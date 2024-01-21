Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil hayatını kaybetti

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil 57 yaşında hayata gözlerini yumdu.

YARGITAY ÜYESİ ŞAHİN ÇİL HAYATINI KAYBETTİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde 7. Hukuk Dairesi Başkanı olan, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil 57 yaşında hayatını kaybetti.

Şahin Çil

BAKAN TUNÇ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Üyesi Şahin Çil'in ailesine başsağlığı diledi. Tunç, sosyal medya hesabından, "Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil'in vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Vefat eden Yargıtay üyemize Allah'tan rahmet, ailesine ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum." paylaşımında bulundu.

Türkiye Barolar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada da, "Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi çalışmalarına da büyük katkıları bulunan iş hukukunun duayenlerinden Yargıtay Üyesi Şahin Çil'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevdiklerine ve yargı camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

YARGITAY BAŞKANI AKARCA DA BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca yayımladığı başsağlığı mesajında şunları söyledi: "Kıymetli arkadaşım, yaptığı çalışmalar, yazdığı kitaplar ve makaleler ile Yargıtay'a ve Türk hukukuna büyük katkılar sunmuş değerli hukukçu, nezaketi ve beyefendi kişiliği ile gönüllerimizde yer etmiş iyi insan; Yargıtay Üyesi Şahin Çil beyefendinin vefatından dolayı derin üzüntü duymaktayım. Merhum arkadaşıma Allah'tan rahmet; kıymetli eşi Özlem Hanımefendi ve kızları başta olmak üzere tüm ailesine, sevenlerine, yakınlarına ve Yargıtay camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun."

YARGITAY'DA CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK

Yargıtay Başkanlığı ise sosyal medya hesaplarından bugün saat 10:30'da Yargıtay'da Şahin Çil için cenaze töreni düzenleneceğini duyurdu.

ŞAHİN ÇİL KİMDİR?

İstanbul ve Bandırma Hakim Adayı olarak mesleğe başlayan Çil, Yargıtay Tetkik Hakimliği görevinde bulundu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde 7. Hukuk Dairesi Başkanı olan Çil, 2018'de Yargıtay üyesi seçildi. İş hukuku alanında yayımlanan çok sayıda makalesi bulunan Çil, evli ve iki çocuk babasıydı.