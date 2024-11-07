Yapay Zeka Savunma Sanayisinde Öne Çıkıyor

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SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "İnsansız araçlar, otonom sistemler, elektronik harp, komuta kontrol sistemleri gibi alanlarda yapay zekanın entegrasyonu; sektörde daha güçlü adımlar atmamızı sağlıyor. Bu yeni teknolojiler, ülkemizin güvenliği ve savunma gücüne katkı sunarken, aynı zamanda sektördeki rekabet gücümüzü artıran stratejik unsurlar haline geliyor" dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Hava Elektronik Sanayii A.Ş.'nin (HAVELSAN) Ankara'daki Teknoloji Kampüsü'nde düzenlenen 'Savunma Sanayii Yapay Zeka Zirvesi'ne katıldı. Savunma Sanayii Başkanı Görgün, dünyada yapay zeka alanında yaşanan gelişmelerin sağlıktan finansa, enerjiden tarıma kadar pek çok sektörde köklü değişimlere yol açmaya başladığını söyledi. Görgün, "Birkaç yıl öncesine kadar sadece 'gelecekte çığır açacak teknolojiler' arasında sayılan yapay zeka, artık kendi çağını açmış, yeni bir dönemin kapılarını aralamıştır. Artık yapay zeka sadece bir vizyon değil, hayatımızın ve iş süreçlerimizin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir" dedi.

'YAPAY ZEKA MİLLİ SİYASETİMİZİN BİR PARÇASI'

İnsansız araçlar, otonom sistemler, elektronik harp, komuta kontrol sistemleri gibi alanlarda yapay zekanın entegrasyonu ile sektörde daha güçlü adımlar attıklarını söyleyen Görgün, "Bu yeni teknolojiler, ülkemizin güvenliği ve savunma gücüne katkı sunarken, aynı zamanda sektördeki rekabet gücümüzü artıran stratejik unsurlar haline geliyor. 28 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, yapay zeka alanındaki gelişmelerin gündeme alınması ve ülkemizin bu alandaki kabiliyetlerinin geliştirilmesine öncelik verilmesi, bu yönde atılan devrim niteliğinde bir karardır. Bu karar, yalnızca bir teknolojik gelişme değil, yapay zekanın milli siyasetimizin bir parçası olduğunun tüm kamuoyuyla paylaşılmasıdır. Akabinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda da yapay zeka teknolojilerine dikkat çekilmiş ve ülkemizin savunmasına güçlü bir kalkan oluşturacak 'sistemler sistemi' Çelik Kubbe Projemiz başta olmak üzere, başkanlığımız bünyesinde yürütülen pek çok platform ve alt sistem projelerine yapay zeka kabiliyetlerinin kazandırılması artık öncelikli görevlerimiz arasında yerini almıştır" diye konuştu.

'SAYZEK'İN AMAÇLARINDAN BİRİ, YAPAY ZEKA FARKINDALIĞINI ARTIRMAK'

Teknolojiyi takip eden değil, geliştiren bir ülke olmanın bilinciyle, yapay zeka alanına doğru bir zamanda yoğunlaştıklarını ve bu alanda dünya çapında lider ülkelerden biri olacaklarına inandığını kaydeden Görgün, "Geçtiğimiz yıl kurduğumuz SAYZEK'in (Savunma Sanayii Yapay Zeka Yetenek Kümelenmesi) en önemli amaçlarından biri, yapay zeka farkındalığını artırmak ve bu konuda bir bilinç oluşturmaktı. Bugün geldiğimiz noktada, sektörümüzde bu farkındalığın önemli bir seviyeye ulaştığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Artık bir sonraki aşama, yapay zeka kabiliyetlerimizi daha da artırarak, yerli ve milli ürünlerimizin gücünü dünya çapında sergilemektir" ifadelerini kullandı.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR: 73 YENİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMI AÇTIK

YÖK Başkanı Özvar ise son yıllarda yapay zeka teknolojisinde tecrübe edilen büyük ilerlemeyle birlikte, bütün dünyada köklü bir teknolojik dönüşüm sürecinin yaşandığını vurgulayarak, "Yapay zeka alanında ülkemizin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştirmek, bilimsel ve teknolojik araştırma kapasitesini artırmak başta olmak üzere, üniversitelerimizin çok önemli bir rol üstlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz. Politikalarımızı buna uygun olarak belirliyoruz. Bu anlayışın bir yansıması olarak, özellikle son 1 yıl içinde yapay zeka alanında YÖK olarak yoğun bir mesai harcadık. Nihayetinde, ülkemizin önümüzdeki yıllarda ihtiyaç duyacağı alanları ve insan kaynağı profilini dikkate alarak yeni ön lisans ve lisans programları açma kararı aldık. 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla 20 farklı üniversitemizde yapay zeka ve dijital tabanlı 73 yeni ön lisans ve lisans programını açmış bulunuyoruz. Stanford Üniversitesi tarafından yayımlanan Yapay Zeka İndeksi Raporu'nun 2024 yılı değerlendirmesine göre Türkiye; bilgisayar bilimleri, bilgisayar mühendisliği ve bilgi teknolojisi alanlarındaki lisans mezunu sayıları bakımından İngiltere ve Almanya'nın ardından Avrupa'da üçüncü sırada yer almaktadır" dedi.

'DOKTORA MEZUN SAYISINDA AVRUPA'DA 1'İNCİ SIRADAYIZ'

Ayrıca, Avrupa ülkeleri arasında son 10 yılda lisans mezunu sayısındaki artış oranında Türkiye'nin yüzde 118'lik oranla ilk sıradaki Norveç'in ardından ikinci sırada yer aldığını kaydeden Özvar, şunları söyledi:

"Son 10 yılda doktora mezun sayısındaki artış oranı bakımından ise Türkiye açık ara Avrupa'da 1'inci sırada yer almaktadır. Yükseköğretimde yapay zeka alanında ulaştığımız mevcut kapasite ve gelecek projeksiyonlarımız son derece memnuniyet vericidir. Bu noktada, Yükseköğretim Kurulu olarak sahip olduğumuz kapasiteyi hem niceliksel ve niteliksel olarak geliştirmeyi hem de bu kapasiteyi ülkemizin ekonomik ve stratejik gelişmesine katkı sağlayacak şekilde kullanmayı istiyoruz. Bu anlayışla, Yükseköğretim Kurulu ve Savunma Sanayii Başkanlığımız arasındaki iş birliklerinin son halkası olarak 'Yapay Zeka Akademik Tez Programı'nı başlatmış bulunuyoruz. Bu programla savunma sanayi alanından yapay zeka, üniversitelerimizde lisans seviyesinde bitirme projesi ve lisansüstü seviyede ise tez çalışması olarak ele alınacaktır. Bu şekilde, savunma sanayi alanındaki yetkinliklerin artırılması, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının karşılanması ve akademi ile sanayi arasında güçlü bir iş birliği için zemin oluşturulması gibi hususlar başta olmak üzere çok önemli kazanımların elde edilmesi mümkün olacaktır."

SSB VE YÖK ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI

Konuşmaların ardından 'Yapay Zeka Akademik Tez Programı İmza Töreni' düzenlendi. Haluk Görgün ve Erol Özvar, SSB ile YÖK arasında hazırlanan protokolü imzaladı.