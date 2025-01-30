Yapay Zeka ile Deprem Risk Analizi Sistemi Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yapay Zeka ile Deprem Risk Analizi Sistemi Tanıtıldı

Yapay Zeka ile Deprem Risk Analizi Sistemi Tanıtıldı

YAPI Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği, 'Yapay Zeka Destekli Yapı Deprem Risk Analizi Sistemi'ni tanıttı. 1 Şubat'tan itibaren Türkiye genelinde aktif olacak sistem, binaların deprem riskini 24 dakikada analiz edecek.

30.01.2025 18:38  Güncelleme: 18:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YAPI Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Bursa Şubesi tarafından, bölge halkının oturdukları binaların deprem risk durumunu değerlendirebilmeleri amacıyla geliştirilen, 'Yapay Zeka Destekli Yapı Deprem Risk Analizi Sistemi'nin tanıtımı yapıldı. 1 Şubat itibarıyla tüm Türkiye'de aktif hale gelecek olan sistemle, 24 dakika içinde detaylı rapor da alınabilecek.

Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Bursa Şubesi tarafından geliştirilen ve 81 ili kapsayan, 'Yapay Zeka Destekli Yapı Deprem Risk Analizi Sistemi', Bursa Akademik Odalar Birliği'nde (BAOB) düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Toplantıda konuşan Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Bursa Temsilcisi Serkan Işık, Marmara Bölgesi'nin deprem riski konusunda uyarılarda bulunarak, bölgenin yüksek nüfus yoğunluğu ve Türkiye ekonomisindeki kritik rolü nedeniyle, olası depremin büyük yıkımlara ve ekonomik kayıplara yol açabileceğine dikkat çekti.

Marmara Bölgesi'nde deprem riskinin yüksek olduğunu hatırlatan Işık, "Türkiye nüfusunun neredeyse yüzde 30'u Marmara Bölgesi'nde yaşıyor. Bu bölgede saymakla bitmeyecek kadar fay hattı var. Bütün profesörlerin anlattığı bir gerçek var. O da büyük Marmara depremi. Türkiye'nin sanayi gelirinin neredeyse yüzde 50'si Marmara Bölgesi'nde kazanılıyor. 6 Şubat depremlerinde büyük bir felaket yaşadık ve bu felaket bizlere insanlığın dramını, çaresizliği gösterdi. Ancak çaresizlik ve bilgisizlik bir şey olmamalı. Bir insanı ya da bir şehri kendi hayatına terk etmek yerine, bilim ve teknoloji ile çözüm üretmeliyiz" dedi.

4 YILLIK ÇALIŞMA

Proje için 4 yıl boyunca çalıştıklarını; Van, Elazığ, İzmir ve 6 Şubat depremlerinde sahada hasar tespiti yapan ekiplerin başında yer aldıklarını dile getiren Işık, şunları söyledi:

"100'den fazla inşaat mühendisi ve akademisyenle birlikte bir algoritma geliştirdik. Ancak sistemin herkes tarafından anlaşılabilir olması gerekiyordu. Bu yüzden, teknik bilgi gerektirmeyen basit sorulara dayalı bir yapı oluşturduk. Yeni sistem, vatandaşların binalarının risk durumunu kolayca öğrenebilmesi için tasarlandı. Sistem, bina yaşı, kat sayısı, yapı malzemeleri, zemin özellikleri gibi faktörleri değerlendirerek, yapay zeka destekli bir analiz sunuyor. Kullanıcılar, basit soruları cevaplayarak, yapılarının muhtemel bir depremde nasıl etkileneceğine dair ön değerlendirme raporunu alabilecek. Sistem, bina bilgileri, deprem yönetmelikleri ve zemin analizleri gibi verileri kullanarak, kapsamlı bir değerlendirme yapıyor. Kullanıcı, oturduğu binanın adresini girerek, risk analizini başlatıyor. Sistem, bina ile ilgili detayları ve bulunduğu bölgedeki aktif fay hatları, zemin sıvılaşma riski ve sismik hareketlilik gibi faktörleri değerlendirerek bir risk skoru oluşturuyor."

Işık, 1 Şubat itibarıyla tüm Türkiye'de aktif hale gelecek olan, 'Yapay Zeka Destekli Yapı Deprem Risk Analizi Sistemi' ile bölge halkının oturdukları binalarının risk analizini yapabileceğini ve 24 dakika içinde detaylı rapor alabileceklerini belirtti. Ayrıca sistemin sürekli güncellenerek geliştirileceğini ve uzman ekiplerin 7 gün 24 saat denetim yapacağını vurgulayan Işık, bu sayede yanıltıcı bilgilerle, yanlış yönlendirilmenin de önüne geçileceğini söyledi.

Haber: Barış YILMAZ Kamera: Muhammet Hüseyin SEZGİN/BURSA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Yapay Zeka, Teknoloji, Türkiye, Güncel, Deprem, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yapay Zeka ile Deprem Risk Analizi Sistemi Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:59 Trump’tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz
00:55 Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa’ya veda etti Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
23:50 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı
21:05 İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın
20:51 Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti
09:26 Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi
09:23 Altın fiyatları Fed’in faiz kararıyla hareketlendi Altın fiyatları Fed'in faiz kararıyla hareketlendi
09:20 Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak
09:14 Trump, ABD’yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı
09:14 Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi
09:09 Kim nasıl turlar İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri Kim nasıl turlar? İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri
09:08 Araç sahipleri dikkat Ödemeyene haciz uygulanacak Araç sahipleri dikkat! Ödemeyene haciz uygulanacak
08:38 Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı’dan müjdeli haber İlk bebeklerini kucaklarına aldılar Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber! İlk bebeklerini kucaklarına aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 04:20:24. #1.12#
SON DAKİKA: Yapay Zeka ile Deprem Risk Analizi Sistemi Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.