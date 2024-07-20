Yerel Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yerel Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor

Geniş Video İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Trabzon, Rize Artvin, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu, Tokat, Van, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Giresun, İstanbul'un doğusu, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

20.07.2024 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Trabzon, Rize Artvin, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu, Tokat, Van, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Giresun, İstanbul'un doğusu, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

MGM verilerine göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Trabzon, Rize Artvin, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu, Tokat, Van, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Giresun, İstanbul'un doğusu, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. MGM, kuvvetli yağışlar nedeniyle olabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları Ankara en yüksek 35, en düşük 19; İstanbul en yüksek 34, en düşük 26; İzmir en yüksek 39, en düşük 28 derece olacak.

Yerel Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor
Kaynak: ANKA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Giresun, Ardahan, Erzurum, Trabzon, Artvin, Iğdır, Tokat, Ağrı, Kars, Ordu, Rize, Van, Hava Durumu, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yerel Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC’ye Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak için geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak için geldi
09:24 Ali Koç’tan yaylım ateşi: Cumhurbaşkanımızın haberi olmadan gücünü kullanıp futbolu dizayn edenlerin sonuna az kaldı Ali Koç'tan yaylım ateşi: Cumhurbaşkanımızın haberi olmadan gücünü kullanıp futbolu dizayn edenlerin sonuna az kaldı
09:01 LC Waikiki çalışanı arkasında veda mektubu bırakarak intihar etti: Ciddi şekilde mobbinge maruz kaldım LC Waikiki çalışanı arkasında veda mektubu bırakarak intihar etti: Ciddi şekilde mobbinge maruz kaldım
08:12 Karabük merkezli suç örgütü çökertildi, 11 şüpheli yakalandı Karabük merkezli suç örgütü çökertildi, 11 şüpheli yakalandı
08:05 Elektrik akımı faciasında Daire Başkanından pes dedirten savunma Elektrik akımı faciasında Daire Başkanından pes dedirten savunma
10:00 Adı İBB Başkan adaylığı için anılan Dedetaş’tan dikkat çeken çıkış Adı İBB Başkan adaylığı için anılan Dedetaş'tan dikkat çeken çıkış
09:46 Sevgilisiyle babasının mezarına giden Serel Yereli, verdiği pozla tepki çekti Sevgilisiyle babasının mezarına giden Serel Yereli, verdiği pozla tepki çekti
09:43 Donald Trump’a suikast girişiminde bulunan saldırganın, saldırıdan önce Prenses Kate Middleton’ın fotoğraflarını telefonunda sakladığı ortaya çıktı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın, saldırıdan önce Prenses Kate Middleton'ın fotoğraflarını telefonunda sakladığı ortaya çıktı
08:42 1 ay önce evlenen futbolcu Çağlar Söyüncü baba oluyor 1 ay önce evlenen futbolcu Çağlar Söyüncü baba oluyor
08:40 En-Nesyri geliyor mu Ali Koç: 48 saat verdim Mario Branco’ya En-Nesyri geliyor mu? Ali Koç: 48 saat verdim Mario Branco'ya
07:54 İpek Filiz Yazıcı’nın ’’Baldız tehlikeli sularda yüzüyor’’ paylaşımı tepki çekti İpek Filiz Yazıcı'nın ''Baldız tehlikeli sularda yüzüyor'' paylaşımı tepki çekti
04:06 Şüpheliyi durdurmak isteyen polis, yaptığı hareketle canını hiçe saydı Şüpheliyi durdurmak isteyen polis, yaptığı hareketle canını hiçe saydı
02:10 Kavga ettikleri kişinin ağzından çıkan sözü duyunca döve döve öldürdüler Kavga ettikleri kişinin ağzından çıkan sözü duyunca döve döve öldürdüler
00:33 Bakan Şimşek’ten Moody’s açıklaması: Kurala dayalı politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz Bakan Şimşek'ten Moody's açıklaması: Kurala dayalı politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz
23:58 Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan yarbay, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan yarbay, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2024 10:22:40. #1.11#
SON DAKİKA: Yerel Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement