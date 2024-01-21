 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil hayatını kaybetti

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil 57 yaşında hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Çil için bugün Yargıtay'da cenaze töreni düzenlenecek.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil hayatını kaybetti
21.01.2024 - 19:15,
Abone Ol

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil 57 yaşında hayata gözlerini yumdu.

YARGITAY ÜYESİ ŞAHİN ÇİL HAYATINI KAYBETTİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde 7. Hukuk Dairesi Başkanı olan, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil 57 yaşında hayatını kaybetti.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil hayatını kaybetti
Şahin Çil

BAKAN TUNÇ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Üyesi Şahin Çil'in ailesine başsağlığı diledi. Tunç, sosyal medya hesabından, "Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil'in vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Vefat eden Yargıtay üyemize Allah'tan rahmet, ailesine ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum." paylaşımında bulundu.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil hayatını kaybetti

Türkiye Barolar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada da, "Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi çalışmalarına da büyük katkıları bulunan iş hukukunun duayenlerinden Yargıtay Üyesi Şahin Çil'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevdiklerine ve yargı camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

YARGITAY BAŞKANI AKARCA DA BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca yayımladığı başsağlığı mesajında şunları söyledi: "Kıymetli arkadaşım, yaptığı çalışmalar, yazdığı kitaplar ve makaleler ile Yargıtay'a ve Türk hukukuna büyük katkılar sunmuş değerli hukukçu, nezaketi ve beyefendi kişiliği ile gönüllerimizde yer etmiş iyi insan; Yargıtay Üyesi Şahin Çil beyefendinin vefatından dolayı derin üzüntü duymaktayım. Merhum arkadaşıma Allah'tan rahmet; kıymetli eşi Özlem Hanımefendi ve kızları başta olmak üzere tüm ailesine, sevenlerine, yakınlarına ve Yargıtay camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil hayatını kaybetti

YARGITAY'DA CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK

Yargıtay Başkanlığı ise sosyal medya hesaplarından bugün saat 10:30'da Yargıtay'da Şahin Çil için cenaze töreni düzenleneceğini duyurdu.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil hayatını kaybetti

ŞAHİN ÇİL KİMDİR?

İstanbul ve Bandırma Hakim Adayı olarak mesleğe başlayan Çil, Yargıtay Tetkik Hakimliği görevinde bulundu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde 7. Hukuk Dairesi Başkanı olan Çil, 2018'de Yargıtay üyesi seçildi. İş hukuku alanında yayımlanan çok sayıda makalesi bulunan Çil, evli ve iki çocuk babasıydı.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil hayatını kaybetti
Kaynak: AA
YORUMLAR (4)
  • XYZ: Neden vefat etti peki???? Yanıtla 3 55
  • Birgül Toygar: Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun kanser hastası dı . Yanıtla 0 6
  • Birgül Toygar: Kanser Yanıtla 1 4
  • XYZ: Allah rahmet eylesin... Yanıtla 0 3

İstanbul, Yargıtay, Hakim, Yargı, Adliye, Ölüm, İstanbul, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil hayatını kaybetti - Son Dakika


10:14
Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58
Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50
Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:26
Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı
09:14
Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:09
Serbest piyasada dolar ve euro yükseldi Serbest piyasada dolar ve euro yükseldi

Son Dakika
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50 Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33 Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:26 Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı
09:14 Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:15 Seyyar Satıcı, İstanbul'da Vapurdan Düşen Yolcuyu Kurtardı
09:06 Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
09:09 Serbest piyasada dolar ve euro yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 10:23:09. #1.11#
SON DAKİKA: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement