Yakın dostlar Kerimcan Durmaz ile Selin Ciğerci de gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlenirken, gözaltına alınan isimler arasında sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ve yakın dostu Selin Ciğerci de yer aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, soruşturma kapsamında yeni gözaltıların olabileceği belirtildi.

KERİMCAN DURMAZ YENİDEN SORUŞTURMANIN ODAĞINDA

Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında Ayşe Hatun Önal, Kenan Doğulu, Beren Saat, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci'nin yanı sıra Kerimcan Durmaz da yer aldı.

Durmaz'ın adı daha önce de kamuoyunda geniş yankı uyandıran yasa dışı bahis soruşturmasıyla gündeme gelmişti. Sosyal medya fenomeni hakkında, yasa dışı bahis reklamlarına teşvik ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılmış, Durmaz 8 Ocak 2025 tarihinde tutuklanmıştı.

43 GÜN CEZAEVİNDE KALMIŞTI

Yaklaşık 43 gün cezaevinde kalan Kerimcan Durmaz, 20 Şubat 2025 tarihinde tahliye edilmişti.

Mahkeme, Durmaz hakkında "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası vermiş, ayrıca yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına karar vermişti.

SELİN CİĞERCİ O DÖNEMDE ARKADAŞINA DESTEK OLMUŞTU

Kerimcan Durmaz'ın tutuklanmasının ardından en büyük desteği yakın dostu Selin Ciğerci vermişti.

Ciğerci, Durmaz'ın ailesini ziyaret etmiş ve yaptığı açıklamada arkadaşının yasa dışı bahis faaliyetleriyle ilgisinin olmadığını savunmuştu. Gözyaşları içinde açıklama yapan Ciğerci, adaletin yerini bulacağına inandığını söylemişti.

OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜLER: