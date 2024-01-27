Yemen\'deki Husiler, ABD\'nin Yemen ve Filistin politikasında değişim umuyor

Yemen'de İran destekli Husiler, hala barıştan yana olduklarını ve ABD'nin Yemen ve Filistin halkına karşı pozisyonunda değişim olmasını umduklarını belirtti.

Husilerin sözde Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hüseyin el-Azzi, X sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Barıştan yana olduklarını ve mümkün olan en az gerilimi istediğini kaydeden Azzi, ABD'nin, Yemen ve Filistin'e karşı pozisyonunda bir değişim olmasını da teşvik edeceklerini dile getirdi.

Öte yandan Azzi, Husilere bağlı kuvvetlerin, Yemen sahillerinden Kızıldeniz, Umman Denizi ve Akdeniz'e kadar uzanan güzergahta gemileri batırma kapasitesine sahip olduğunu ancak bu adımı başka bir zamana bıraktığını ifade etti.

ABD'den Husi yetkilinin açıklamalarına henüz yanıt gelmedi.

Husiler 26 Ocak'ta, Aden Körfezi'nde İngiltere'ye ait petrol gemisini hedef aldıklarını açıklamıştı.

Bugün yapılan açıklamada ise ABD ve İngiltere'nin ülkenin batısındaki Hudeyde kentine 2 hava saldırısı düzenlediği belirtilmişti.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.