Xi, Mısır ile ortak gelecek topluluğu inşasını ilerletme çağrısını yineledi

KAHİRE, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Mısır'a çalkantılı uluslararası ve bölgesel ortamda birbirlerini destekleme, işbirliğini derinleştirme ve ortak geleceğe sahip Çin-Mısır topluluğunun inşasını ilerletmeye devam etme çağrısında bulundu.

Xi, çarşamba günü Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi. Mısır ile aralarındaki diplomatik ilişkilerin 1956 yılında kurulduğunu hatırlatan Xi, Mısır'ın, Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkiler kuran ilk Arap ve Afrika ülkesi olduğunu ifade etti.

Xi, iki tarafın karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini ilerletmesi, kalkınma stratejileri arasındaki uyumu artırması, altyapı geliştirme, enerji, tarım ve iletişim teknolojileri gibi geleneksel alanlardaki işbirliği potansiyelini açığa çıkarması ve yeşil enerji, elektrikli araçlar, havacılık ve uzay, dijital ekonomi ve modern tarım teknolojileri alanlarında yeni işbirliği imkanları geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Xi, iki tarafın halklar arası etkileşimi teşvik etmesi, kültür, eğitim, bilim ve teknoloji, sağlık, spor ve diğer alanlardaki etkileşim ve işbirliğini kapsamlı şekilde genişletmesi, personel etkileşimini kolaylaştırması ve halklar arasındaki bağları güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Xi, iki tarafın güvenlik işbirliğini güçlendirmesi, sınır ötesi suçlarla ortaklaşa mücadele etmesi, yolsuzlukla mücadelede uluslararası işbirliğini derinleştirmesi, terörle mücadele çabalarında birbirlerini kararlılıkla desteklemesi ve ortak güvenliklerini koruması gerektiğini ifade etti.

Xi, iki tarafın çok taraflı işbirliğini güçlendirmesi, Birleşmiş Milletler ve BRICS gibi çok taraflı platformlarda koordinasyon ve işbirliğini daha da artırması, Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu ile Çin-Afrika İşbirliği Forumu'nun gelişimini ortaklaşa teşvik etmesi, tek taraflılığa ve zorbalık eylemlerine birlikte karşı çıkması ve daha adil ve eşitlikçi bir küresel yönetişim sistemini teşvik etmesi gerektiğini de vurguladı.

Sisi ise Xi'nin iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 70. yıldönümü vesilesiyle Mısır'a gerçekleştirdiği tarihi devlet ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sisi, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana ikili ilişkilerin sağlam ve istikrarlı şekilde geliştiğini ve çeşitli alanlarda yürütülen işbirliğinden verimli sonuçlar elde edildiğini söyledi.

Sisi, tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını ve Mısır-Çin kapsamlı stratejik ortaklığını daha da ilerletmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanı, iki halka fayda sağlamak ve bölgesel kalkınma ile refaha katkıda bulunmak üzere ticaret ve yatırım, imalat, altyapı geliştirme, finans, bilim ve teknoloji ve yeni enerji alanlarında işbirliğini derinleştirmek, askeri ve güvenlik alanlarındaki etkileşimi güçlendirmek ve daha yakın halklar arası etkileşimleri teşvik etmek için Çin ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan Çin'in uluslararası meselelerde önemli ve yapıcı bir rol oynadığını kaydeden Sisi, Mısır'ın çok taraflı platformlarda Çin ile koordinasyonu güçlendirmeye, küresel zorlukların üstesinden birlikte gelmeye ve uluslararası eşitlik ve adaleti korumak üzere ortaklaşa çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.