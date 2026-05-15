Arsa anlaşmazlığında dayı yeğenini öldürdü

15.05.2026 11:00  Güncelleme: 11:02
Antalya'da arsa satışı nedeniyle tartışan dayı Ömer A., yeğeni Amine Bozkurt'u tabancayla 4 el ateş ederek öldürdü. Şüpheli, ifadesinde 1 milyon 800 bin TL'ye anlaştıklarını ancak noterde 2 milyon 500 bin TL istenince tartışma çıktığını söyledi.

ANTALYA'da arsa satışı konusunda tartıştığı yeğeni Amine Bozkurt'u (40) tabancayla 4 el ateş ederek öldüren dayısı Ömer A. (63), satış için 1 milyon 800 bin TL'ye anlaştıklarını, notere geldiklerinde 2 milyon 500 bin TL isteyince çıkan tartışma sonrası olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi Sakarya Bulvarı'ndaki noter önünde meydana geldi. Amine Bozkurt ile dayısı Ömer A. arasında iddiaya göre; Bozkurt'a ait arsanın satışıyla ilgili otomobilde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Ömer A., yanındaki tabancayla Bozkurt'a 4 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı Bozkurt'u ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Amine Bozkurt, kurtarılamadı. Bozkurt'un cansız bedeni, otopsi için morga gönderildi. Olay yerinde yapılan incelemede, 7 adet boş kovan tespit edildi.

1 KİLOMETRE İLERİDE YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ve diğer ekipler, olay sonrası kaçan Ömer A.'nın yakalanması için bölgede araştırma başlattı. Ömer A., olay yerine yaklaşık 1 kilometre ileride yürürken yakalandı. Ömer A. ile olay sırasında yanında bulunan eşi Fadime A. (64), gözaltına alındı. Cinayet silahı Fadime A.'nın üzerinde bulunurken, çift Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ömer A.'nın ilk ifadesinde; Amine Bozkurt'un Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde babasından kalma tarlasının olduğunu ve satış için 1 milyon 800 bin TL'ye anlaştıklarını, notere geldiklerinde 2 milyon 500 bin TL isteyince aralarında tartışma çıktığını ve olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ömer A. ve eşi Fadime A., emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah sağlık kontrolü için hastaneye getirildi, ardından adliyeye sevk edildi. Ömer A., hastane çıkışında "Cinayeti neden işlediniz? Bir şey söylemeyecek misiniz? Pişman mısınız?" sorularına, "Pişmanım" karşılığını verdi.

ŞÜPHELİNİN KAÇIŞI KAMERADA

Diğer yandan otomobilde çıkan tartışma sonrası Ömer A.'nın aracın yanından uzaklaşıp, silahı montunun içine koyduğu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
