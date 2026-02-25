Yalova'da Babanın ve Çocuğun Darbedilmesi - Son Dakika
Yalova'da Babanın ve Çocuğun Darbedilmesi

25.02.2026 18:40
Yalova'da baba ve 14 aylık kızı darbedildi, şüpheli tutuklandı. Avukat, olayın çarpıtıldığını belirtti.

YALOVA'da Muhammet Baca (34) ile kucağındaki 14 aylık İkra Baca'nın darbedildiği olaya ilişkin baba Muhammet Baca, Yalova Adliyesi'nde ifade verdi. Ailenin avukatı Tolga Taylan, "Rapor içerisinde çocuğun kafatasının arka kısmında ciddi bir hasar olduğu tespit edilmiştir. Torpidoya çarpmayla oluşacak bir hasar değildir" açıklaması yaparken, şüpheliler Servet ve Şener Ergin kardeşlerin savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde yaklaşık 1 yıl önce aldıkları eve taşınan 4 çocuklu Baca ailesinin, binada oturan Ergin ailesiyle gürültü nedeniyle sürekli tartışma yaşadığı ve 2 aile arasında husumet oluştuğu öne sürüldü. İddiaya göre; 20 Şubat'ta Muhammet Baca evine döndüğü sırada, bina yakınında komşusu Servet Ergin ile karşılaştı. Servet Ergin'in kendisine 'Ne bakıyorsun lan' dediğini iddia eden Muhammet Baca, jandarmaya ihbarda bulundu. Baca, adrese gelen jandarma ekiplerine durumu anlattı. 14 aylık kızı İkra ile eşinin de kapıya gelmesi üzerine Muhammet Baca, kızını kucağına aldığı sırada, Ergin'in kardeşi Şener Ergin'ın sopalı saldırısına uğradı.

JANDARMAYA KAVGAYI GÜÇLÜK AYIRDI

Baca ve kucağındaki kızı İkra, aldıkları darbeyle yaralandı. Jandarma ekipleri, kavgayı güçlükle ayırdı. Muhammet Baca'nın burnunun kırıldığı, 14 aylık bebeğin kafasında 3 çatlak ve sağ gözünde yaralanma meydana geldiği saptandı. Ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba ile kızı, tedaviye alındı.

AĞABEY SERBEST BIRAKILDI, KARDEŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından Şener Ergin ile Servet Ergin, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınıp karakola götürüldü. Muhammet Baca şikayetçi oldu, gözaltına alınan Şener Ergin tutuklandı. Servet Ergin ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Muhammet Baca'nın aralarındaki husumet nedeniyle Servet Ergin hakkında kapısına mermi bıraktığı iddiasıyla uzaklaştırma kararı çıkardığı da öğrenildi. İddiaları yalanlayan Ergin, tehdit mesajları aldığını öne sürdü.

'ÇOCUĞU OLDUĞU GÖRÜLMESİNE RAĞMEN VURULMAYA DEVAM EDİLMİŞTİR'

Öte yandan baba Muhammet Baca ile eşi Bilge Baca avukatları eşliğinde savcılığa ifade vermek üzere adliyeye geldi. Yaklaşık 1 saat süren ifade işlemlerinin ardından adliye çıkışı ailenin avukatı, açıklama yaptı. Avukat Tolga Tayla, "Muhammed Baca ve Medine İkra Baca'nın gönüllü avukatı olarak dosyaya müdahale olmuş bulunmaktayız. Son günlerde özellikle birkaç gündür Muhammed Baca bebeğiyle birlikte mağdur iken tekrardan mağdur edilmesi durumu meydana gelmiştir. Keza sanki torpidoya yüzünü çarpmış da gözündeki morarma çocuğun torpidodaki çarpma etkisiyle oluşmuş gibi bir algı yaratılmaktadır. Ancak bu tamamen bir algıdan ibarettir. Keza savcılık dosyasında bir gizlilik kararı yoktur. Servet Ergin'in veyahut da Şener Ergin'in ifadeleri de apaçık ortadadır. Muhammed Baca'ya karşı yapılan bir saldırı neticesinde, Muhammed Baca'nın elinde çocuğu olduğu görülmesine rağmen cisim vurulmaya ve fırlatılmaya devam edilmiştir. Kaza da olsa elinde bir çocuk olan babaya karşı böyle bir eylemin yapılmasının hiçbir anlamı yoktur ve bunu farklı yerlere çekmeye de gerek yoktur" dedi.

'MUHAMMED BACA VE AİLESİ MAĞDURDUR'

Adli tıp raporunun da dosyaya girdiğini söyleyen Avukat Tolga Tayla, "Rapor içerisinde çocuğun kafatasının arka kısmında ciddi bir hasar olduğu da tespit edilmiştir. Torpidoya çarpmayla oluşacak bir hasar değildir. Nitekim medyaya servis edilen görüntülerde, saat 18.55 anlarında Muhammed Baca'nın 112'yi arayarak ve aynı zamanda kaymakamlık makamını arayarak yardım istediği bir görüntü sızmış ve burada 'Çocuğun yüzüne ne oldu' ifadesi geçmiştir. Bu ifade farklı yerlere çekilmektedir. Keza size de göstermek isterim. 18.59'da aynı tarihte çocuğun ev içerisindeki bir video, kaymakamlığa gönderilirken yüzü burada apaçık ortadır. Herhangi bir hasar yoktur. İkra bebeğin son günlerdeki, hastanedeki görüntüler de hepinizin zaten malumudur. Bir torpidoyla çarpmakla değil de zaten 18.59'da çocuğun yüzünde herhangi bir hasar olmamasına rağmen 3-4 saat sonrasında hastanelik oluyor. Torpidoyla oluşan bir şey değildir. Muhammed Baca ve ailesi mağdurdur" diye konuştu.

