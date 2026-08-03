Emir: Görmediğimiz taslağa destek dememiz akla aykırı

Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, AK Parti'nin "çerçeve yasa" için telefonla arayarak görüşme talebinde bulunduğunu ancak taslağın kendileriyle paylaşılmadığını belirterek, "Bizim görmediğimiz bir yasa taslağına açıktan bırakın altına imza atmayı, destek olup olmamayı söylememiz akla aykırıdır" dedi. Emir, taslağın somut olarak paylaşılması ve muhalefetin eleştiri ve katkılarının alınması gerektiğini söyledi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, yarın sunulması beklenen "çerçeve yasa"ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti grubunun kendilerini telefonla arayarak görüşme talebinde bulunduğunu belirten Emir, ancak taslak metnin kendileriyle paylaşılmadığını ifade etti.

Emir, söz konusu yasanın Türkiye'nin toplumsal barışı, kardeşliği ve demokrasisi açısından önemli olduğunu belirterek, bugüne kadar komisyon çalışmaları kapsamında yüzlerce saat çalıştıklarını ve farklı kesimlerin görüşlerini aldıklarını söyledi. Emir, "Son derece değerli bir rapor yazdık ve bu süreçlerin daha katılımcı, daha şeffaf, daha açık olması gerektiğini her defasında vurguladık" dedi.

Ancak çerçeve yasa çalışmasının şu ana kadar "birkaç kişinin bildiği" bir kapalılık içerisinde yürütüldüğünü savunan Emir, AK Partili milletvekillerinin dahi neyi imzaladıklarını bilmediğini belirterek, "Bu bir defa yöntemsel olarak da yanlıştır ve ortak aklın, 86 milyonun veya onların temsilcisinin katılmaması açısından da yasanın aslında eksik başlatılması anlamına da gelmektedir. Bugüne kadar en azından Mecliste olması gereken bu yasa çalışmasının taslağının bir şekilde önce kendi milletvekillerinin denetimine, katkısına açılmış olması ve sonrasında da muhalefetle, tabii en başta da ana muhalefet olan YENİ Parti ile bir çalışma ziyareti ile paylaşılmış olması ve katkısının alınmış olması gerekirdi" dedi.

Şu ana kadar kendilerine yalnızca telefonda görüşme niyetinin bildirildiğini söyleyen Emir, taslağın kendileriyle paylaşılmadığını belirtti. Emir, "Böyle bir niyetin olmadığını şu ana kadar rahatlıkla söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Emir, AK Parti'nin kendileriyle görüşme talebine ilişkin şunları söyledi:

"Telefonda söylenmiş 'bir görüşelim' talebi dışında, bizim ısrarla 'bir taslak varsa -ki olduğu anlaşılıyor- o taslakla buyurun gelin, birlikte elbette ki değerlendiririz, tabii ki eleştirilerimizi, katkılarımızı verebiliriz' cevabımıza henüz bir cevap alamadık. Dolayısıyla süreç bizim açımızdan şu anda bu noktadadır."

"OLMASI GEREKEN MECLİS USULLERİNE UYGUN ŞEKİLDE YAPILMASI"

Bundan sonraki süreçte AK Parti veya Cumhur İttifakı'nın çerçeve yasayı nasıl getireceğini bilmediklerini belirten Emir, ana muhalefetin veya diğer partilerin katkısının alınmak istenmesi halinde bunun Meclis usullerine uygun yöntemlerle yapılması gerektiğini söyleyerek "Ama şu ana kadar o ciddiyeti ve o nezaketi görmüş değiliz" dedi.

AK Parti Grubu tarafından yapılacağı belirtilen bilgilendirmenin niteliğine ilişkin de konuşan Emir, kendilerine telefonla "bir şekilde görüşelim ama bizim makamımızda olmamak kaydıyla bir yerde görüşelim ve sizi bilgilendirelim" denildiğini aktardı.

Emir, kendilerine yapılacak bilgilendirmenin bir taslak metin üzerinden olmayacağının sorularının ardından anlaşıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Dolayısıyla böyle bir genel prensipler üzerinde bilgilendirmenin yararlı olacağı kanaatinde değiliz. Olması gereken, Mecliste her zaman yapıldığı gibi eğer bize bir çalışma ziyareti tasarlanıyorsa biz bundan memnun oluruz. Ama bu çalışma ziyaretinin mutlaka somut bir taslak üzerinden yapılması ve bizim de ona gerçekten sadece bilgilendirilmek değil, aynı zamanda eleştiri ve katkılarımızı yapabileceğimiz bir sürecin işletilmesi gerekir. YENİ Parti'yi 'bir şekilde bir yerde buluşacağız, bilgilendireceğiz' demek bile aslında üstenci ve dışlayıcı bir tavırdır."

"GÖRMEDİĞİMİZ TASLAĞA DESTEK VERİP VERMEYECEĞİMİZİ SÖYLEMEMİZ AKLA AYKIRI"

Komisyon raporunun 6. ve 7. bölümlerine ilişkin somut adımlar atılmadan yasa taslağına destek verilip verilmeyeceğine yönelik değerlendirmesi sorulan Emir, taslağı görmeden destek konusunda karar vermelerinin mümkün olmadığına dikkati çekerek "Bizim görmediğimiz bir yasa taslağına açıktan bırakın altına imza atmayı, destek olup olmamayı söylememiz akla aykırıdır. Böyle bir şeyi elbette ki yapamayız" ifadelerini kullandı.

Emir, YENİ Parti olarak ilk günden bu yana ortaya koydukları tutumun değişmediğini belirterek Türkiye'nin barışı, toplumsal barışı, kardeşliği, terörün kalıcı olarak bitmesi, demokrasi, hukuk devleti ve adalet için atılması gereken adımlarda katkı sunmaya hazır olduklarını söyledi.

Emir, şöyle konuştu:

"Ama sizin işaret ettiğiniz gibi bir şeyin daha altını çizmek isterim ki; sadece 'çerçeve terör yasasını getirelim ama diğer yanıyla demokratikleşme bir kenarda kalsın, adalet bir kenarda kalsın, kayyum uygulamaları aynen devam etsin, Anayasa Mahkemesi kararlarına uymamaya devam etsinler, onlar birilerini bir şekilde siyasete sokmaya çalışırken veya affetmeye çalışırken aynı zamanda seçilmiş belediye başkanları tutukluluk adı altında fiilen cezaevinde tutulmaya devam edilsin' elbette ki bu bütün vicdanları kanatacaktır. Biz ilk gün durduğumuz yerdeyiz. O teklifi de görmek isteriz elbette."

"GÖRÜŞME TALEBİNİ GERİ ÇEVİRMEDİK"

AK Parti'nin görüşme talebini net olarak geri çevirip çevirmedikleri yönündeki soruya ise "Biz görüşme talebini geri çevirmedik" yanıtını veren Emir, görüşme talebinin olması gerektiği şekilde gelmediğini söyleyerek "Olması gerektiği gibi isteğin oluşmasını bekleriz" dedi.