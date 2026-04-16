Yeni Komando Tugayları Kuruluyor

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörlük Yerleşkesi'nde Bakanlığın son bir haftalık faaliyetlerine ilişkin basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, toplantının başında, dün Kahramanmaraş'ta okula yapılan saldırının Türkiye'yi derin bir acıya boğduğunu belirterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, eğitim camiasına ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.

'YAKLAŞIK 84 BİN ADAY TERCİHLERİNİ TAMAMLADI'

Tuğamiral Aktürk, MSÜ bünyesinde yer alan, Kara, Deniz, Hava Harp Okulları ve Harp Enstitüleri aracılığıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli subayların yetiştirildiğini ifade ederek, "Araştırma enstitüleri vasıtasıyla savunma ve güvenlik alanında bilimsel çalışmalar yürütülmekte, bilgi üretimi ve doktriner gelişime katkı sağlanmakta, Yabancı Diller Yüksekokulu ile personelin dil yetkinliği geliştirilirken, astsubay meslek yüksekokulları aracılığıyla teknik bilgi ve beceriye sahip, görev bilinci yüksek astsubaylar yetiştirilmekte; bu kapsamlı ve bütüncül yapı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkinliğini artıran nitelikli insan kaynağının sürekliliğini temin etmektedir. Geçmişimizin köklerinden beslenerek geleceğe ilham veren bir değer olan Milli Savunma Üniversitemiz; yerli ve milli savunma sanayimizin ileri teknoloji sistemlerini etkin şekilde kullanacak kara, deniz ve hava kuvvetlerimizin lider personelini yetiştirerek, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katmakta, bu onurlu yürüyüşe katılmak isteyen tüm gençlerimizi bünyesine davet etmektedir. 25 Mart'ta başlayan 2026 Yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri kapsamında 3 haftalık süreçte yaklaşık 84 bin aday tercihlerini tamamlamıştır. Milli Savunma Üniversitemize gösterilen yoğun ilgi, milletimizin Türk Silahlı Kuvvetlerimize duyduğu güvenin en somut göstergelerinden biridir. Bu vesileyle tüm adaylarımıza ve kıymetli ailelerine teşekkür ediyor, tercih işlemlerinin 24 Nisan'da tamamlanacağını hatırlatıyoruz" dedi.

8 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU

Tuğamiral Aktürk, terörle mücadele operasyonları kapsamında geçen hafta içerisinde 8 PKK'lı teröristin teslim olduğunu belirterek, "Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan terörist sayısı 75'e ulaşmış, sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir. Ayrıca, Menbic'de imha edilen 4 kilometre tünel ile birlikte Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 772 (Tel Rıfat: 302/ Menbic 470) kilometre olmuştur" diye konuştu.

17'Sİ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ, 270 KİŞİ YAKALANDI

Aktürk, hafta boyunca hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17'si terör örgütü üyesi olmak üzere 270 kişinin yakalandığını aktararak, "1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 92 olmuş, engellenen 2 bin 625 kişi ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 22 bin 617'ye ulaşmıştır. Ayrıca hafta içerisinde; Hakkari, Van ve Iğdır hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 167 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

'MÜZAKERE SÜRECİNDE TARAFLARIN YAPICI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ'

Aktürk, Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında devam eden geçici ateşkesin, daha karmaşık ve yönetilmesi zor bir hale gelmeden kalıcı ateşkese dönüşmesi ve nihayetinde kalıcı barışa ulaşılması amacıyla ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini ifade ederek, "Bölgesel etkilerinin yanı sıra küresel etkileri de her geçen gün daha fazla hissedilen bu savaşın bir an önce sonlandırılmasını ve devam eden müzakere sürecinde tarafların yapıcı olmasını temenni ediyoruz. Öte yandan, İsrail'in bölgesel yayılmacılığının bir parçası olan saldırıları da devam etmektedir. Lübnan'daki saldırılar, sadece Lübnan'ın toprak bütünlüğüne değil, aynı zamanda bölgenin istikrar ve huzuruna zarar veren, devam eden müzakere sürecini de sekteye uğratan saldırılardır. İsrail ile Lübnan arasında Washington'da müzakerelerin başlatılmasını memnuniyetle karşılamakla birlikte İsrail'in, müzakere ruhuyla bağdaşmayan saldırılarının olumlu sonuç alınmasının önündeki en büyük engel olduğunu ifade ediyoruz" dedi.

