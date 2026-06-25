ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7.5 ve 7.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıkladı. Peş peşe yaşanan sarsıntılar, ülkede büyük yıkıma neden oldu.
Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, depremlerin ardından asfaltın derin şekilde yarıldığı görüldü. Yerin adeta ikiye ayrıldığı anlar, yaşanan felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi.
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, depremlerde 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 700'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Rodriguez, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini ifade etti.
Depremlerin ardından başkent Caracas'ta basın toplantısı düzenleyen Rodriguez, ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu. Kriz yönetimi kapsamında acil durum mekanizmaları devreye alınırken, Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.Venezuela'da 39 saniye arayla iki büyük deprem! Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu Venezuela'nın yaşadığı yıkım denizin ortasından bile göründü Venezuela'daki depremlere yakalanan Türk: Her yer cehennem gibi, her yer yıkıldı Venezuela'daki deprem anı kamerada! Havalimanındaki panik saniye saniye kaydedildi
Son Dakika › Güncel › Venezuela'da peş peşe 7.5 ve 7.2'lik depremler sonrası yer yarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?