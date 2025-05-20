WENERGY Expo 2023: Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı İzmir'de Başlıyor - Son Dakika
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WENERGY Expo 2023: Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı İzmir'de Başlıyor

3. Uluslararası Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı ve Konferansı, 22-24 Mayıs tarihlerinde Fuar İzmir'de düzenlenecek. Fuarda yenilenebilir enerji ve ilgili teknolojiler sergilenecek, sektör paydaşları ve yatırımcılar bir araya gelecek.

20.05.2025 14:01
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(İZMİR)- WENERGY Expo -3'üncü Uluslararası Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı ve Konferansı, yerli ve yabancı yüzlerce firmanın katılımı ve binlerce profesyonel yatırımcı ile alıcıyı buluşturmak üzere 22 Mayıs'ta Fuar İzmir'de kapılarını açacak.

Türkiye fuarcılığının kalbinin attığı Fuar İzmir bir büyük buluşmaya daha hazır. Temiz enerji sektörüne ev sahipliği yapacak WENERGY Expo -3. Uluslararası Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı ve Konferansı 22-24 Mayıs günleri arasında enerji sektörünün paydaşlarını bir araya getirecek. Fuarda başta rüzgar, güneş, hidrojen, biyokütle ve jeotermal olmak üzere yenilenebilir enerjinin tüm alt başlıkları, kojenerasyon, üretim, dağıtım ve iletim sistemleri, enerji tesislerinde bakım, onarım ve servis hizmetleri, çevre teknolojileri, enerji verimliliği, enerji lojistiği, dijitalizasyon, enerji depolama, elektrikli araç ve şarj teknolojileri, akıllı şebeke ve akıllı altyapı, enerjide siber güvenlik konularında son teknolojiler, en yeni ürün ve hizmetler sergilenecek.

Dünyanın buluşma noktası

Türkiye'nin ve bölgenin en etkili ve en büyük temiz enerji fuarı WENERGY, 300'ü aşkın sektör paydaşını uluslararası alıcı ve yatırımcılar ile buluşturulacak. Yaklaşık 3 bin 500 metre kare alanda düzenlenen fuarda farklı şehirlerden ve yurt dışından katılımcılar yer alacak, Ukrayna, Suriye, Çin, Bosna Hersek, Mısır, İran, Özbekistan, Karadağ, Azerbaycan, Fransa gibi ülkelerden ziyaretçiler bulunacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ, EFOR ve BİFAŞ tarafından düzenlenen fuarı, Ticaret Bakanlığı, TOBB, İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO),  Ege İhracatçılar Birliği (EİB), İzmir Ticaret Borsası (ITB), Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA), İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ve Makine Mühendisleri Odası (TMMOB) destekliyor.

Söz uzmanlarda

Fuar ve Konferans kapsamında üç gün boyunca ENSİA, Türk Fransız Ticaret Derneği, EBSO, İZTO, SENLAB, İZENERJİ, İZKA, Yenilenebilir Enerji Birliği Eurosolar Türkiye, Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, Türk Marka ve Patent Kurumu, DÜRED (Denizüstü RES Yol Haritası Değerlendirmesi ve Ege Denizi) gibi kurumların düzenlediği enerji sektörünün tüm boyutlarıyla ele alınacağı 16 panel düzenlenecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel WENERGY Expo 2023: Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı İzmir'de Başlıyor - Son Dakika

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