'FARKLI YORUMLAR YAPMAYA GEREK YOK'

Avukat Tayla, "Bu süreçle ilgili dosyaya girmiş ve süreci takip etmeye başlamış bulunmaktayız. İfadelerde hem Servet hem de Şener vurduğunu kabul etmiştir. Kasti olarak çocuğa yapmadık ama çocuğu Muhammed'in kucağında gördük olarak ifadelerini net olarak söylemişlerdir. İfadelerde bunlar geçmektedir. Bunun üzerine farklı yorumlar yapmaya gerek yok. Servet Bey'le ilgili de evet farklı işlemler yapılacaktır. Son birkaç gündür sanki Muhammed Baca bilinçli olarak burnundan akan kanları İkra bebeğin üzerine akıtarak bir mağduriyet yaratma, mağdur edebiyat yapma çabasında olduğuna yönelik birkaç tane röportajını gördük. Burada halkı da yanlış yönlendirmektedir. Keza gerek ilk hesabında gerekse diğer sosyal mecralarda Muhammed Baca ve ailesine karşı şu an bir itibar suikastı vardır. Muhammed Baca bir hedef olarak göstermiştir. Bugün için buraya gelirken bile sokakta kendisine ters ters bakılarak 'suçlu baba' psikolojisi içerisinde sokulmuştur. Bu durumla ilgili de ayrıca hukuki süreçler başlatılacaktır" dedi.

'YALANI ORTAYA ÇIKTI'

Baba Muhammet Baca ise "Avukatlarımızın da paylaştığı gibi Şener Ergin ifadesinde de burada resmi olarak, adliyeden herkes sorabilir ifadesinde de belirtmiş. Çocuğa geldiğini, vurduğunu ama Servet Ergin iki gündür maalesef halkı kin ve düşmanlığa sevk ederek hala yalan haberler paylaşmakta. Bu saatten sonra yalanı da ortaya çıktı. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyorum. Bundan sonrası savcılık karar verecek" diye konuştu.

'KUCAĞINDA KIZI VARDI'

Şüpheli Ergin kardeşlerin savcılık ifadeleri de ortaya çıktı. Servet Ergin'in savcılık ifadesinde, "Eşim N.E. ve Muhammet Baca'nın eşi Bilge Baca sözlü olarak tartışmaya ve itişmeye başladı. Benim yanımdaki jandarma personeli ile ben onları ayırmaya çalışırken, kardeşim Şener Ergin gürültüyü duyarak evden gelmiş ve Muhammet Baca ile tartışma başladılar. Bu tartışma sırasında Şener Ergin yerden plastik benzeri bir cisim alarak Muhammet Baca'ya vurmaya başladı. Muhammed Baca'nın kucağında kızı Medine İkra Baca vardı. Ben bu esnada olaya müdahale eden jandarma personeliyle beraber kardeşim Şener Ergin ve Muhammed Baca'yı ayırmaya çalıştım ve kardeşim Şener Ergin'in elinden plastik çocuk scooterine benzer cismi alarak rastgele bir yere fırlattım. Ancak bu nesneyi nereye fırlattığımı hatırlamıyorum. Olayı yatıştıran jandarma ekipleri, Muhammed Baca ve çocuğu Medine İkra Baca'yı alarak jandarma aracına bindirdi. Aynı zamanda kardeşim Şener Ergin de kontrol altında jandarma aracına alındı. Meydana gelen olayda yaralanmadım. Olay sırasında benim elimde herhangi bir nesne yoktu ve kimseye saldırmadım" dedi.

'KUCAĞINDAKİ ÇOCUĞU FARK ETMEMİŞİM'

Tutuklu bulunan Şener Ergin de şunları söyledi: "Muhammed'in elinde çocuğu varmış ve savurduğum cisim Muhammed ile çocuğuna çarpmış. Ben olayın siniri ve heyecanı ile kucağındaki çocuğu fark etmemişim bile. Jandarma müdahale etti ve bizleri ayırdı. Yengem N.E. ile Muhammed' in eşi Bilge Baca arasında da bir kargaşa oldu ancak birbirlerini darbedip etmediklerini görmedim. Olaylar sona erdikten sonra jandarma tarafından karakola getirildik. Muhammed Baca isimli şahıstan şikayetçi ve davacıyım. Benim amacım, Muhammed Baca'ya vurmaktı. Ancak savurduğum cisim kucağındaki çocuğa denk geldi. Kasıtlı olarak çocuğa vurmadım."

Haber-Kamera: Zehra BAYKAL/YALOVA

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Yalova, Güncel, Baba, Suç, Son Dakika