'AKINCI TAARRUZİ TİHA ENVANTERE ALINMIŞTIR'

Tuğamiral Aktürk, yerli ve milli savunma sanayinin sunduğu imkanlarla savunma kabiliyetlerini modernize etmeyi sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ileri teknoloji donanımı ve caydırıcı gücünü daha da artırma çalışmaları kapsamındaki çalışmalarını da anlatarak, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda; Fırtına-2 obüsü ile, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır. Yine, ASELSAN tarafından muhtelif miktarda ACAR 300-G Kara ve İHA Gözetleme Radarı Kara Kuvvetlerimize teslim edilmiştir" diye konuştu.

'KATI TNT ÜRETİMİ İLK KEZ HAYATA GEÇİRİLECEK'

Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 2023-2027 dönemini kapsayan toplam 1,5 milyar dolarlık yatırım programını hayata geçirdiğini kaydeden Aktürk, "Kapsamlı yatırım programı ile 155 mm obüs mühimmatı, 76 mm Denizhan Milli Deniz Topu, topçu ve 2.75 inç roketi; 60, 81 ve 120 mm havan mühimmatları, tank ve obüs silah sistemleri, keskin nişancı fişekleri ve hafif kalibre silah üretim kapasitesini önemli ölçüde artıracak, 2026 yılında üretime başlaması planlanan Kırıkkale'deki Hüseyin Kahya Enerjik Malzemeler Fabrikası'nda nitroselüloz, barut ve roket yakıtları başta olmak üzere birçok stratejik patlayıcının üretimi gerçekleştirilecek ayrıca Derişik Nitrik Asit ve Katı TNT gibi enerjik malzemelerin üretimi ilk kez hayata geçirilecek, böylece Türkiye'nin patlayıcı ham madde konusunda dışa bağımlılığı tamamen sona erdirilmiş olacaktır" ifadelerini kullandı.

'KATAR'DA EUROFİGHTER UÇAKLARINA İLİŞKİN SON DURUM GÖZDEN GEÇİRİLDİ'

Tuğamiral Aktürk'ün sunumunun ardından Bakanlıktan güncel konulara ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Katar ziyaretine ilişkin, "Sayın Bakanımız Yaşar Güler, Katarlı mevkidaşının daveti üzerine 13-14 Nisan 2026 tarihlerinde Doha'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Ziyaret kapsamında Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunan Sayın Bakanımız, Katar'da görevli Mehmetçiklerimizle de bir araya gelmiştir. Sayın Bakanımız ayrıca Katar Emiri, Katar Başbakanı ve Katar Savunma Bakanı ile ikili ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmeler de gerçekleştirmiştir. Görüşmelerde, İsrail-ABD ile İran arasında yaşanan savaşın bölgeye etkileri değerlendirilmiş; iki ülke arasında başta savunma sanayii olmak üzere iş birliği imkanları ele alınmıştır. Ayrıca, Katar'dan tedarik edilmesi planlanan Eurofighter uçaklarına ilişkin son durum gözden geçirilmiştir" denildi.

'YENİ KOMANDO TUGAYLARI, MODERN BİR ANLAYIŞLA TEŞKİL EDİLECEK'

Bakanlık açıklamasında, komando tugay sayılarının artırılmasına ilişkin de "Bakanlığımız, harbin doğasında ve teknolojide meydana gelen değişimleri yakından takip etmektedir. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Rusya-Ukrayna çatışması ile ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında elde edilen tecrübeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda teşkilat yapısını sürekli olarak güncellemektedir. Bu çerçevede, komando tugaylarının sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Kurulacak yeni komando tugaylarının; mevcut teşkilat yapılarından farklı olarak, güncel tehdit değerlendirmeleri ve harekat konseptlerine uygun şekilde, modern bir anlayışla teşkil edilmesi planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.