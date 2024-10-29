Yabancı Misyonlardan Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Güncel

Ankara'daki yabancı misyonlar ve temsilcileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle kutlama mesajları paylaştı.

Büyükelçilikler ve temsilciler, X sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "1. Dünya Savaşı'ndan sonra ülkesini, milletini savunan kahramanların anısı ve Macar-Türk Dostluğu yaşasın!" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar da video mesajında, "Sevgili Türk dostlarımız, Cumhuriyet Bayramı'nız kutlu olsun." dedi. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği mensuplarının da Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin konuştuğu videoda Bodnar, sözlerini "Yaşasın Türkiye, Yaşasın Ukrayna" ifadeleriyle tamamladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının 101'inci yıl dönümünde Türkiye'yi ve Türk Dışişleri Bakanlığını tebrik ederek, "Dayanışmanızı ve sürekli desteğinizi takdir ediyor ve stratejik ortaklığımızı daha da güçlendirmeyi umut ediyoruz." ifadesine yer verdi.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris de "Dost ve müttefikimiz Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarım." ifadesini kullandı.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont da kutlama mesajında, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümünde tüm Türk dostlarımızın Milli Bayramını kutluyorum."

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği de şunları paylaştı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü vesilesiyle Türk dostlarımızı tebrik eder, refah, huzur ve başarılar dileriz!"

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği de X'teki paylaşımında, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!" ifadesini kullandı.

İran'ın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti Milli Günü vesilesiyle kardeş ve komşu ülke halkı ve hükümetini içtenlikle kutladığını belirterek, şunları kaydetti:

"İki ülke halkı ve hükümeti arasındaki dostluk ilişkileri, geçmişten gelen tarihi, kültürel ve İslami bağlara dayalı olarak her geçen gün daha da güçlenecektir."

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği de Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıldönümü dolayısıyla Türk milletine en içten tebriklerini sunduklarını belirterek, "Gelecek günler Türk kardeşlerimiz için daha büyük başarılar, refah ve birlik ile dolu olsun. Yaşasın Pakistan Türkiye kardeşliği ve dostluğu." ifadelerini kullandı.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği de Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Türkiye'ye ve yurttaşlarına en iyi dileklerini sunduklarını belirtti. Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar da X paylaşımında, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a, Türk hükümeti ve halkına tebriklerini iletti.

Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği de Büyükelçi Maciej Przemyslaw Lang'ın video mesajını paylaştı. Lang, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Türk milletine en içten tebriklerini sunarak, şunları belirtti:

"Bu müstesna günün tüm vatandaşlar için mutluluk, birlik, beraberlik ve de gurur kaynağı olmasını temenni ediyorum. Polonya ve Türkiye müşterek tarihimizden doğan kadim bağlar ve asırlara dayanan ilişkileriyle birbirine sıkı sıkıya bağlı olup NATO nezdinde yürüttükleri yakın işbirliği sayesinde güvenilir müttefikler ve sağlam ortaklar olarak öne çıkmaktadır. Polonya, Türkiye'nin Avrupa perspektifini her zaman destekliyor. Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye'nin birbirine ihtiyaçları olduğuna dair inancımız tamdır."

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti bugün 101. yılını kutluyor. Mustafa Kemal Atatürk, 1923'te çağdaş Türkiye'nin temelini atarak ülkeyi Avrupa'ya yönlendirdi. Bugün Türkiye bizim için önemli bir ortak; hem siyasi alanda NATO müttefiki ve AB'ye aday ülke, hem de ekonomik ve kültürel olarak. Özellikle de her iki ülkede ailesi ve dostları bulunan yüz binlerce insan sayesinde birbirimize yakından bağlıyız. Size ve ailenize iyi bayramlar diliyorum."

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği de Büyükelçi Katsumata Takahiko'nun video mesajını paylaştı. Katsumata, şunları ifade etti:

"Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümünde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, Yaşasın Japonya-Türkiye dostluğu."

İsveç'in Ankara Büyükelçiliği de bugün 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin 101'inci yıl dönümü olduğuna işaret ederek, "Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümünde Türkiye'ye en içten tebriklerimizi sunarız!" ifadesini kullandı.

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği de Yunan Dışişleri Bakanlığının "Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Türk halkına ve hükümetine tebriklerimizi sunuyoruz." ifadelerini paylaştı.

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Armitage de Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Türk dostlarını en içten dilekleriyle kutladıklarını belirtti.

İrlanda'nın Ankara Büyükelçiliği de dost Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularıyla kutladıklarını, bu vesileyle ortak değerlerden cumhuriyetin ve demokrasinin önemini bir kez daha anladıklarını bildirdi.

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Son derece gurur duyduğumuz ve her geçen gün daha yakın bir işbirliği ve dostluk çerçevesinde ilerleyen ülkelerimiz arasındaki ilişkiler için çalışmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kanada'nın Ankara Büyükelçiliği de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümünü ve Cumhuriyet Bayramı'nı kutladıklarını belirtti.

Kosova'nın Ankara Büyükelçiliği de Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerle kutladıklarını, mutluluk ve barış dilediklerini ifade etti.

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği 29 Ekim'in 101 yıl önce ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünün her sene kutlandığı gün olduğunu kaydederek, dost Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği de Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, tüm Türkiye halkına yürekten tebriklerini iletti.

Meksika'nın Ankara Büyükelçiliği de Cumhuriyetin 101'inci yılı vesilesiyle Türk hükümetini ve halkını tebrik ederek, Türkiye ile ikili ilişkileri güçlendirmeye ve dostluğu derinleştirmeye yönelik kararlılıklarını dile getirdi.

Sudan'ın Ankara Büyükelçiliği de Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını tebrik etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörlüğü de Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci yılında Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Gelecek Paktı doğrultusunda Türkiye ile çalışmaya devam ettiklerini belirterek, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

AB Türkiye Delegasyonu da Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Türk halkına en içten tebriklerimizi ve en iyi dileklerimizi iletiyoruz! AB ve Türkiye, ortak tarih, değerler, kültürel değişime dayanan uzun süreli bir ortaklığı paylaşıyor. Barışçıl ve müreffeh bir gelecek için birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.