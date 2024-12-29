Yeni Yıl Sofrasına 1500 Lira Harcama Gerekiyor - Son Dakika
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Yeni Yıl Sofrasına 1500 Lira Harcama Gerekiyor

Yeni Yıl Sofrasına 1500 Lira Harcama Gerekiyor

Yılbaşı akşamını evde kutlamak isteyen aileler, çorba, pilav, ana yemek ve atıştırmalıklar için en az 1500 lira harcayacak. Pazardaki kuruyemiş ve meyve fiyatlarının artışı, maliyetleri yükseltiyor.

29.12.2024 12:46  Güncelleme: 12:49
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YILBAŞINI ailesi ve yakınlarıyla kutlamak isteyenlerce, evde yeni yıl eğlencesi hazırlığı başladı. Yılbaşı akşamını evde geçirecek 4 kişilik ailenin çorba, pilav, salata, ana yemek, meşrubat ve tatlıdan oluşan 'yeni yıl sofrası', sonrasında televizyon karşısında kuruyemiş ile meyve atıştırmalığı için en az 1500 lira harcaması gerekiyor.

Yeni yıla evde 'merhaba' diyeceklerin alışveriş telaşı başladı. Yılbaşı akşamını evde aile arasında kutlayacaklar, sayılı saatler kala hazırlıklara hız verdi. Yılbaşı akşamını evde geçirecek 4 kişilik ailenin çorba, pilav, salata, ana yemek, meşrubat ve düşük fiyatlı bir tatlıdan oluşan 'yeni yıl sofrası' için yaklaşık 1000 lira harcaması gerekiyor.

TELEVİZYON KARŞISINDA YILBAŞI EĞLENCESİ

Evdeki yılbaşı yemeğinde, sofradan sonra televizyon karşısında atıştırmalık kuruyemiş ve meyve, maliyeti artırıyor. Yılbaşı alışverişini pazardan yapan ailenin harcaması 1 kilogram ay çekirdeği, tuzlu fıstık ve leblebi karışımı için 150 lirayı bulurken, karışıma Antep fıstığı, kaju, fındık ve badem gibi çeşitler eklenince bu miktar 600 liraya çıkıyor. 1'er kilogram ayva, elma, armut, nar, kivi, mandalina ve portakal gibi meyvelerin tüketilmesi durumunda en az 250 lira harcama yapmak gerekiyor. Evdeki eğlenceye muz ve ananas gibi meyve çeşitlerinin eklenmesiyle maliyet yukarı çıkıyor.

SICAK AİLE SOFRASINDA YENİ YIL

Antalya'da çarşı ve pazarda kuruyemiş ile meyvenin kilogram fiyatları; kestane türüne göre 150 ila 250, ay çekirdeği 120, kabak çekirdeği 400, mısır kavurga 150, fıstık 270, Antep fıstığı 750, fındık 750, leblebi 170, badem 600, kaju 600, ceviz içi 600 liraya satılıyor. Pazar tezgahlarındaki meyvenin kilogram fiyatları ise portakal 40, mandalina 30, hurma 70, ayva 50, elma 30, armut 40, muz 35, ananas 100, nar 50, kivi 100 lirayı buluyor.

BOL ÇEŞİTLİ SOFRA EN AZ 1500 LİRA

Yeni yılı evinde kutlayacak ailenin yaklaşık 1500 lira harcama yapması kaçınılmaz olurken, çeşidi bol sofralar için bu rakam 3 bin lirayı aşıyor. Pazarda kuruyemiş tezgahı bulunan Esin Özçekli, yılbaşı alışverişlerinin satışlara olumlu yansıdığını söyledi. Yeni yılı ailesiyle evde karşılamak isteyenlerin kuruyemiş tüketimine önem verdiğini anlatan Özçekli, "Müşterilerimiz bütçelerine göre alışveriş yapıyor. Genelde karışık çerez satılıyor. Leblebi, fıstık, çekirdek satışı fazla. Geçen seneye göre fiyatlar arttı" dedi.

Kaynak: DHA

Alışveriş, Yılbaşı, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Yıl Sofrasına 1500 Lira Harcama Gerekiyor - Son Dakika

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