Yemen'de İsrail Saldırılarına Protesto

Yemen'in birçok kentinde on binlerce kişinin katılımıyla İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı gösteriler düzenlendi.

Yemen'in Husilerin kontrolündeki başkenti Sana'da, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin çağrısıyla toplanan on binlerce kişi, Gazze ve Lübnan ile dayanışma gösterisi yaptı.

Sana'nın Sebin Meydanı'nda toplanan göstericiler Filistin, Yemen ve Lübnan bayrakları taşırken, "Amerika'dan korkmuyoruz. Gazze ve Lübnan'daki saldırıların başı Amerika'dır" sloganlarıyla İsrail'in yanı sıra ABD'ye de tepki gösterdi.

Husilerin kontrolündeki Saada, Hacce, Taiz, İb, Beyda, Marib, Hudeyde illerinde de protestolar yapıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 56 Filistinli öldü, 104 bin 268 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.