağız demişlerdi hatırlar mısınız? Uzun yıllar bunun propaganda yaptılar. Ama üzülerek görüyorum ki yani çok daha sessiz yığınlar sokak hayvanları. Onların katili olacaklar. Çok üzücü. Gerçekten çok üzücü. Onlar adına da çok talihsiz.

"Bizim ülkede her şey yok etmek, her şeyi öldürmek o kadar kolay ki"

Hayır asla değil. Benim evde köpek de var, kedi de var. Yani bizde ülkede her şey yok etmek, her şeyi öldürmek o kadar kolay ki. İnsanlığı da yok edelim o zaman. Herkes rahatlasın. Burada önemli olan onun daha demokrasi, demokratik bir şekilde çözümlenebilmesi. Ne yaparsın? Alırsın, kısırlaştırırsın, sahiplendirirsin. Zaten bir süre sonra bunun soyunu kurutursun yani kısırlaştırarak. Ama öldürerek, onun öyle bir talebi yok. O yaşamak istiyor, ölmek istemiyor. Onun için de ya lütfen ya bunlar hakikaten ülkenin geldiği son nokta artık yani.

"Hayvanlar dışında insanları eğitmemiz gerektiğini düşünüyorum"

Yeterince bununla ilgili herkes konuştu zaten. Bu bir çözüm değil. Onun yerine bizlerin ıslah olması gerekiyor. Yani her şeye para harcıyoruz ama biraz hayvanlar için bütçe ayırın. Onlara daha korunaklı bir yerlerde tutabilirsek ehlileştirirsek çünkü evet iyi olanlar da var hayvanlar içinde saldırgan olanlar da var. Bence çözüm bu olmalı öldürmek yerine. Yani hayvanlar dışında insanları eğitmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Benim fikrim bu.

"Bunun yerine kısırlaştır. Çok daha güzel bir çözüm"

Bence değil tabii ki. Bunun yerine kısırlaştır. Çok daha güzel bir çözüm. Ama bunu maalesef bugüne kadar hiç başaramadılar. Nasıl çözecekler bilemiyorum.

"Yaşam hakkı olan varlıklar ne olursa olsun böyle bir kanun geçmemeli"

Hayır değil. Yani bir canlıyı bu şekilde yok edemezsiniz. ve hiç kimsenin hakkı yok buna. Onlarda yaşam hakkı olan varlıklar ne olursa olsun böyle bir kanun geçmemeli.

"Şu an çocuk tacizleri var, kadının ölümleri var. Daha büyük problemleriniz varken gündemin buraya çekilmesi çok saçma"

Bence çözüm değil. Çünkü bu yasa tamamen bütün canlıların ekolojisini bozan bir yasa. Kediler ölürse fareler çoğalacak. Köpekler ölürse kediler çoğalacak. Yani doğanın bir kanunu var. Bu kanunu bozamayız. Biz İslam ülkeyiz diye savunurken bir canlının hayatı bile çok değerli. Bu kadar basit olmamalı her şey. ve bu yasa hemen geri çekilmeli. ve bence şu an amaçları gündem değiştirmek. Gündem değiştirmek için hayvan katliamını durdurmamız lazım. Hayvanlar için özel yerler yapan padişahlar var. Ama niye böyle bir durumdayız? Bunu anlamış değilim. Çünkü size şöyle bir şey söylemek istiyorum. En acısı da o. İnsanlar artık evlerindeki hayvanları da sokağa atar durumdalar. Çünkü ekonomi berbat. Yani onlar zaten geçiniyorlar ki öyle de böyle herkes onlar yardımcı oluyor. Artan bir şeyleri onlara veriyoruz. Değerleniyor. ve size şöyle bir şey söyleyeyim. Son arı öldüğü zaman dünya bitecek diyoruz ama biz bu ekolojiyi bozmakta üstümüze yok. İnsan olmasa doğa zaten kendine yeterli. İnsan bozuyor doğayı. Ne oldu? Betonarme yaptılar o kadar. Ağaçlara değer verilmedi. Ne oldu? Şu an havanın durumuna bakın. İklimler değişiyor. Bir zaman sonra dünya da kalmayacak. Böyle giderse ki. Size şöyle söyleyeyim, bence saçma sapan bir yasa. Onun yerine çocuklara bakmalılar. Şu an çocuk tacizleri var, kadının ölümleri var. Daha büyük problemleriniz varken gündemin buraya çekilmesi çok saçma.

"Barınakların kurulması daha iyi bir çözüm olacak"

Öldürmek hiç çözüm değildi bence. Barınakların kurulması daha iyi bir çözüm olacak bence. Yani öldürülmesi hiçbir şekilde söz konusu değil bence.

"Dengeyi sağlamak için doğaya dokunmamamız en iyisi"

Hayır tabii ki de. Bir hayvanı öldürürsen onun yerine başka bir şey çıkar mutlaka. O yüzden dengeyi sağlamak için doğaya dokunmamamız en iyisi.