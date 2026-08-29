VII. Uluslararası Türk Dili Konuşan Gazeteciler Medya Forumu İstanbul’da düzenlenecek

Uluslararası buluşmanın temel amacı; Türk dünyasının ortak bilgi ve medya alanını oluşturmak, Türk dili konuşan ülkelerin gazetecileri arasında hızlı bilgi alışverişini sağlamak, mesleki iş birliğini güçlendirmek ve Türk halklarının ortak manevi ve kültürel değerlerini uluslararası düzeyde tanıtmaktır.

Medya forumuna Kazakistan, Türkiye, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Almanya, Belçika, İsviçre, Fransa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve diğer ülkelerden gazeteciler, medya kuruluşlarının yöneticileri, medya alanında faaliyet gösteren kurumların temsilcileri ve sektör profesyonelleri katılacak.

Forumda ayrıca uluslararası kuruluşların temsilcileri, toplum önderleri, milletvekilleri, PR yöneticileri, basın danışmanları, üniversite rektörleri, iletişim ve gazetecilik fakültelerinin dekanları ile akademisyenler bir araya gelecek.

Forum programı, günümüz medya sektörünün güncel meselelerine odaklanan dört tematik oturumdan oluşacak.

Bilgi güvenliği ve yeni entegrasyon modelleri

Birinci oturumda, Türk dili konuşan devletlerin ortak bilgi alanının oluşturulmasına yönelik jeopolitik gelişmeler ve stratejik fırsatlar ele alınacak.

Katılımcılar; dijital çağda entegrasyon, ortak içerik geliştirilmesinde yapay zekâ ve yeni teknolojilerin rolü, uluslararası yayıncılık standartları, Türk dili konuşan medya kuruluşları arasındaki sınır ötesi projeler ve ortak yapımlar üzerine görüş alışverişinde bulunacak.

Eğitim alanında iş birliği ve dijital ortaklık

İkinci oturum, Türk devletleri arasında medya eğitimi alanında iş birliğinin geliştirilmesine ayrılacak.

Uzmanlar; ortak eğitim standartlarının hayata geçirilmesi, akademik hareketliliğin geliştirilmesi, Türk dili konuşan üniversiteler arasında bir ağ ittifakı kurulması, çift diploma programları ve ortak bilimsel araştırma projelerinin uygulanması konularını tartışacak.

Ayrıca gazetecilik eğitim programlarının yapay zekâ çağının gerekliliklerine uygun şekilde dönüştürülmesi, medya mensuplarına yönelik uluslararası programlar ve sınır ötesi stajların düzenlenmesi konuları ele alınacak.

İpek Yolu’nun yeni soluğu: Turizmde Türk markası

Üçüncü oturum, Türk dünyasının ortak turizm ve kültür markasının oluşturulmasına odaklanacak.

Katılımcılar; ortak bir dijital TURKIC BRAND konseptinin geliştirilmesi, kültürel diplomasi, etnik turizm ve ekoturizmin potansiyeli, etnospor ve Dünya Göçebe Oyunları’nın önemi hakkında görüşlerini paylaşacak.

Türk ülkelerinin kültürel değerlerinin sosyal medyada tanıtılması, hikâye anlatıcılığı ve viral halkla ilişkiler araçlarının kullanılması da oturum kapsamında değerlendirilecek.

Bölgesel medyanın ekonomik dayanıklılığı

Dördüncü oturumda bölgesel medya kuruluşlarının mali sürdürülebilirliği ele alınacak.

Medya uzmanları; geleneksel medyanın dijital dönüşümü, hibrit iş modellerinin uygulanması, programatik reklam ve hedefli reklam araçlarının kullanılması konusunda deneyimlerini paylaşacak.

Bunun yanı sıra yerel işletmelerle iş birliği, hedef kitlenin paraya dönüştürülmesi, medya yönetiminin geliştirilmesi ve medya kuruluşlarının mali bağımsızlığını sağlamaya yönelik stratejiler tartışılacak.

Forum kapsamında uluslararası deneyim paylaşımına, yeni mesleki bağlantıların kurulmasına ve Türk dili konuşan ülkelerin medya kuruluşları arasında ortak projelerin hayata geçirilmesine özel önem verilecek.

Medya forumunun sonunda Türk dünyasının birliğinin güçlendirilmesine, ortak bilgi alanının geliştirilmesine ve Türk halklarının manevi ve kültürel değerlerinin tanıtılmasına önemli katkılarda bulunan kişilere özel ödüller takdim edilecek.

Kapanış oturumunda forum çalışmaları değerlendirilecek ve medya alanındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesini amaçlayan VII. Uluslararası Türk Dili Konuşan Gazeteciler Medya Forumu Sonuç Bildirgesi kabul edilecek.