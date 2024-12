Suriyeliler, Yayladağı Hudut Kapısı\'ndan ülkelerine dönüşe başladı

Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçişlerdeki yoğunluğu azaltmak için Hatay'da Türkiye - Suriye sınırındaki Yayladağı Hudut Kapısı'nın yeniden açıldığını duyurmasının ardından Suriyeliler, sınır kapısından geçişlere başladı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı da ülkelerine giden Suriyelileri, uğurladı.

Suriye'nin muhalifler tarafından ele geçirilmesinin ardından Türkiye'nin farklı kentlerinde yaşayan Suriyeliler, ülkelerine gitmek için sınır kapılarına akın etti. Hatay'ın Cilvegüzü Gümrük Kapısı'nda oluşan yoğunluğun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Suriyelilerin ülkelerine dönüşte yoğunluğun azaltılması için Yayladağı Hudut Kapısı'nın yeniden açıldığını duyurdu. Bunun üzerine bölgedeki Suriyeliler, açılan Yayladağı Hudut Kapısı'na sabahın erken saatlerinden itibaren gelmeye başladı. Kapıda işlemleri yapılan Suriyeliler, ülkelerine giriş yaptı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da Yayladağı Hudut Kapısı'na gelerek ülkelerine giden Suriyelileri uğurladı. Burada çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Masatlı, "Suriye'deki son gelişmelerden sonra 2013 yılından bu tarafa kapalı olan Yayladağı Kara Hudut Kapımız Cumhurbaşkanımızın kabine sonrası vermiş olduğu müjdeyle bugün itibarıyla açılmıştır. Bu süreçte 13 yıldır diktatörlük rejiminin baskısıyla ülkemizde bulunan Suriyeli misafirlerimiz de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve riyasetinde onurlu, düzenli, güvenli bir geri dönüşünün tesisi için şuan itibariyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. İlimizde Suriye'ye açılan 3 kapımız var. Bunlardan bir tanesi Kumlu'da bulunan Zeytindalı Kara Hudut Kapısı'dır. Şuan itibariyle oradan geçişler zaten sağlanıyor. İkinci Kara Hudut Kapımız Reyhanlı ilçemizde bulunan Cilvegözü Kara Hudut Kapısı'dır. Şu an itibarıyla oradan da geri dönüşler yapılıyor" dedi.

'MİSAFİRLERİMİZİN GÜVENLİ YAŞAMALARI EN BÜYÜK DİLEĞİMİZ'

Suriyelilerin rahatça ülkelerine geçmeleri için gerekli hazırlıkları yaptıklarını kaydeden Vali Masatlı, "Yaklaşık 11 yıldır kapalı olan Yayladağı Kara Hudut Kapımız Suriyeli misafirlerin geçişi için hazırlanmış durumdadır. Tabi bu geçen sürede gerek buranın donanımı, gerek sistemi dahil bunların tamamı şu an itibarıyla gözden geçirilmiştir. Burada gümrük işleri başta olmak üzere, göç ve göç işlemleri, emniyetle ilgili pasaport işlemleri de dahil burada tüm bu hizmetler verilmektedir. Buraya gelen Suriyeli misafirlerimizin de rahatça karşı tarafa geçmesi için insani olan bütün ihtiyaçları ile ilgili her türlü tedbir alınmıştır. İnşallah bundan sonraki süreçte nasıl ki yaklaşık 13 yıldır ülkemizde Suriyeli misafirlere her türlü ilgi, alakayı, desteği göstererek onları burada misafir ettiysek onunla birlikte bugün de Suriyeli misafirlerimizin buradan karşı tarafa yolcu ederken de aynı desteği, aynı ilgiyi gösteriyoruz. Şunu özellikle ifade etmek isteriz; misafirlerimizin kendi bölgelerinde savaştan ve çatışmadan uzak güvenli, huzurlu, mutlu bir şekilde yaşaması en büyük dileğimizdir" diye konuştu.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ-Emek ÇAKILI/YAYLADAĞI,(Hatay),