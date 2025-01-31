Yaşlılar için Tazelenme Üniversitesi Projesi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 17 Tazelenme Üniversitesinde 6 bin 320 yaşlıya eğitim verildiğini bildirdi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede uygulanan bu özgün eğitim modelinin tanıtılması ve bu konuda farkındalık oluşturulmasının, aktif ve sağlıklı yaşlanma vizyonu perspektifinde büyük önem arz ettiğini belirtti.

"Bu yıl itibarıyla 17 Tazelenme Üniversitesinde 6 bin 320 yaşlımıza eğitim veriliyor. Protokol imzaladığımız 9 üniversite ise 2025-2026 öğretim yılında eğitime başlamak üzere hazırlıklarını sürdürüyor." bilgisini paylaşan Göktaş, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de yaşlı nüfusun arttığını, bugün yüzde 10,2 olan 65 yaş ve üzeri nüfus oranının 2030'da yüzde 12,9, 2040'ta ise yüzde 16,3 olmasının beklendiğine dikkati çekti.

Bakan Göktaş, "Bu tabloyu, yaşlı bireylerin yaşa bağlı farklılaşan ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hazırladığımız Yaşlanma Vizyon Belgesi ve bunun doğrultusunda hayata geçirilecek faaliyetleri içeren Yaşlı Hakları Ulusal Eylem Planı çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Göktaş, Bakanlığın Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün aktif ve sağlıklı yaşlanma perspektifiyle hayat boyu öğrenme kapsamında yürüttüğü temel çalışmalardan olan ve uluslararası alanda "Üçüncü yaş üniversitesi" diye bilinen "60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi" ile yaşlıların aktif ve sağlıklı yaşlanmasını desteklediklerini vurguladı.

60 yaşını dolduran her birey başvurabiliyor

Gönüllülük esasına dayalı sosyal sorumluluk projesi olarak başlatılan tazelenme üniversitelerinde ücretsiz hizmet verildiğini ve 60 yaşını dolduran her bireyin başvurabildiğini ifade eden Göktaş, eğitimlere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Tazelenme üniversiteleri ile ileri yaştaki bireyler, yaşlılık dönemiyle gelen biyolojik, sosyolojik ve psikolojik değişim süreçlerine hazırlanıyor. Uygulama, kampüslerin belirlediği çerçevede teorik, uygulamalı dersler, laboratuvar çalışmaları, seminer, atölye çalışması gibi derslerden, 4 yıllık yetişkin eğitim modelinden oluşuyor. Dersler ise ağırlıklı olarak sağlık ve temel bilimler yanında bilişim teknolojileri, ekonomi, hukuk ve kişisel gelişime yönelik branşlardan oluşuyor. Ayrıca erken saatte alanında uzman öğretim elemanlarının gözetiminde fiziksel aktiviteler yapılıyor."

Tazelenme üniversitelerini Türkiye genelindeki tüm üniversitelerde yaygınlaştırmayı amaçladıklarına dikkati çeken Göktaş, "İnanıyoruz ki her yaşta öğrenme ve öğretme süreci, merak duygusunu canlı tutarak her bireyin hayatına değer katar. Öğrenmenin yaşının olmadığını kanıtlayan bu projede, üniversite kampüslerinde gençler ve 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinin bir araya gelmesi, sadece bilgi ve deneyim paylaşımını değil aynı zamanda kuşaklar arasında güçlü bağlar kurarak toplumsal bir dayanışma örgüsü oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Tazelenme üniversiteleri

2024-2025 öğretim döneminde Akdeniz Üniversitesi, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Kıbrıs Girne Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde Bakanlıkla işbirliği halinde eğitimler devam ediyor.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Yüksek İhtisas Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi de 2025-2026 öğretim yılında eğitime başlamak üzere hazırlıklarını sürdürüyor.