CHP Milletvekili Veli Ağbaba: Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı ile Görüştü

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(MALATYA)- CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı ile görüştü. Bilin ki bu görüşme, memleketin sorunlarının çözümü için atılan bir adımdır. 10 bin lira maaş alan emeklinin derdini çözmek, atanamayan öğretmenler, mülakat nedeniyle elenen gençler, yoksullar, asgari ücretle geçinmek zorunda olanlar için atılan bir adımdır. Yapılan görüşmede de bunlar konuşuldu. Memleketin sorunları, dertleri konuşuldu, Türkiye'nin birinci partisinin lideri tarafından sorunlar Cumhurbaşkanına iletildi" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya'daki temasları kapsamında Akçadağ ilçesini ziyaret etti. Ağbaba, Akçadağlılara 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

"SORUMLULUĞUMUZUN BİLİNCİNDEYİZ"

Veli Ağbaba şunları söyledi:

"Akçadağ'da, büyükşehir adayı olarak en çok oyu biz aldık. Akçadağlılara teşekkür ediyorum. Akçadağ belediye başkanlığı için çok iddialıydık ama maalesef hem bizden kaynaklı hatalar hem de çeşitli gerekçelerden dolayı seçimi kazanamadık. Sorumluluğumuz eskisinden daha yüksek. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 1977'den sonra en yüksek oyu aldık. Genel Başkanımız Özgür Özel'in de değimiyle; Türkiye'de yüzde 25'lik cam tavanı tuzla buz ettik. Malatya'da da aynı şekilde bir türlü aşamadığımız cam tavanı tuzla buz ettik. Sadece kendi tabanımıza değil tüm Malatya'ya karşı sorumluluğumuz var. Büyük bir sorumluluğumuzun olduğunun bilincindeyiz. Artık kimseye kılık kıyafetinden dolayı ön yargı duymamak gerekiyor. Gençler, Malatya'daki bütün önyargıları tuzla buz etti. Seçim döneminde gençlerin büyük emek ve katkıları oldu. Gençlere karşı yapacağımız işler ve sorumluluğumuz var. Bütün Malatya bilsin ki; onların sorunlarına daha fazla sahip çıkan bir milletvekilleri olacak. Malatya'nın her derdini ve sorununu hem takip edeceğiz hem dile getireceğiz hem de çözeceğiz."

"MALATYA İÇİN ÇALIŞIP, ÇABALAYACAĞIM"

Ağbaba, Malatya'da seçimi kazanamamasından dolayı herhangi bir kırgınlığı ya da küskünlüğünün olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Tabii ki Malatya için bir üzüntüm var. Malatya seçimi kazansak, kısa sürede daha farklı bir Malatya oluşturabilecektik. Türkiye'nin ilgisini Malatya'ya çekecektik ama şunu bilin ki bundan sonra da ilgimiz devam edecek. Gençler, çocuklar ve Malatya için çalışacağız. Hiç kimse moralini bozmasın, umutsuzluğa kapılmasın hep beraber daha güçlüyüz. Adaylığımız bile farklı siyasi anlayıştan olan insanları bir araya getirdi. Eskiden 'ülkücüyüm, milliyetçiyim, muhafazakarım, solcuyum' diyen insanlara bir arada olduk. Gittiğimiz her yerde bozkurt, Rabia ve zafer işareti yapan kardeşlerimizi bir araya getirdik, aynı hedef için odaklandık. Hedefimiz; Malatya'ydı. Haksızlığa uğrayan, yok sayılan, depremde çivi bile çakılmayan Malatya ortak hedefimizdi. Bir ortak hedefimizde; Malatya'nın ve gençlerin geleceğiydi. Gençler, Türkiye'deki seçim sonuçlarıyla umutlandılar. Maalesef hala sorunlar devam ediyor. Liyakatin yok sayıldığı, gençlerimizin mülakatla elendiği bir dönemi yaşıyoruz ama bunların hepsinin üzerine gideceğiz. Biz kavga etmek için gelmiyoruz, kimseyle kavga etmeyeceğiz ama Malatya'nın hakkı içinde kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız."

"REZERV ALAN BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR"

Malatya'nın Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra büyük bir belirsizlik içinde olduğunu dile getiren Ağbaba, "Malatya'da rezerv alanın ne olacağını hala hiç kimse bilmiyor. Bu konuda siyasi torpillerin döndüğü iddiasını da yakından takip ediyorum. Kim bir haksızlık yaparsa, siyaseten güçlüyüm deyip köşe başlarını tutmaya çalışırsa onu sadece Malatya'ya değil Türkiye'ye rezil ederim. Fakir fukaranın hakkını kim yiyorsa, sahipsiz diye kim insanları yok sayıyorsa o yok sayanları hem Malatya hem de Türkiye'ye rezil ederim. Herkes bu adımları atarken dikkat etsin. Malatya'da rezerv alan ilan edilirken 'eski vekilin binasını yıkmayalım, bunun sahibi yok sağlam binayı yıkalım' diye bir düşünce yok, bunların hepsini takip ediyorum" dedi.

"GENEL BAŞKANIMIZ, CUMHURBAŞKANINA SORUNLARI İLETTİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı görüşmeye de değinen Ağbaba, "Türkiye için de çeşitli laflar söyleniyordu ama değişimin ne anlama geldiğini bu seçimde gördük. Sandığa küsen, umutsuzluğa kapılan insanlar sandığa gidip oy kullandılar, değişimin büyük coşkusuyla Cumhuriyet Halk Partisi 1977'den sonra ilk kez büyük bir oy oranıyla birinci parti oldu. Yüzde 38 oy aldık ve bunun bilincindeyiz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı ile görüştü. Bilin ki bu görüşme, memleketin sorunlarının çözümü için atılan bir adımdır. 10 bin lira maaş alan emeklinin derdini çözmek, atanamayan öğretmenler, mülakat nedeniyle elenen gençler, yoksullar, asgari ücretle geçinmek zorunda olanlar için atılan bir adımdır. Biz kimseyle kavga etmeyeceğiz, diyalog içinde olacağız, müzakere de edeceğiz, mücadele de edeceğiz. Genel başkanımız ve MYK'mız bu duyarlılıkla devam edecekler. Yapılan görüşmede de bunlar konuşuldu. Memleketin sorunları, dertleri konuşuldu, Türkiye'nin birinci partisinin lideri tarafından sorunlar Cumhurbaşkanına iletildi. Onları da takip etmeye devam edeceğiz" dedi.